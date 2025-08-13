Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, thông tin: Năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các trường có nhiều biến động, trong đó có những trường số nguyện vọng tăng tới mức 100%.

Có nhiều nguyên nhân trong việc này. Thứ nhất, năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng ĐH nhiều hơn so với năm ngoái. Thứ hai, năm đầu tiên theo học Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều học sinh chưa hiểu trọn vẹn về cách thức thi và xét tuyển. Các trường ĐH cũng đưa ra nhiều đổi mới về phương thức, tổ hợp môn… Để đảm bảo sự an toàn, thí sinh cũng tăng số lượng nguyện vọng so với năm ngoái. Thứ ba, năm nay có những điểm mới mà thí sinh chưa hiểu rõ, ví dụ điểm sàn và điểm chuẩn, quy đổi điểm tương đương… Do đó, người học cũng lo lắng và tăng số lượng nguyện vọng để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho biết trên bình diện chung, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường có mức khác nhau. Có trường tăng, có trường tương đương và có trường giảm so với năm ngoái. Riêng HUTECH, số lượng nguyện vọng tăng so với năm ngoái, trên 40.000 nguyện vọng. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến giá trị thương hiệu của nhà trường, qua những nỗ lực của nhà trường trong việc tạo ra giá trị cho người học. Bên cạnh đó, chính sách tuyển sinh linh hoạt và đa dạng của trường với 4 phương thức, thí sinh có điều kiện thuận lợi cho người học. Trường cũng có chính sách đột phá về học phí và học bổng, kèm theo đó là cam kết không thay đổi học phí trong toàn khóa học.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

