Cô giáo trẻ gieo chữ trên đỉnh Ngọc Linh

Thử thách với cô gái vùng xuôi

Để liên lạc và đến được điểm trường Tắk Pổ thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập thật vô cùng vất vả. Bởi lẽ sóng điện thoại chập chờn lúc được lúc mất, đường đi dốc đứng dốc ngồi, trơn trượt vô cùng và chẳng có loại phương tiện nào qua được mà chỉ có đi bộ.

Cô giáo Trà Thu đã gắn bó với các em học sinh vùng cao được 11 năm

Cô Thu và các em nhỏ trong lễ khai giảng Ảnh: NVCC

Vậy mà cô giáo trẻ Trà Thị Thu (31 tuổi, tên thường gọi là Trà Thu), đã cùng các em học sinh băng băng đến trường suốt 11 năm qua. "Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập có tới 11 điểm trường lẻ, tất cả đều đi lại khó khăn và phải đi bộ. Còn điểm trường tôi dạy là Tắk Pổ phải đi bộ tầm 1 tiếng rưỡi - 2 tiếng đồng hồ, đường đất dốc rất cheo leo, trượt ngã không biết bao nhiêu lần mới đến được", cô Thu cho biết.

Trà Thu quê tại H.Thăng Bình, Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cô về trường Trà Tập công tác và được phân đến điểm trường Tu Gia, sau đó chuyển qua các điểm trường Răng Dí, Mô Rỗi và hiện tại là điểm trường Tắk Pổ của xã Trà Tập. Dù ở điểm trường nào, điều kiện dạy và học, sinh hoạt đều rất thiếu thốn, con đường đến trường là thử thách rất lớn với cô gái sinh ra ở miền xuôi.

"Hằng ngày, tôi thấy các em học sinh ăn cơm với muối và rau, các em lớp 1 đi học phải cõng em đến lớp, vừa học vừa phụ giúp gia đình chăm em. Em bé khát sữa khóc thì chị lấy sỏi lau sạch để em ngậm khiến tôi rất xót xa", Trà Thu kể.

Ngày đầu tiên, đặt chân đến điểm trường Tắk Pổ, cô chứng kiến trường lớp rất xập xệ, chỉ được dựng bằng tre nứa. Nắng rọi thẳng vào lớp học còn lúc trời mưa, nước tạt vào phòng ướt hết bàn ghế, sách vở. Nhiều người nói ngôi trường "trông giống chuồng bò ở dưới xuôi" khiến cô vô cùng xót xa và quyết bám trụ để giúp đỡ các em.

"Mới đầu, tôi còn bị bất đồng ngôn ngữ vì các em nói tiếng địa phương nên tôi không hiểu. Sau đó, tôi học những từ cơ bản trong tiếng Ca Dong. Sau một thời gian tiếp xúc với bà con, phụ huynh và học sinh nơi đây tôi bắt đầu có sự gần gũi, quen thuộc. Mọi người dành rất nhiều tình yêu thương cho tôi nên tôi cũng dần dần quen với cuộc sống nơi vùng cao này", Trà Thu chia sẻ.

Kết nối những trái tim yêu thương

Lớp học của cô giáo Trà Thị Thu rất đặc biệt, cô trò quây quần bên nhau cả ngày do nhiều em ở lại bán trú cùng cô. Sáng cô dạy chính khóa, chiều dạy phụ đạo cho các em học sinh yếu rồi buổi chiều lại cùng các em đi kiếm rau, măng, bắt ốc chuẩn bị cho bữa tối. Đến tối, cô trò lại quây quần chuẩn bị đồ dùng học tập, cắt dán vật mẫu. Trà Thu và một cô giáo khác còn nuôi dưỡng 10 học sinh từ 3 - 7 tuổi tại điểm trường vì nhà các em ở quá xa, mất tới 2 giờ đi bộ.

Trà Thu tặng quà tết cho học sinh

Cô giáo Trà Thu thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ học trò vùng cao

Năm 2015, Trà Thu tham gia CLB Kết nối yêu thương do thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ sáng lập. Từ đó, cô bắt đầu hành trình thiện nguyện với mong muốn góp phần thay đổi cuộc đời của những em học sinh nơi rẻo cao còn vô vàn khó khăn. Riêng trong năm 2023, Thu đã thực hiện được vô số dự án thiện nguyện có sức lan tỏa lớn, như: chương trình Đi học trên núi giúp 48 em học sinh mồ côi cha, mẹ trị giá 288 triệu đồng; Bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày giúp 30 em học sinh tại điểm trường Lang Lương trị giá 100 triệu; Kết nối 500 bộ đồng phục, 500 áo ấm, 500 áo mưa cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập trị giá 115 triệu đồng; Kết nối 2.000 bộ đồng phục cho các em miền núi trị giá gần 300 triệu đồng…

"Trước kia ở đây rất thiếu thốn, không có điện lưới mà sử dụng mấy tấm pin mặt trời, xong rồi bị sét đánh hỏng, cô trò buổi tối thắp nến cùng nhau ôn bài. Nhiều lúc tôi có cảm giác như là mẹ của các em học sinh, điều đó rất hạnh phúc", Trà Thu cho biết.

Đặc biệt, không chỉ quan tâm đến học trò, cô Thu còn rất chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cô đã khởi xướng và vận động xây dựng 50 nhà vệ sinh cho bà con làng Tu Nương và Răng Chuổi trị giá gần 200 triệu đồng và kết nối làm đường bê tông vào làng Tu Nương trị giá hơn 200 triệu đồng; Kết nối 100 phần quà như vịt, gạo, mì, dầu, mắm, đường, điện năng lượng,.. cho bà con làng Lang Lương, xã Trà Tập trị giá 70 triệu đồng; 300 phần quà, tổ chức chương trình Tết trung thu cho học sinh xã Trà Tập trị giá 60 triệu đồng; Kết nối hàng ngàn giống cây trồng, vật nuôi để bà con phát triển sinh kế…

Trước đó, Trà Thu đã cùng CLB Kết nối yêu thương kết nối xây được 2 cây cầu dân sinh ở xã Trà Nam trị giá 400 triệu đồng, xây dựng 9 điểm trường ở xã Trà Tập trị giá hơn 1 tỉ đồng, hơn 50 mái nhà tình nghĩa trị giá hơn 2 tỉ đồng. Cô còn thực hiện chương trình Bầu sữa yêu thương hằng tháng cho hàng trăm học sinh trị giá khoảng 500 triệu đồng và hàng ngàn bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh miền núi theo từng năm học trị giá khoảng 400 triệu đồng…

Cô giáo vùng cao

Trên mạng xã hội, Trà Thu được biết đến với cái tên "cô giáo vùng cao". "Tất cả các điểm trường đều cho tôi rất nhiều yêu thương và ngược lại, tôi trao yêu thương đó tới các em học sinh. Tôi luôn tâm niệm cứ cho đi là sẽ nhận lại. Tôi đến đây năm 20 tuổi, là một giáo viên trẻ vừa mới ra trường chưa có kinh nghiệm, đối với tôi một nơi như thế này thật khó để thích nghi. Bố mẹ tôi nói sao con không chuyển về dưới xuôi mà dạy có điều kiện hơn, phụ huynh cũng quan tâm giáo viên hơn, điều kiện cơ sở vật chất hơn hẳn trên vùng cao. Tuy nhiên, tôi đã xác định sẽ gắn bó với nơi này và giờ tôi đã trở thành cô giáo vùng cao", Trà Thu tâm sự.

Trà Thu trao công trình Tủ sách thắp sáng đạo đức

Trà Thu - cô gái trẻ dành hết thanh xuân nơi vùng cao xã Trà Tập để gieo chữ cho các em nhỏ luôn nở nụ cười hiền hậu, lạc quan trên môi. Cô luôn biết cách tạo ra niềm hạnh phúc dù ở những nơi gian khó, cực khổ nhất và cảm nhận nó một cách tự nhiên. "Ước muốn của tôi là cuộc sống của người dân nơi đây được khấm khá hơn, học sinh có điều kiện tốt hơn để học tập", Trà Thu nói.

Hiện tại, Trà Thu đang kết nối làm tour du lịch trải nghiệm khám phá huyền thoại sâm Ngọc Linh, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên ở Trà Tập, bảo tồn văn hóa bản địa và tạo thêm công ăn việc làm cho bà con địa phương. "Chỉ cần người trẻ ở đây dám đứng lên, dám tự tin nói với thế giới: "Đây là bản làng của tôi, và đây là câu chuyện tôi muốn bạn nghe" thì một ngày không xa, bản làng sẽ không chỉ là nơi để đi qua, mà là nơi để dừng lại, để cảm và để nhớ", Trà Thu chia sẻ.