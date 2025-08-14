Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khuyên: Sau khi biết điểm chuẩn và có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Nếu không thực hiện bước này, mọi việc đã làm trước đó đều không có ý nghĩa gì. Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến trên, thí sinh sẽ làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?



