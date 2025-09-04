Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện

Tấm lòng của một người lính

Chúng tôi về thăm xã miền núi Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk vào một ngày trưa hè oi ả, nơi đây đời sống bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Khi về đến thôn An Hòa, hỏi thăm gia đình ông Phượng - bà Lý thì ai cũng hồ hởi chỉ đường, họ gọi ông Phượng là "ông thiện nguyện" bởi hành trình bền bỉ suốt 8 năm qua.

Khi tới thăm nhà, chúng tôi ngỡ như ông Phượng bán tạp hóa, song không phải vậy. Người cựu chiến binh nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và nụ cười hiền hậu cho biết, đây là cửa hàng 0 đồng dành cho người nghèo. "Ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho. Chủ yếu là các nhu yếu phẩm, quần áo cũ, giày dép, đồ dùng học tập… Mô hình nay tôi duy trì cũng được 5 năm rồi", ông Phượng cho biết.

Ông Phượng trao quà cho các em học sinh ẢNH: NVCC

Năm nay ông Phượng đã bước sang tuổi 65. Ông nhớ lại, thời trai trẻ ông tự nguyện viết đơn nhập ngũ năm 1981, phục vụ trong quân đội 4 năm, đến năm 1985 thì ra quân. Về với địa phương ông Phượng làm nghề xẻ gỗ và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh của xã. Tưởng chừng như cuộc sống về già của ông sẽ không có "ngã rẽ" nào nữa, song bất ngờ đến vào năm 2017 khi hai vợ chồng ông xuống TP.HCM chữa bệnh thiếu máu não và thoát vị đĩa đệm.

"Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi thấy các đoàn thiện nguyện thay nhau phát cháo, phát quà cho bệnh nhân cho dù họ đều là người lạ với nhau. Từ đó tôi nhận ra rằng, cho đi là còn mãi và ai cũng có thể làm thiện nguyện. Mình không có điều kiện kinh tế nhưng mình có tấm lòng, mình sẽ là chiếc cầu nối lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương", ông Phượng cho biết.

Trở về sau chuyến đi chữa bệnh, ông Phượng lấy nốt 200.000 đồng cuối cùng và đi vay thêm 200.000 đồng nữa cùng vợ nấu nồi cháo thiện nguyện đầu tiên. Ông bà dành hết tình cảm nấu một nồi cháo có gạo ngon, thịt băm, khoai môn… chia làm 100 suất cháo và mời người già, người neo đơn, trẻ em trong xã đến ăn. Hay tin, 3 người con của ông Phương gọi điện về và ủng hộ chút kinh phí cho cha mẹ, rồi thêm một số nhà hảo tâm đóng góp, ông Phượng đã quyết tâm duy trì nồi cháo yêu thương đều đặn mỗi tuần 2 lần vào thứ năm và chủ nhật.

Ông Phượng và bà Lý đã duy trì nồi cháo yêu thương đều đặn mỗi tuần 2 lần vào thứ năm và chủ nhật ẢNH: NVCC

Đa dạng cách làm, minh bạch tài chính

Tôi hỏi ông Phượng rằng, làm sao một người đàn ông cao tuổi ở miền núi lại có thể vận động được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ đến thế. Ông chỉ cười nhẹ và lấy cho tôi xem quyển vở dày cộp ghi lại minh bạch mọi sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, từ người ủng hộ 50.000 đồng đến vài triệu đồng đều được ông ghi rõ địa chỉ, số điện thoại. Hơn nữa, dù đã cao tuổi nhưng được con cháu hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội đã giúp ông Phượng kết nối được nhà hảo tâm ở mọi miền đất nước.

"Bất kỳ ai ủng hộ và tôi mang tiền đi giúp đỡ ai tôi đều đưa lên mạng xã hội, không tơ hào một đồng vì mình xác định là người đi kết nối, phải làm cho thật tốt, thật minh bạch. Gần đây, tôi tham gia Hội Thiện tâm Charity Group TP.HCM để có thể kết nối với nhiều nhà hảo tâm hơn nữa cũng như duy trì bền vững nồi cháo yêu thương", ông Phượng chia sẻ.

Quả thật, khi tôi vào trang Zalo của ông Phượng, tôi cũng không thể tin nổi một người cao tuổi như ông lại viết bài, chụp ảnh, quay video từng trường hợp hỗ trợ một cách rõ ràng và chi tiết như vậy. Mỗi trường hợp đều được ông Phượng đánh số thứ tự và để người khó khăn tự chia sẻ về hoàn cảnh của mình, đảm bảo tính chân thực.

Một trong những hoạt động ông Phượng năng nổ nhất là kêu gọi hỗ trợ phí mai táng cho người nghèo. Ông bảo, dù ai khi sống có khổ cực mấy thì khi qua đời cũng nên mai táng họ tử tế, bày tỏ lòng thương tiếc với họ. Tính đến nay ông Phượng đã kêu gọi hỗ trợ mai táng cho khoảng 350 trường hợp, chủ yếu là người già neo đơn, người dân tộc thiểu số, người không may tai bị nạn có hoàn cảnh khó khăn…

Trường hợp gần đây nhất là cụ bà Ksor H'Trúc, 85 tuổi, ở buôn Thu, xã Sông Hinh, qua đời ngày 12.6. Khi nhận được tin, trời đã tối nhưng ông Phượng đã đến nhà và kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. "Cụ là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con gái không thể lo mai táng cho cụ được, tiền cũng đã hết do chạy chữa bệnh nhiều năm cho mẹ", ông Phượng chia sẻ.

Đặc biệt, ông Phượng cho biết, có những thời điểm 2 - 3 người neo đơn mất cùng lúc vào ban đêm, nhận tin ông lập tức đến nhà gia chủ để xác minh và đăng bài vận động. Đi từ nhà này sang nhà nọ, cả đêm thức trắng cộng từng khoản tiền...

Lạ thay, cứ làm thiện nguyện ông Phượng và bà Lý càng khỏe ra. "Từ ngày làm thiện nguyện, tinh thần tôi thoải mái hơn, bệnh tật cũng không còn đau như trước, vì vậy chúng tôi càng có thêm động lực để làm mỗi ngày", bà Lý cho biết.

Ông Phượng trao hỗ trợ hằng tháng cho bà Võ Thị Được ẢNH: NVCC

Hành trình không dừng lại

Mỗi ngày, ông Phương chủ động đi tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, từ các xã lân cận đến các huyện trong tỉnh. Em Nguyễn Đoàn Nhật Huy cùng xã, 17 tuổi đang được học nghề sửa chữa xe máy miễn phí là nhờ ông Phượng kết nối. Huy vốn khuyết tật, bố bỏ đi mẹ đi làm xa, được sự cưu mang của ông Phượng, bà Lý, Huy đã theo học hết lớp 9 và bây giờ chuẩn bị có nghề trong tay.

Trong suốt 8 năm qua, ông Phượng và bà Lý đã làm chiếc cầu nối vận động xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, tặng hàng trăm suất quà, khoan mới gần 20 giếng nước cho gia đình khó khăn, trao tặng gần 150 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ hàng chục lượt học sinh vững bước đến trường. Đặc biệt, ông bà kết nối để nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã từ nhu yếu phẩm lẫn tiền mặt. "Vợ chồng tôi nguyện khi nào còn sức khỏe sẽ còn làm công việc này, mong sẽ nhận được sự chung tay của nhiều các nhà hảo tâm hơn nữa", ông Phượng chia sẻ.

Nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Bình Tây (tỉnh Phú Yên - trước sáp nhập) Huỳnh Ngọc Thường cho biết: "Ông Phượng không chỉ là một hội viên tích cực, năng động mà còn hăng hái làm thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, đồng hành cùng ông luôn có bà Lý và các con. Ông Phượng cũng rất quan tâm đến hội viên là thương binh, vào các dịp kỷ niệm ông đều đi vận động quà để tặng thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023 ông Phượng là điển hình tiên tiến toàn quốc và và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".