Chương trình Trái tim cho em chính là cơ hội quý để trẻ em Phú Yên (cũ) được khám sàng lọc miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Các phụ huynh đăng ký khám sàng lọc bệnh tim cho con mình

Qua chương trình này, rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh liên quan về tim được phát hiện và chỉ định phẫu thuật

Các trường hợp khám sàng lọc và phẫu thuật được thực hiện miễn phí hoàn toàn, có hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại cho các gia đình khó khăn có trẻ em bị bệnh về tim.

Bác sĩ khám...

... và siêu âm

... kiểm tra sức khỏe cho trẻ

Chương trình Trái tim cho em đã giúp cho nhiều trẻ em nghèo tại tỉnh Phú Yên (cũ) nói riêng được hồi sinh, có trái tim khỏe mạnh để được vui chơi, học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn có con bị bệnh về tim được điều trị thành công và không tốn chi phí nào.