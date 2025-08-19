Chân dung nữ anh hùng thiện nguyện

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt - người phụ nữ từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt - hôm nay vẫn lặng lẽ sống và cống hiến với một tâm niệm giản dị: trả ơn cho quê hương đã cưu mang mình trong những ngày bom rơi, đạn nổ.

Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt hiện đang là Trưởng văn phòng công chứng Bảo Nguyệt (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Dẫu tuổi đã ngoài 70, nhưng nữ anh hùng luôn dành trọn những năm tháng còn lại cho những chuyến thiện nguyện về vùng cao, những hành trình về nguồn trao tặng những món quà nghĩa tình cho các gia đình chính sách… Đấy là hành trình cho đi chan chứa yêu thương của nữ cựu binh đã từng bước qua lằn ranh sinh tử của chiến tranh để tiếp tục đóng góp cho cuộc đời hôm nay.

Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Người nữ anh hùng của lòng nhân ái

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu cao quý ghi nhận những đóng góp trong chiến đấu, Nguyễn Vũ Minh Nguyệt còn khiến bao người cảm phục bởi hành trình thiện nguyện không ngơi nghỉ mà bà đã và đang thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Với trái tim ấm áp và tấm lòng biết ơn sâu sắc, bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác "đền ơn đáp nghĩa" - một truyền thống quý báu của dân tộc.

Bà đã dành ra gần 200 triệu đồng để đặt bình hoa và 3 lần thay hoa tại 800 phần mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nông Sơn (xã Quế Lộc cũ). Mỗi bông hoa là một lời cảm ơn, một lời tri ân sâu sắc đến những đồng đội năm xưa và bao thế hệ cha anh đã hy sinh cho hòa bình hôm nay.

Với bà, đó không chỉ là nghĩa vụ, mà là trách nhiệm của một người từng được quê hương chở che trong những tháng năm gian khó. Nơi vùng quê ấy, bà đã lớn lên giữa khói lửa chiến tranh, từng ngày đối mặt với hiểm nguy nhưng vẫn được người dân bảo vệ, đùm bọc. Chính vì thế, khi cuộc sống đã ổn định, khi danh hiệu và thành tựu không còn là điều phải theo đuổi, điều bà chọn là quay về, để tri ân và sẻ chia.

Mỗi dịp lễ lớn, bà Nguyệt đều đích thân thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, mang theo những món quà giản dị mà ấm lòng, những lời động viên chan chứa tình nghĩa. Những chuyến đi không báo trước, không cần nghi thức long trọng, chỉ cần ánh mắt của người nhận sáng lên, bà đã thấy lòng mình nhẹ tênh.

Trong vai trò là thành viên năng động của Hiệp hội Nữ doanh nhân TP.Đà Nẵng, nữ anh hùng còn thường xuyên cùng các đồng sự tổ chức các chương trình thiện nguyện về với vùng cao, mang áo ấm cho trẻ em nghèo, mang nhu yếu phẩm đến những ngôi làng vùng xa xôi thiếu thốn. Mỗi chuyến đi là một lần trở lại với tuổi trẻ nhiều khắc khoải, và cũng là dịp để gieo lại yêu thương trên mảnh đất từng chở che đời bà.

Trao quà cho học sinh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Không dừng lại ở đó, bà còn cùng hiệp hội duy trì chương trình tặng suất ăn định kỳ cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - nơi tập trung nhiều mảnh đời đang vật lộn với bệnh tật. Những suất ăn nóng hổi không chỉ là dinh dưỡng, mà là sự an ủi giữa những ngày tuyệt vọng, là lời thì thầm "bạn không đơn độc" từ một người từng hiểu sâu sắc giá trị của sự sống.

Cùng với đó, bà còn nhận làm mẹ đỡ đầu cho một em mồ côi hằng tháng, giúp em vững bước hơn trên con đường học tập, trưởng thành. Bà không làm điều ấy như một nhà hảo tâm, mà như một người mẹ lặng thầm chăm chút cho tương lai của những đứa trẻ thiếu may mắn.

Chưa dừng lại ở đó, nữ anh hùng còn thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình như tài trợ thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, các hoạt động chăm lo cho cộng đồng như lắp gương cầu lồi trên các tuyến đường giao thông. Mỗi hành trình, mỗi hoạt động đều thể hiện tấm lòng hết mình vì cộng đồng.

Trao đỡ đầu định kỳ cho trẻ mồ côi (trong ảnh là em Anh Thư được nữ anh hùng nhận đỡ đầu nhiều năm qua) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sống để cho đi, để cảm ơn cuộc đời

Với anh hùng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, thiện nguyện không phải để báo đáp một ai, mà là trả ơn mảnh đất đã chở che mình trong những năm tháng khốc liệt nhất của đời người. Chính quê hương đã nuôi lớn bà bằng tình yêu thương, bằng cả nước mắt và niềm tin trong thời chiến. Và hôm nay, bà trở về bằng tất cả những gì có thể - bằng trái tim, hành động, lòng biết ơn được dệt nên từ ký ức.

Bà từng nói giản dị: "Quê hương đã giữ lại cho tôi sự sống. Bây giờ, tôi chỉ mong mình có thể sống sao cho xứng đáng", câu nói ấy chính là kim chỉ nam cho từng hành động, từng chuyến đi, từng phần quà bà gửi gắm suốt những năm qua.

Ở tuổi mà nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, anh hùng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt vẫn miệt mài rong ruổi trên hành trình sẻ chia và cống hiến. Không cần sự ca tụng, bà chọn cách âm thầm làm điều tử tế, để từ đó lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Trong thời đại mà lòng tốt đôi khi bị hoài nghi, sự hiện diện lặng lẽ nhưng bền bỉ của bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt là một ngọn lửa ấm - soi sáng, truyền cảm hứng, và nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm, đạo lý và lòng tri ân. Người nữ anh hùng ấy - sau những trận chiến khốc liệt - vẫn tiếp tục cống hiến trong âm thầm cho những yêu thương, sẻ chia đến với nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn và hành động vì cộng đồng.