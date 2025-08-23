Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười

CLB Chia sẻ yêu thương - Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nay là TP.Cần Thơ) trong suốt 7 năm hoạt động, bên cạnh việc tự thân buôn bán gây quỹ, đã phối hợp với nhiều đơn vị công tác xã hội trên địa bàn tỉnh vận động quyên góp tổ chức nhiều quỹ học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, lớp học tiếng Anh 0 đồng... cho trẻ em nghèo.

Tổ chức trò chơi cho học sinh tại các điểm trường

Niềm vui của các tình nguyện viên khi trao sữa và bánh cho các bé

Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi khó khăn tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ

Vui cùng hoạt động giải trí của các em

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe giảng bài tại buổi học tiếng Anh 0 đồng

Chuẩn bị bữa ăn vặt cho trẻ tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật

Ánh mắt háo hức của các bé