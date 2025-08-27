Những người âm thầm gìn giữ sinh cảnh voi giữa đại ngàn

Và những người đang miệt mài gìn giữ sinh cảnh ấy chính là cán bộ, viên chức, nhân viên của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng TP.Đà Nẵng. Họ đang lặng lẽ sống giữa rừng để giữ màu xanh cho "ngôi nhà" của nhiều loài sinh vật, trong đó có loài voi hoang dã nơi đây.

Nhân viên khu bảo tồn đi tuần tra ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Rừng là nhà

Chúng tôi gặp anh Lê Văn Hiếu, một nhân viên tuần tra rừng, trong căn lán dã chiến nằm sâu giữa vùng lõi khu bảo tồn. Nụ cười rám nắng, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng anh vẫn chắc nịch: "Mùa này nắng gắt, những thảm thực vật khô giòn tan, chỉ cần một tàn lửa nhỏ là rừng có thể cháy. Anh em chúng tôi không ai rời vị trí".

Đối mặt với "giặc lửa" là chuyện thường trực mỗi mùa khô. Các nhân viên bảo vệ rừng thay phiên nhau túc trực, tuần tra ngày đêm trên các tuyến đường rừng, sẵn sàng lao vào những điểm cháy để dập lửa ngay từ lúc đầu. Có đêm, cả đội phải bám rừng đến sáng, khói bụi bám đầy người, cơm nắm ăn vội, nước suối thay nước lọc - chỉ để giữ cho cánh rừng không hóa tro tàn.

Họ cũng chính là những người gỡ từng chiếc bẫy thú giăng giữa rừng, nhẫn nại theo dấu từng vết chân động vật, lặng lẽ vá lại những lỗ hổng trong sự an toàn của thiên nhiên. "Mỗi chiếc bẫy thú là một cái bẫy giăng cho sự sống. Những loài động vật rừng như mang, khỉ, gà lôi... đều có thể mất mạng vì chúng. Gỡ được một chiếc là cứu được một cơ hội sống", anh Hiếu chia sẻ.

Nhân viên khu bảo tồn đang đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vượt mưa rừng, vững bước tuần tra

Mưa rừng nơi đây không giống bất kỳ cơn mưa nào. Nó đổ ào ạt xuống đại ngàn như trút, trắng xóa cả tầm nhìn, lạnh buốt như cắt qua da thịt. Những ngày mưa kéo dài, đường tuần tra xuyên rừng bị chia cắt bởi những con suối cuộn nước ngầu đỏ. Dòng suối bình thường chỉ lội quá gối, nay hóa thành biển nước, chảy xiết đến mức phải bơi qua mới mong tiếp bước.

Trên lối mòn trơn trượt, nơi cỏ cây rậm rạp trùm lên cả vòm đầu, đàn vắt rừng rình rập trong những bụi rậm âm u. Chúng chỉ cần một dấu chân người là nhổm dậy, lao ra như thể bản năng đã hẹn sẵn.

Vậy mà, giữa hoang lạnh và khắc nghiệt ấy, không một bước chân nào lùi lại. Những cán bộ bảo vệ rừng, với chiếc ba lô ẩm mùi đất, với con mắt luôn dõi theo từng dấu chân thú, vẫn lặng lẽ đi - đi qua những con dốc dựng đứng, qua đêm rừng lạnh ngắt, qua những ngày mưa dầm không dứt. Bởi với họ, giữ rừng là mệnh lệnh không lời. Là máu thịt. Là niềm tin nơi đầu nguồn.

Ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, không thiếu những câu chuyện về lòng yêu nghề, yêu rừng đến quên mình. Có những người gắn bó với rừng cả chục năm, thuộc lòng từng cây cổ thụ, từng con suối, từng lối mòn mà đàn voi thường qua.

Anh Nguyễn Long Ban, một cán bộ kỹ thuật cùng các đồng nghiệp, từng lội rừng cả tuần lễ liên tiếp để đặt bẫy ảnh giám sát và theo dõi dấu hiệu voi xuất hiện. "Chúng tôi đang nỗ lực gìn giữ không chỉ một loài vật, mà là cả một hệ sinh thái - một bức tranh rừng nguyên vẹn. Khi thấy voi khỏe mạnh, rừng yên bình, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi", anh nói. Điều đáng mừng là trong thời gian vừa qua đã ghi nhận thêm một cá thể voi con khoảng 6 tháng tuổi được xác định sinh sản tại khu vực Nà Lau trong lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy công tác bảo tồn có những khởi sắc đáng kể trong thời gian qua tại khu vực ban quản lý gìn giữ.

Một cá thể voi con khoảng 6 tháng tuổi được phát hiện nhờ bẫy ảnh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Không chỉ voi, nhiều loài thực vật quý, các loài chim, thú nằm trong sách đỏ cũng đang được theo dõi, ghi nhận và bảo vệ. Mỗi chuyến tuần tra là một cuộc kiểm đếm sinh học: tìm dấu chân, phân tích phân, thu thập âm thanh... những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng vô cùng trong việc phục hồi và giữ gìn đa dạng sinh học.

Yêu rừng trong từng bước chân thầm lặng

Không có bộ đồng phục bóng loáng, không xuất hiện trên những sân khấu danh vọng, nhưng với mỗi cánh rừng, mỗi cây cổ thụ vẫn còn đứng vững, là dấu chân, là mồ hôi và cả máu của những người gác rừng.

Những cán bộ, viên chức của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi - như cách họ tự gọi nhau "người ở với rừng" - đang viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng yêu thiên nhiên, về sự tận hiến lặng thầm giữa đại ngàn.

Nhân viên khu bảo tồn trong giờ tuần tra ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Dù mưa giông hay nắng cháy, họ vẫn chọn ở lại với rừng. Không chỉ để giữ cho cánh rừng xanh, mà còn để giữ lại hình hài nguyên vẹn của thiên nhiên giữa lòng thành phố đang không ngừng phát triển.



Khi thành phố lên đèn, ở một góc khuất phía tây, vẫn có những người thắp sáng rừng bằng tình yêu và trách nhiệm. Và trong âm vang của rừng đêm, đâu đó có tiếng voi vọng lại - tiếng gọi của đại ngàn, và cũng là lời cảm ơn lặng lẽ dành cho những người đang sống trọn với thiên nhiên bằng cả trái tim.