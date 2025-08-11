Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mở rộng hoạt động tại Nhật Bản

Tiếp đoàn có Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Công sứ Nguyễn Sáu, Bí thư thứ nhất Huỳnh Thúy Hạnh, Bí thư thứ nhất Ngô Xuân Nghĩa, Trưởng bộ phận giáo dục Vũ Thị Liên Hương, Chủ tịch VYSA Ngô Thị Ánh Tuyết.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu làm việc với đoàn công tác ẢNH: HOÀI MINH

Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ kết nối VYSA với các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hoặc đang sử dụng người lao động Việt Nam. Đại sứ quán đang xây dựng đề án vận động đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ 2 ở các trường học Nhật Bản, hướng tới đối tượng người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 và cả người Nhật Bản. Đại sứ Phạm Quang Hiệu

Cùng ngày 10.8, VYSA đã tổ chức cuộc thi thuyết trình, trao học bổng cho 10 thí sinh tham gia về chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" để hưởng ứng Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2025 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động để các bạn trẻ là sinh viên đang học tập tại Nhật Bản thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy thông tin với Đại sứ Phạm Quang Hiệu về hoạt động của 5 tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó VYSA được thành lập sớm nhất (2001) và có nhiều hoạt động thu hút được nhiều thanh niên sinh viên tham gia.

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện cho hoạt động của VYSA. Năm tới 2026, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập, VYSA kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn VYSA sẽ có những hoạt động cả ở Nhật Bản và liên kết tại VN.

Báo cáo kết quả hoạt động của VYSA, chị Ngô Thị Ánh Tuyết bày tỏ nguyện vọng được Đại sứ quán Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ nhiều hơn về mặt thông tin tình hình, kế hoạch trong nước; biểu dương khen thưởng kịp thời; giới thiệu, kết nối VYSA với các doanh nghiệp Nhật Bản để huy động nguồn lực, phối hợp tổ chức sự kiện. VYSA đang tính toán để từ nhiệm kỳ 2026 sẽ kéo dài nhiệm kỳ của Ban chấp hành lên 2 - 3 năm nhằm đảm bảo tính liên tục trong triển khai các chương trình hoạt động. Trên toàn Nhật Bản, VYSA hiện có 10 chi hội; sắp tới sẽ sáp nhập thêm chi hội Hiroshima.

Đoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: HOÀI MINH

Chị Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, chia sẻ: Hiện nay con em các gia đình người Việt Nam mới đến Nhật Bản còn gặp khó khăn trong môi trường học đường do rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa. Do vậy, Hội Việt ngữ đang tổ chức các lớp học tiếng Việt cho 170 bé, nhằm gìn giữ phát triển tiếng Việt trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối Việt - Nhật qua các hoạt động giáo dục, văn hóa. Sắp tới, Hội Việt ngữ có kế hoạch mở các lớp học tiếng Việt online, nên mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giúp kết nối với các giáo viên tình nguyện trong nước.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu đánh giá cao Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu được tổ chức ở Nhật Bản. Đại sứ cho biết đại đa số người Việt Nam ở Nhật Bản là người trẻ, do vậy Đại sứ quán hết sức coi trọng đối tượng thanh niên trong công tác cộng đồng. Đại sứ đánh giá, về cơ bản thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản có ý thức tốt, tuy nhiên tình trạng người Việt vi phạm pháp luật là vấn đề cần quan tâm, đề nghị VYSA phối hợp với Đại sứ quán thúc đẩy công tác thanh niên, kết nối với tổ chức thanh niên trong nước.

Các đại biểu VYSA tham gia cuộc làm việc với Đoàn công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: HOÀI MINH

Ngoài ra, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết đã đề xuất với Chính phủ xây dựng nền tảng số để kết nối các nhà khoa học, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tạo thành mạng lưới chia sẻ thông tin, cộng tác nghiên cứu…

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy đã trao bằng khen của Hội cho Chi hội VYSA Kanto, Hokkaido, Niigata và 7 cá nhân lãnh đạo VYSA có thành tích xuất sắc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng trao tặng tủ sách tiếng Việt cho Hội Việt ngữ tại Nhật Bản.