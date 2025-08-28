Lặng lẽ bắt nhịp cầu yêu thương

Chị bảo, đó không phải là sự chọn lựa ngẫu nhiên mà là một "sứ mệnh không tên" nơi trái tim dẫn lối.

Chị Nga nhận tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm ẢNH: TGCC

Từ một Bí thư chi bộ đến hành trình đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Năm 2019, khi về sinh hoạt tại Chi bộ thôn An Long (xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), chị Nga được tín nhiệm với vai trò Bí thư chi bộ, phụ trách lãnh đạo khu dân cư mới sáp nhập từ An Long 1 và An Long 2 với hơn 400 hộ dân. Trong hành trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chị sớm nhận ra: muốn phát triển bền vững, trước tiên cần chăm lo, nâng đỡ những người ở vị trí dễ tổn thương nhất: hộ nghèo, cận nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Muốn bà con vươn lên, trước hết phải tạo động lực để họ tin rằng mình có thể sống tốt hơn", chị nói.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu vận động, kết nối những tấm lòng hảo tâm để giúp người dân trong thôn. Cũng từ những chuyến đi, những cuộc thăm hỏi, chị chạm đến một nỗi đau khác: những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hình ảnh những đứa trẻ bị teo não, úng thủy, chân tay co quắp, đầu to hơn người, thân hình còi cọc, mọc vảy sừng hay những người phụ nữ vì nhiễm chất độc mà không thể có con, sống lặng lẽ qua ngày… đã ám ảnh chị.

"Khi tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu thế nào là sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Những nụ cười ngây ngô, những ánh mắt vô hồn của các em khiến tôi day dứt mãi", chị nhớ lại.

Bàn giao nhà cho nạn nhân chất độc da cam ẢNH: TGCC

Cũng từ đó, trong bất kỳ hoạt động thiện nguyện nào, chị luôn ưu tiên phần nhiều cho những nạn nhân da cam.

Năm 2023, cơ duyên đưa chị đến với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quế Sơn trong vai trò Phó chủ tịch Hội. Với chị, đây không chỉ là công việc mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của những năm tháng miệt mài chăm lo cho nạn nhân ở thôn quê. "Nếu gọi đó là sứ mệnh thì cũng không ngoa", chị tâm sự.

Niềm tin từ những tấm lòng vàng

Trong suốt những năm công tác, điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải là con số những phần quà đã trao mà là niềm tin các nhà hảo tâm gửi gắm. Có những nhà hảo tâm dù chị không kêu gọi vẫn chủ động liên hệ, gửi tiền nhờ chị trao quà. Có người bạn, người em hằng năm đều đặn chuyển kinh phí để chị lựa chọn hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Chính sự rõ ràng trong từng đồng thu – chi, sự trao gửi đúng người, đúng thời điểm đã giúp chị gây dựng được niềm tin tuyệt đối từ các nhà hảo tâm. Và niềm vui cũng từ đấy nhân lên khi tự tay chị thay mặt tổ chức hội trao tấm bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà hảo tâm.

Đặc biệt, khi vận động để hỗ trợ khám chữa bệnh, chị luôn xác định rõ mức cần thiết, chỉ kêu gọi từ 10–30 triệu đồng cho từng trường hợp và dừng lại khi đủ. "Như vậy sẽ không tạo tâm lý ỷ lại, tham lam. Vì ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn phía sau cũng cần được giúp đỡ", chị giải thích.

Trao bò sinh sản cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ẢNH: TGCC

Không ít lần, chị nhận được những món quà tinh thần đặc biệt. Như một nạn nhân da cam dù chân tay không lành lặn vẫn viết thơ tặng chị. Hay một trường hợp khác, là gia đình nhận được con bò sinh sản chị vận động tặng, đến khi bò có chửa chủ hộ đã gọi điện khoe...

Đi nhiều, thấy nhiều, chị càng hiểu sự may mắn của bản thân và càng muốn sẻ chia nhiều hơn. Nhưng công việc thiện nguyện cũng không tránh khỏi những lời dị nghị. Có người hoài nghi chị "chắc cũng có ăn mới siêng vậy", rồi là "bao đồng". "Nghe thì buồn chứ. Nhưng tôi không cho phép mình mệt mỏi. Cách tốt nhất để chứng minh là tiếp tục làm việc một cách trong sáng và hết lòng", chị nói.

Có kỷ niệm khiến chị day dứt mãi: một nạn nhân mong mỏi có chiếc xe lăn để được vợ con đưa ra vườn ngồi chơi. Chị đã xin được xe nhưng đúng ngày chị đi nhận xe để cấp thì anh qua đời. "Tôi áy náy lắm, vì không kịp mang đến cho anh niềm vui cuối cùng", chị nghẹn ngào.

Lan tỏa lòng nhân ái

Hằng năm, chị cùng với Thường trực Hội đã vận động được nguồn kinh phí lớn từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, qua đó mang lại hàng trăm suất quà, những mái ấm nhân ái, những chiếc xe lăn, những phần kinh phí chữa bệnh kịp thời cho các nạn nhân chất độc da cam và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng chị, mỗi năm đều chủ động kêu gọi trên 100 triệu đồng để tiếp sức cho bà con.

Điều đáng quý hơn cả là cách chị làm việc: rõ ràng, minh bạch, chỉ kêu gọi vừa đủ cho từng trường hợp, để phần sẻ chia còn lan tỏa đến nhiều mảnh đời phía sau. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã tạo được niềm tin tuyệt đối nơi các nhà hảo tâm. Nhờ vậy, trong suốt những năm qua, không chỉ những suất quà, những mái nhà hay con bò sinh sản được gửi trao, mà còn có cả niềm hy vọng, động lực sống được thắp lên nơi những số phận bất hạnh.

Dẫu vậy, khi được hỏi về thành tích, chị chỉ cười hiền: "Quan trọng là bà con mình bớt khổ, mình cũng thấy nhẹ lòng rồi".

Với chị Nga, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là "cầu nối" hiệu quả để vận động. Nhờ Facebook, chị kết nối thêm nhiều bạn bè đồng cảm, thông tin về các hoàn cảnh cần giúp đỡ được lan tỏa nhanh chóng và chính xác. "Công việc của tôi không đơn thuần là trách nhiệm mà là sự lan tỏa của tình thương. Niềm vui của nhà hảo tâm là được sẻ chia, niềm vui của tôi là làm cầu nối, còn niềm vui của nạn nhân thì khó diễn tả lắm, đôi khi chỉ là một ánh mắt rạng rỡ, một cái nắm tay run run", chị bộc bạch.

Chị Nga đến tận nhà để trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam ẢNH: TGCC

Chị hiểu rõ, đối với nạn nhân da cam, sự giúp đỡ không chỉ là vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần. "Có những đứa trẻ gọi là tồn tại chứ không phải là sống. Nếu không có tình thương, sự đồng hành, rất khó để các em và gia đình có động lực vượt qua".

Hành trình của chị Cao Thị Tố Nga là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của sự dấn thân, của lòng nhân ái và sự tử tế. Chị không coi việc thiện nguyện là gánh nặng mà như một lẽ sống tự nhiên, một sợi dây ràng buộc tự nguyện với những mảnh đời bất hạnh.

Ngọn lửa nhân ái mà chị lặng lẽ thắp suốt bao năm qua chính là dấu ấn rõ ràng nhất cho một cuộc đời "lặng lẽ bắt nhịp cầu yêu thương". Không cần những lời tán dương hay ngợi ca, chỉ cần một trái tim kiên định, đủ yêu thương để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và để lại dư âm đẹp đẽ trong lòng cộng đồng.