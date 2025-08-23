Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười

Sau mỗi chuyến đi là một lần yêu thương được lan tỏa. Chúng tôi - những người đoàn viên thanh niên, từ những người xa lạ nhờ cùng chung tấm lòng mà đã sát lại gần nhau, vừa làm bạn vừa là người thân.
CLB Chia sẻ yêu thương - Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nay là TP.Cần Thơ) trong suốt 7 năm hoạt động, bên cạnh việc tự thân buôn bán gây quỹ, đã phối hợp với nhiều đơn vị công tác xã hội trên địa bàn tỉnh vận động quyên góp tổ chức nhiều quỹ học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, lớp học tiếng Anh 0 đồng... cho trẻ em nghèo.
