Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện

Trần Văn Vương
Trần Văn Vương
TP.HCM
04/09/2025 09:00 GMT+7

Từ một lần nhận được sự sẻ chia của cộng đồng khi đi bệnh viện, vợ chồng cựu chiến binh Phan Ngọc Phượng đã 'bén duyên' thiện nguyện và nguyện sẽ làm chiếc cầu nối giữa nhà hảo tâm với người khó khăn đến hết cuộc đời này.

Tấm lòng của một người lính

Chúng tôi về thăm xã miền núi Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk vào một ngày trưa hè oi ả, nơi đây đời sống bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Khi về đến thôn An Hòa, hỏi thăm gia đình ông Phượng - bà Lý thì ai cũng hồ hởi chỉ đường, họ gọi ông Phượng là "ông thiện nguyện" bởi hành trình bền bỉ suốt 8 năm qua.

Khi tới thăm nhà, chúng tôi ngỡ như ông Phượng bán tạp hóa, song không phải vậy. Người cựu chiến binh nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và nụ cười hiền hậu cho biết, đây là cửa hàng 0 đồng dành cho người nghèo. "Ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho. Chủ yếu là các nhu yếu phẩm, quần áo cũ, giày dép, đồ dùng học tập… Mô hình nay tôi duy trì cũng được 5 năm rồi", ông Phượng cho biết.

Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Ông Phượng trao quà cho các em học sinh

ẢNH: NVCC

Năm nay ông Phượng đã bước sang tuổi 65. Ông nhớ lại, thời trai trẻ ông tự nguyện viết đơn nhập ngũ năm 1981, phục vụ trong quân đội 4 năm, đến năm 1985 thì ra quân. Về với địa phương ông Phượng làm nghề xẻ gỗ và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh của xã. Tưởng chừng như cuộc sống về già của ông sẽ không có "ngã rẽ" nào nữa, song bất ngờ đến vào năm 2017 khi hai vợ chồng ông xuống TP.HCM chữa bệnh thiếu máu não và thoát vị đĩa đệm.

"Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi thấy các đoàn thiện nguyện thay nhau phát cháo, phát quà cho bệnh nhân cho dù họ đều là người lạ với nhau. Từ đó tôi nhận ra rằng, cho đi là còn mãi và ai cũng có thể làm thiện nguyện. Mình không có điều kiện kinh tế nhưng mình có tấm lòng, mình sẽ là chiếc cầu nối lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương", ông Phượng cho biết.

Trở về sau chuyến đi chữa bệnh, ông Phượng lấy nốt 200.000 đồng cuối cùng và đi vay thêm 200.000 đồng nữa cùng vợ nấu nồi cháo thiện nguyện đầu tiên. Ông bà dành hết tình cảm nấu một nồi cháo có gạo ngon, thịt băm, khoai môn… chia làm 100 suất cháo và mời người già, người neo đơn, trẻ em trong xã đến ăn. Hay tin, 3 người con của ông Phương gọi điện về và ủng hộ chút kinh phí cho cha mẹ, rồi thêm một số nhà hảo tâm đóng góp, ông Phượng đã quyết tâm duy trì nồi cháo yêu thương đều đặn mỗi tuần 2 lần vào thứ năm và chủ nhật.

Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Ông Phượng và bà Lý đã duy trì nồi cháo yêu thương đều đặn mỗi tuần 2 lần vào thứ năm và chủ nhật

ẢNH: NVCC

Đa dạng cách làm, minh bạch tài chính

Tôi hỏi ông Phượng rằng, làm sao một người đàn ông cao tuổi ở miền núi lại có thể vận động được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ đến thế. Ông chỉ cười nhẹ và lấy cho tôi xem quyển vở dày cộp ghi lại minh bạch mọi sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, từ người ủng hộ 50.000 đồng đến vài triệu đồng đều được ông ghi rõ địa chỉ, số điện thoại. Hơn nữa, dù đã cao tuổi nhưng được con cháu hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội đã giúp ông Phượng kết nối được nhà hảo tâm ở mọi miền đất nước.

"Bất kỳ ai ủng hộ và tôi mang tiền đi giúp đỡ ai tôi đều đưa lên mạng xã hội, không tơ hào một đồng vì mình xác định là người đi kết nối, phải làm cho thật tốt, thật minh bạch. Gần đây, tôi tham gia Hội Thiện tâm Charity Group TP.HCM để có thể kết nối với nhiều nhà hảo tâm hơn nữa cũng như duy trì bền vững nồi cháo yêu thương", ông Phượng chia sẻ.

Quả thật, khi tôi vào trang Zalo của ông Phượng, tôi cũng không thể tin nổi một người cao tuổi như ông lại viết bài, chụp ảnh, quay video từng trường hợp hỗ trợ một cách rõ ràng và chi tiết như vậy. Mỗi trường hợp đều được ông Phượng đánh số thứ tự và để người khó khăn tự chia sẻ về hoàn cảnh của mình, đảm bảo tính chân thực.

Một trong những hoạt động ông Phượng năng nổ nhất là kêu gọi hỗ trợ phí mai táng cho người nghèo. Ông bảo, dù ai khi sống có khổ cực mấy thì khi qua đời cũng nên mai táng họ tử tế, bày tỏ lòng thương tiếc với họ. Tính đến nay ông Phượng đã kêu gọi hỗ trợ mai táng cho khoảng 350 trường hợp, chủ yếu là người già neo đơn, người dân tộc thiểu số, người không may tai bị nạn có hoàn cảnh khó khăn…

Trường hợp gần đây nhất là cụ bà Ksor H'Trúc, 85 tuổi, ở buôn Thu, xã Sông Hinh, qua đời ngày 12.6. Khi nhận được tin, trời đã tối nhưng ông Phượng đã đến nhà và kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. "Cụ là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con gái không thể lo mai táng cho cụ được, tiền cũng đã hết do chạy chữa bệnh nhiều năm cho mẹ", ông Phượng chia sẻ.

Đặc biệt, ông Phượng cho biết, có những thời điểm 2 - 3 người neo đơn mất cùng lúc vào ban đêm, nhận tin ông lập tức đến nhà gia chủ để xác minh và đăng bài vận động. Đi từ nhà này sang nhà nọ, cả đêm thức trắng cộng từng khoản tiền...

Lạ thay, cứ làm thiện nguyện ông Phượng và bà Lý càng khỏe ra. "Từ ngày làm thiện nguyện, tinh thần tôi thoải mái hơn, bệnh tật cũng không còn đau như trước, vì vậy chúng tôi càng có thêm động lực để làm mỗi ngày", bà Lý cho biết.

Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện - Ảnh 3.

Ông Phượng trao hỗ trợ hằng tháng cho bà Võ Thị Được

ẢNH: NVCC

Hành trình không dừng lại

Mỗi ngày, ông Phương chủ động đi tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, từ các xã lân cận đến các huyện trong tỉnh. Em Nguyễn Đoàn Nhật Huy cùng xã, 17 tuổi đang được học nghề sửa chữa xe máy miễn phí là nhờ ông Phượng kết nối. Huy vốn khuyết tật, bố bỏ đi mẹ đi làm xa, được sự cưu mang của ông Phượng, bà Lý, Huy đã theo học hết lớp 9 và bây giờ chuẩn bị có nghề trong tay.

Trong suốt 8 năm qua, ông Phượng và bà Lý đã làm chiếc cầu nối vận động xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, tặng hàng trăm suất quà, khoan mới gần 20 giếng nước cho gia đình khó khăn, trao tặng gần 150 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ hàng chục lượt học sinh vững bước đến trường. Đặc biệt, ông bà kết nối để nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã từ nhu yếu phẩm lẫn tiền mặt. "Vợ chồng tôi nguyện khi nào còn sức khỏe sẽ còn làm công việc này, mong sẽ nhận được sự chung tay của nhiều các nhà hảo tâm hơn nữa", ông Phượng chia sẻ.

Nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Bình Tây (tỉnh Phú Yên - trước sáp nhập) Huỳnh Ngọc Thường cho biết: "Ông Phượng không chỉ là một hội viên tích cực, năng động mà còn hăng hái làm thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, đồng hành cùng ông luôn có bà Lý và các con. Ông Phượng cũng rất quan tâm đến hội viên là thương binh, vào các dịp kỷ niệm ông đều đi vận động quà để tặng thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023 ông Phượng là điển hình tiên tiến toàn quốc và và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

Người cựu chiến binh say mê làm thiện nguyện - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Màu xanh sau bão

Màu xanh sau bão

Hai ngày sau khi bão Trami (bão số 6) đi qua, nhiều khu dân cư ở Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) vẫn còn ngổn ngang: cây xanh gãy đổ, trường học tan hoang, bãi biển ngập rác.

Lớp học Cầu Vồng

Người ‘giảng dạy’ miệt mài từ trái tim

Khám phá thêm chủ đề

thiện nguyện Cựu chiến binh lòng nhân ái sống đẹp Sống đẹp mùa 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận