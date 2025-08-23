Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười

Huỳnh Đạt
Huỳnh Đạt
Cần Thơ
23/08/2025 15:00 GMT+7

Sau mỗi chuyến đi là một lần yêu thương được lan tỏa. Chúng tôi - những người đoàn viên thanh niên, từ những người xa lạ nhờ cùng chung tấm lòng mà đã sát lại gần nhau, vừa làm bạn vừa là người thân.

CLB Chia sẻ yêu thương - Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nay là TP.Cần Thơ) trong suốt 7 năm hoạt động, bên cạnh việc tự thân buôn bán gây quỹ, đã phối hợp với nhiều đơn vị công tác xã hội trên địa bàn tỉnh vận động quyên góp tổ chức nhiều quỹ học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, lớp học tiếng Anh 0 đồng... cho trẻ em nghèo.

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 1.

Tổ chức trò chơi cho học sinh tại các điểm trường

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 2.

Niềm vui của các tình nguyện viên khi trao sữa và bánh cho các bé

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 3.

Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi khó khăn tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 4.

Vui cùng hoạt động giải trí của các em

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 5.

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe giảng bài tại buổi học tiếng Anh 0 đồng

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 7.

Chuẩn bị bữa ăn vặt cho trẻ tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 9.

Ánh mắt háo hức của các bé

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 10.

Tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ em khó khăn tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ

Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười - Ảnh 11.

 

