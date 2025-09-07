Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Trái tim cho em

Tạ Quốc Hội
Tạ Quốc Hội
Đắk Lắk
07/09/2025 15:00 GMT+7

Năm 2020 và 2024, chương trình 'Trái tim cho em' được triển khai tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Đây là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 18 tuổi do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Chương trình Trái tim cho em chính là cơ hội quý để trẻ em Phú Yên (cũ) được khám sàng lọc miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trái tim cho em - Ảnh 1.

Các phụ huynh đăng ký khám sàng lọc bệnh tim cho con mình

Trái tim cho em - Ảnh 2.

Qua chương trình này, rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh liên quan về tim được phát hiện và chỉ định phẫu thuật

Các trường hợp khám sàng lọc và phẫu thuật được thực hiện miễn phí hoàn toàn, có hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại cho các gia đình khó khăn có trẻ em bị bệnh về tim.

Trái tim cho em - Ảnh 3.

Bác sĩ khám...

Trái tim cho em - Ảnh 4.

... và siêu âm

Trái tim cho em - Ảnh 5.

... kiểm tra sức khỏe cho trẻ

Chương trình Trái tim cho em đã giúp cho nhiều trẻ em nghèo tại tỉnh Phú Yên (cũ) nói riêng được hồi sinh, có trái tim khỏe mạnh để được vui chơi, học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn có con bị bệnh về tim được điều trị thành công và không tốn chi phí nào.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Trái tim cho em - Ảnh 6.

 

