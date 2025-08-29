Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Màu xanh sau bão

Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Đà Nẵng
29/08/2025 09:00 GMT+7

Hai ngày sau khi bão Trami (bão số 6) đi qua, nhiều khu dân cư ở Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) vẫn còn ngổn ngang: cây xanh gãy đổ, trường học tan hoang, bãi biển ngập rác.

Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh những người lính quân hàm xanh tất bật cùng dân khắc phục hậu quả sau bão đã trở thành minh chứng sống động của tinh thần "quân với dân một ý chí". Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều góp phần trả lại màu xanh cho trường lớp, cho những con đường và cho biển đảo quê hương. Bộ ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc quý giá sau thiên tai mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm bảo vệ môi trường - những giá trị sống đẹp cần được gìn giữ trong mỗi trái tim.

Màu xanh sau bão- Ảnh 1.

Những người lính quân hàm xanh và giáo viên cùng nhau quét dọn trường học sau bão

Màu xanh sau bão- Ảnh 2.

Các chiến sĩ thu dọn cành cây gãy đổ, mở lối an toàn cho người dân

Màu xanh sau bão- Ảnh 3.

Những chiếc bàn, chiếc ghế được dựng lại, chuẩn bị đón học sinh trở về

Màu xanh sau bão- Ảnh 4.

Chung tay nhặt rác dạt vào bờ

Màu xanh sau bão- Ảnh 5.

Thu gom rác, nối dài màu xanh cho quê hương

Màu xanh sau bão- Ảnh 6.

Từng nhát chổi...

Màu xanh sau bão- Ảnh 7.

... mỗi viên gạch thể hiện sự sẻ chia, quan tâm và cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng của người lính

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải Ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải Ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải Ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Màu xanh sau bão- Ảnh 8.

 

