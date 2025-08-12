Cuộc họp khẩn với 31 Bí thư Đoàn xã

Tại cuộc họp, đại diện Tỉnh đoàn Phú Thọ đã có báo cáo chi tiết về quá trình triển khai hỗ trợ dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giai đoạn nước rút.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Báo cáo chỉ ra những khó khăn lớn trong việc huy động lực lượng thanh niên thường xuyên gặp trở ngại do các bạn trẻ còn bận đi học, đi làm; thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tiến độ... Tỉnh đoàn Phú Thọ đã đưa ra các đề xuất trọng tâm, quan trọng nhất là kiến nghị thiết lập một cơ chế thông tin thông suốt, liên tục hằng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày giữa đơn vị thi công, Tập đoàn điện lực VN (EVN) và các đầu mối cơ sở.

Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày để hoàn thành dự án, đại diện EVN đã đưa ra một đề xuất quan trọng, đồng thời cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng thanh niên tình nguyện. Theo EVN, trong giai đoạn nước rút này, quan trọng nhất là việc vận động người dân "đồng ý cho kéo dây" ngay cả khi họ chưa di dời hoặc hoàn tất giải tỏa. Theo EVN, đây là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo tiến độ chung, tránh tình trạng cả tuyến bị ách tắc chỉ vì một vài hộ dân cản trở. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để thuyết phục các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Tại cuộc họp, các bí thư Đoàn xã cũng báo cáo về tiến độ triển khai công việc và cho biết sẵn sàng hỗ trợ vận động người dân di dời, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định T.Ư Đoàn hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ Đoàn cơ sở. Tuy nhiên, anh Lâm nhấn mạnh công việc mà Đoàn thanh niên đã đảm nhận thì phải quyết tâm thực hiện đến cùng.

Đoàn viên, thanh niên Lào Cai tham gia giúp người dân tháo dỡ nhà cửa để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên ẢNH: CTV

Đặc biệt, anh Lâm nhấn mạnh vai trò của thanh niên là vận động, hỗ trợ chứ không phải cưỡng chế. "Chúng ta không tham gia tranh luận về giá đền bù, không thể đưa quân vào tháo dỡ nhà dân khi họ chưa đồng thuận. Nhiệm vụ của chúng ta là vận động, nói khéo để bà con hiểu, để khi họ bắt đầu di dời, thanh niên sẽ vào cuộc giúp sức, đẩy nhanh tiến độ". Anh đề cao vai trò của các bí thư Chi đoàn, đoàn viên ở khu dân cư, vì đó chính là những người gần dân nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất để thuyết phục bà con.

Xác định "chỉ còn 4 ngày" là giai đoạn quan trọng nhất, anh Lâm đã đưa ra những chỉ đạo hết sức cụ thể và quyết liệt. Trong đó, tất cả 31 Xã đoàn phải ngay lập tức rà soát lại toàn bộ 62 khoảng cột được giao, lập một bảng thống kê chi tiết, cập nhật tình trạng cụ thể của từng hộ dân, từng hạng mục công việc. Bên cạnh đó, cần báo cáo hằng ngày, có minh chứng. "Kể từ hôm nay, phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày, kèm theo minh chứng cụ thể (hình ảnh) gửi lên Tỉnh đoàn và T.Ư Đoàn. Việc này nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, giúp cấp trên nắm tình hình và có chỉ đạo kịp thời", anh Lâm nói.

Đồng thời, anh Lâm cho rằng các Xã đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất với ngành điện lực để xác định rõ phạm vi công việc của Đoàn; khi xong việc phải có bàn giao rõ ràng. Anh Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn cần có sự phân công cụ thể, tập trung cao độ để hoàn thành công việc. Theo anh Lâm, phải xác định 4 ngày tới là quan trọng nhất, tập trung mọi nguồn lực để về đích. Thường trực Tỉnh đoàn phải phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng địa bàn, theo dõi, đôn đốc sát sao.

Anh Lâm cho biết khi đi thực địa đã thấy tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm của thanh niên. "Tôi mong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công trình trọng điểm của quốc gia", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.