Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập: Có nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh

Sau sáp nhập, có 4 môn học bị ảnh hưởng trực tiếp là lịch sử và địa lý từ lớp 4 đến lớp 9, địa lý lớp 12, lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10. Trong năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc vẫn sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn và từ năm học 2026 - 2027 sách sẽ được chỉnh sửa để phù hợp với việc thay đổi địa giới hành chính.

Tuy việc điều chỉnh chưa diễn ra lập tức nhưng vẫn đặt ra không ít thách thức cho học sinh và giáo viên. Đặc biệt với các bạn học sinh học ban xã hội và lựa chọn những môn thi xã hội để thi tốt nghiệp THPT.

Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập Nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh

Đối với giáo viên, trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng cần chủ động tìm hiểu để thích ứng với nội dung chương trình mới.

Việc sửa đổi sách giáo khoa tuy đặt ra nhiều thách thức trong quá trình giảng dạy và học tập, nhưng đây là bước đi cần thiết để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Cả giáo viên và học sinh đều thể hiện tinh thần sẵn sàng thích nghi, chủ động tiếp cận, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

Từ nay cho đến năm học 2026 - 2027, việc sửa đổi, bổ sung chương trình học sẽ được thực hiện hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thay đổi Hiến pháp. Đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa mà dẫn đến phải sửa sách giáo khoa của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó. Đây cũng sẽ là thời gian để giáo viên và các em học sinh có đủ thời gian chuẩn bị và thích ứng với nội dung mới.