Sửa đổi chương trình học sau sáp nhập: Có nhiều thách thức cho giáo viên, học sinh
Như Quỳnh
15/08/2025 15:39 GMT+7

Ngày 12.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa chương trình học sau sáp nhập của một số môn học để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thay đổi địa giới hành chính.

Sau sáp nhập, có 4 môn học bị ảnh hưởng trực tiếp là lịch sử và địa lý từ lớp 4 đến lớp 9, địa lý lớp 12, lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10. Trong năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc vẫn sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn và từ năm học 2026 - 2027 sách sẽ được chỉnh sửa để phù hợp với việc thay đổi địa giới hành chính.

Tuy việc điều chỉnh chưa diễn ra lập tức nhưng vẫn đặt ra không ít thách thức cho học sinh và giáo viên. Đặc biệt với các bạn học sinh học ban xã hội và lựa chọn những môn thi xã hội để thi tốt nghiệp THPT.

Đối với giáo viên, trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng cần chủ động tìm hiểu để thích ứng với nội dung chương trình mới.

Việc sửa đổi sách giáo khoa tuy đặt ra nhiều thách thức trong quá trình giảng dạy và học tập, nhưng đây là bước đi cần thiết để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Cả giáo viên và học sinh đều thể hiện tinh thần sẵn sàng thích nghi, chủ động tiếp cận, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

Sau sáp nhập, có 4 môn học bị ảnh hưởng trực tiếp là lịch sử và địa lý từ lớp 4 đến lớp 9, địa lý lớp 12, lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10

Từ nay cho đến năm học 2026 - 2027, việc sửa đổi, bổ sung chương trình học sẽ được thực hiện hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thay đổi Hiến pháp. Đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa mà dẫn đến phải sửa sách giáo khoa của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó. Đây cũng sẽ là thời gian để giáo viên và các em học sinh có đủ thời gian chuẩn bị và thích ứng với nội dung mới.

Sáp nhập tỉnh, thành: Lại đặt vấn đề một hay nhiều bộ sách giáo khoa

Sáp nhập tỉnh, thành: Lại đặt vấn đề một hay nhiều bộ sách giáo khoa

Vấn đề nên có một hay nhiều bộ sách giáo khoa; nội dung một số môn học cần thay đổi như thế nào đã được cử tri kiến nghị với Bộ GD-ĐT trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành. Bộ GD-ĐT và các chuyên gia cũng nêu quan điểm về vấn đề này.

Sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh ra sao?

chương trình học sáp nhập sửa đổi chương trình học sách giáo khoa Bộ giáo dục và đào tạo chính quyền địa phương hai cấp
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
