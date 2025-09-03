Phong trào "Người tốt, việc tốt" ngày càng phát triển sâu rộng, có rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời Bác để đem những điều tốt đẹp đến cho đời, lan tỏa những thông điệp tích cực trong cuộc sống, có thể nói đó là những bông hoa ngát hương trong "khu vườn của Bác".



Bên cạnh những tấm gương được vinh danh, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo, được đưa tin trên những phương tiện thông tin đại chúng, thì ở đâu đó quanh ta còn rất nhiều những tấm gương sáng, những con người bình dị nhưng chứa đựng một tâm hồn cao thượng, sẵn sàng cho đi để lan tỏa những yêu thương. Những tấm gương ấy tuy thầm lặng nhưng không kém phần rực rỡ vì những cống hiến cho đời.

Tôi xin kể câu chuyện về một người vô cùng bình dị nhưng đã sống những tháng năm thơm ngát như hoa mùa xuân, đó là ông Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1949, ngụ tại khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, nguyên Bí thư chi bộ khu phố, người dân vẫn thường gọi ông bằng cái tên trìu mến "bác Năm Hương".

Tôi biết đến bác Năm Hương khi bác và cha tôi cùng công tác tại Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chơn Thành vào năm 2003. Ấn tượng của tôi lúc ấy về bác là một dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm và nụ cười hiền hậu. Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, nhưng gần trọn cuộc đời bác Năm Hương đã gắn bó cùng quê hương thứ hai - Minh Thành.

Tặng học bổng cho đại diện các gia đình sinh viên vượt khó học tốt ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ năm 1975, vào những ngày đầu sơ khai của chính quyền sở tại, bác đã tham gia hoạt động tại địa phương. Năm 1979 bác Năm Hương đã là thủ lĩnh thanh niên của xã Minh Thành. Bác đã kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương. Năm 2000, bác làm công tác dân tộc tôn giáo tại huyện Bình Long. Năm 2003, tái lập huyện Chơn Thành, bác trở về giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) huyện kiêm Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2009, bác vẫn tiếp tục nhận công tác người cao tuổi tại huyện nhà.

Năm 2021, bác thôi làm việc tại Hội Người cao tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này bác đã có thể nghỉ ngơi vui thú điền viên, nhưng với một tinh thần minh mẫn, nguồn năng lượng tràn đầy và một trái tim nồng cháy yêu thương, bác vẫn tiếp tục làm những điều có ích cho xã hội.

Chi bộ khu phố tín nhiệm bầu bác làm Bí thư chi bộ từ tháng 7.2022. Trong khoảng thời gian điều hành hoạt động của chi bộ, bác đã đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho chi bộ, mà mục tiêu là hướng tới vì nhân dân, công tác chính trị phải gắn với việc nâng cao đời sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức cho người dân khu phố, tạo mối quan hệ gắn kết người dân với nhau. Bác đặc biệt quan tâm đến lực lượng đoàn viên thanh niên, vì đây chính là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Bác thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi đoàn để động viên chia sẻ và định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ bằng những câu chuyện thiết thực.

Với thâm niên làm công tác dân tộc tôn giáo, bác đã góp phần cùng địa phương thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, giảm bớt những hủ tục về ma chay, cưới hỏi. Với thế mạnh về hoạt động phong trào, bác đã gây dựng nên phong trào văn hóa văn nghệ tại khu phố với các đội văn nghệ đủ lứa tuổi từ thanh niên, phụ nữ và đặc biệt là sự ra đời của Câu lạc bộ Văn nghệ người cao tuổi thuộc Câu lạc bộ "Liên thế hệ cùng giúp nhau" đúng với tinh thần "tuổi cao chí càng cao", làm gương cho con cháu noi theo. Và không thể không kể đến việc ra đời của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Chơn Thành do chính bác Năm Hương làm chủ nhiệm từ năm 2010 đến nay.

Hầu hết người dân Minh Thành đều biết đến bác Năm Hương, vì bác không chỉ hoạt động đóng góp cho khu phố mình mà bác còn tham gia hỗ trợ các hoạt động chung tại địa phương. Bác đã từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Minh Thành. Với uy tín và bề dày kinh nghiệm, bác đã cùng chính quyền địa phương hòa giải thành công nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình. Thi thoảng bác lại nói vui rằng, bác độc thân nhưng hòa giải hôn nhân gia đình vụ nào cũng thành công.

Từ ngày bác được tín nhiệm làm Bí thư chi bộ khu phố (2022), nổi bật nhất phải kể đến các mô hình dân vận khéo mà bác Năm Hương đã tham mưu cho chi bộ xây dựng, gồm: "Mô hình dân vận trong công tác thiện nguyện", "Mô hình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh", "Mô hình văn hóa trong tín ngưỡng tâm linh tôn giáo". Đến nay, các mô hình vẫn hoạt động có hiệu quả, góp phần định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố.

Năm 2024, bác đã cùng tập thể nhân dân khu phố nhận được giấy khen thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bác nói, đó là niềm vinh dự lớn lao cho tập thể khu phố và cho riêng cá nhân bác. Bác rất tự hào vì mình đã sống và làm việc, học tập theo tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển tại địa phương.

Bên cạnh việc điều hành hoạt động của chi bộ khu phố, bác Năm Hương đặc biệt chú trọng đến công tác thiện nguyện. Với tinh thần tương trợ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, bằng uy tín, bằng sự chân thành, bác đã vận động cán bộ và nhân dân thành lập quỹ từ thiện của khu phố, mọi nguồn lực kêu gọi được bác đều tập trung vào nguồn quỹ để sẻ chia đến những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Riêng gia đình bác đã góp 60 triệu đồng cho Câu lạc bộ "Liên thế hệ cùng giúp nhau".

Vận động quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Mỗi năm, bác vận động tổ chức tại khu phố một đêm văn nghệ "cây nhà lá vườn". Với tinh thần sẻ chia sâu sắc, chương trình đã nhận được sự đồng tình của người dân và đóng góp một số tiền không nhỏ hỗ trợ cho những người gặp hoạn nạn rủi ro trên địa bàn. Bác kể, bác nhớ mãi lần hỗ trợ cho gia đình người miền Tây lên Minh Thành lập nghiệp, người vợ bị bệnh nặng qua đời mà gia đình không có tiền mai táng, bác đã đứng ra vận động cán bộ và người dân quyên góp được 39 triệu đồng lo ma chay cho người vắn số và giúp họ ít chi phí về quê...



Bác nói, có đi mới thấy còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, chính suy nghĩ ấy cứ đau đáu trong bác hằng đêm... Bác chia sẻ, bác muốn làm nhiều lắm, dự định vẫn luôn ấp ủ, nhưng bác đã lớn tuổi rồi, không thể làm được những điều to lớn nữa, vì thế bác luôn cố gắng mỗi ngày làm những việc nhỏ...

Bằng chứng là hằng năm, bác đều làm công tác tuyên truyền vận động người dân với tinh thần "lá lành đùm lá rách" để những người khó khăn có được những phần quà đón xuân ấm áp. Có một điều đặc biệt là toàn bộ vật phẩm, hiện kim bác vận động được đều tập trung vào quỹ Thiện nguyện của khu phố và giao cho ban ấp, MTTQ khu phố điều hành phân phối, bác không trực tiếp chi tiêu.

Đầu năm 2025, bác thôi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, song với mong muốn đào tạo những người trẻ có năng lực, có trình độ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, bác cho biết sẽ sẵn sàng đứng sau hỗ trợ bằng những kiến thức, những kinh nghiệm đã được hun đúc qua hơn 70 năm cuộc đời.

Đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 1987, đến nay người đảng viên chân chất ấy vẫn mỗi ngày cần mẫn với công việc làm đẹp cho đời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến những người xung quanh. Có thể nói, những việc làm của bác Năm Hương không phải quá lớn lao nhưng không phải ai cũng làm được. Giữa xã hội xô bồ, giữa những tranh đua của cuộc sống, thì bác Năm Hương vẫn bình dị đi về, dành hầu hết thời gian mình có cho công tác xã hội, cho sự phát triển đổi thay của nơi mình sinh sống. Bởi với bác, "cho đi là còn mãi, sống là để yêu thương".