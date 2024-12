'Sống đẹp' lan tỏa những giá trị nhân văn

Đến tham dự lễ tổng kết, trao giải và phát biểu chỉ đạo có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang. Đại diện các thương hiệu đồng hành có ông Dương Công Triết, Giám đốc Khối kinh doanh nội địa Công ty CP Tôn Đông Á; ông Lê Hửu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meliwa; bà Chế Ngọc Bảo Trân, Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH; ông Hồ Phú Bạc, cố vấn cấp cao Hệ thống Giáo dục NQH; chị Vũ Kiều Thục Nguyên, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty CP Văn hóa Văn Lang.

Ca sĩ Nguyên Vũ (giữa), đại diện Ban giám khảo và các tác giả đoạt giải ẢNH: ĐỘC LẬP

Ban giám khảo cuộc thi có nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, ca sĩ Nguyên Vũ và nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn.

Phát biểu tổng kết, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Cuộc thi Sống đẹp năm nay nhận được tất cả 686 bài dự thi, ở các hạng mục: phóng sự - ký sự - ghi chép, truyện ngắn, bộ ảnh, trong số đó có hơn 200 bài được chọn đăng trên báo in cũng như chuyên mục Sống đẹp trên Thanh Niên Online với đa dạng những mô hình vì cộng đồng, giàu tính nhân văn, những nhân vật truyền cảm hứng và rất nhiều câu chuyện ấm áp, nghĩa cử lay động lòng người từ mọi miền đất nước".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tổng kết cuộc thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt, mảng truyện ngắn năm nay có một sự hài hòa đồng điệu. "Bản thân các tác giả đã hướng đến tính nhân văn, thể hiện sự cảm thông với những cảnh đời, những số phận trong xã hội; đề cao người tốt, việc tốt, những hy sinh san sẻ từ trong gia đình đến ngoài xã hội, những đóng góp với cộng đồng… Chính điều đó khiến cho các tác phẩm vừa có giá trị tự thân, vừa hòa vào dòng chảy của một cuộc thi mang tên Sống đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Ghi nhận những "trái ngọt" của 4 mùa Sống đẹp mang lại, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định: "Giá trị và ý nghĩa của cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động báo chí, mà đã trở thành một nguồn cảm hứng, một ngọn lửa để mỗi thanh niên VN cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp. Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn đánh giá cao các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, nhân ái mà Báo Thanh Niên đã thực hiện trong thời gian qua. Các giá trị mang lại cho cộng đồng từ các cuộc thi, các chương trình, hoạt động của báo được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tôi mong muốn báo tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình không chỉ trong tuyên truyền mà cả trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng".

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo ẢNH: ĐỘC LẬP

L ẤP LÁNH ÁNH SÁNG CỦA ĐẠO ĐỨC VÀ LÒNG TỐT

Chị Huỳnh Thanh Thảo, nhân vật Én Nhỏ trong bài viết Cánh Én chở mùa xuân của tác giả Hoàng Ngọc Thanh mang đến buổi giao lưu câu chuyện thật xúc động từ chính cuộc đời chị. Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh và phải ngồi xe lăn, chỉ cần một va chạm nhỏ là xương cũng có thể gãy nên ba mẹ không dám đưa chị đi học. Khao khát từng con chữ, Én Nhỏ nhờ mẹ kèm cặp, ngày đọc được tên ba mẹ, bạn đã vỡ òa vì sung sướng. Không chỉ khai sáng cuộc đời mình, Én Nhỏ còn giúp đời bằng cách mở lớp tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo thất học, rồi lập thư viện mini Cô Ba, chuyên cung cấp sách đọc miễn phí, góp phần xóa mù chữ.

Én Nhỏ tâm sự: "Khuyết tật chỉ là bất tiện nho nhỏ thôi, chứ không phải là bất hạnh. Khi cuộc đời lấy đi của mình cái gì, chắc chắn sẽ bù lại cho mình thứ khác. Sức khỏe có thể là rào cản lớn không thể đến trường, nhưng với kiến thức tự học mình cảm thấy cuộc đời đã bù lại cho mình rồi. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có sứ mạng riêng, kể cả cây cỏ lá hoa cũng có sứ mệnh của nó. Vì vậy, hãy sống kiên cường, sống mạnh mẽ nhìn về phía trước. Đừng để có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ vật chất mới nghĩ đến sự cho đi mà hãy biết cho đi khi ta còn có thể".

Ông Dương Công Triết xúc động: "Mỗi câu chuyện khắc họa từng hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều là sự lan tỏa những năng lượng tích cực cho người đọc, người xem. Các nhân vật Sống đẹp trong cuộc thi là tấm gương sáng để mỗi người chúng ta soi vào đó học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện nhân cách, lối sống, qua đó góp phần xây dựng xã hội nhân văn hơn, đẹp hơn, nghĩa tình hơn".

Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao giải thưởng cho những nhân vật được vinh danh ẢNH: ĐỘC LẬP

Sống đẹp mùa 4 còn là những câu chuyện tràn ngập cảm xúc của các lão nông xây nhà tình thương suốt 15 năm (bài Những lão nông "lấy lòng đo lòng" của tác giả Đăng Huỳnh), với "những căn nhà rải khắp miền châu thổ, từ Cần Thơ đến An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre… Ai cần thì nhóm có mặt, các chú đi theo tiếng gọi của tình thương. Điều hay của nhóm chính là các chú không kêu gọi hỗ trợ, không quyên góp từ bất cứ ai. Họ tự tạo nguồn vốn từ việc đốn cây, bán củi, làm thuê công nhật…". Đó là Nhà hướng thiện La Vang ở tỉnh Quảng Trị, là mái nhà cưu mang người lạc lối, là nơi "những người từng có quá khứ tối tăm đã tìm được sự an ủi, nâng đỡ và bình an. Chính nơi đây, họ được tin tưởng, được tôn trọng và được phục hồi giá trị của một con người" trong bài viết Người nâng bước những mảnh đời lầm lỡ (Chung Thanh Huy). Hay đó là Già Bá Lỳ - chàng trai mù người Mông đầy khát vọng ở vùng biên (Đào Thọ), khi anh không chỉ là tấm gương nỗ lực, vượt lên hoàn cảnh mà còn là điển hình trong sản xuất của người dân xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn (Nghệ An), giúp người dân thay đổi nhận thức trong việc thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Tác giả Đặng Hoàng An - giải nhất ở hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép (tác phẩm Cho đời thêm xanh), viết về hành trình vượt khó của vận động viên Nguyễn Thị Sari. Từ một người bình thường, tương lai đang rộng mở nhưng sau cơn bạo bệnh, An phải làm bạn cùng xe lăn nhưng những gì An làm thì ngay cả người lành lặn cũng phải ngưỡng mộ: "Tôi đã từng đứng trên bục giảng, còn nhân vật Nguyễn Thị Sari của tôi thì ước mơ được đi dạy nên cả hai vô cùng đồng cảm. Nếu không đứng dạy được thì chúng tôi sẽ làm những sứ mệnh khác để san sẻ yêu thương đến mọi người. Cuộc sống luôn có mảng tối nhưng nếu biết thắp lên ngọn lửa thì ai cũng có cách tô vẽ bức tranh cuộc đời thật đẹp và ánh sáng cho riêng mình", Đặng Hoàng An bộc bạch.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao biểu trưng, giấy chứng nhận, hoa cho các tác giả đoạt giải nhất hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép ẢNH: ĐỘC LẬP

Ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ: "Đọc và xem xét cân nhắc để chấm điểm, tôi hình dung ra sự đầu tư của các tác giả quá chu đáo và tâm huyết ở từng tác phẩm. Bằng những nhân vật có thật, câu chuyện có thật phải chân thành và sống có tâm lắm mới có thể nắm bắt sâu sát đến từng chi tiết nhỏ để rung lên cảm xúc của trái tim người đọc. Qua Sống đẹp, tôi luôn mong mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ hãy gieo những hạt mầm hy vọng và yêu thương để cuộc đời nở ra hoa đẹp và trái ngọt".

Sau lễ tổng kết và trao giải, Báo Thanh Niên chính thức phát động cuộc thi Sống đẹp lần 5 với chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái, với sự đồng hành của các thương hiệu: Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty đầu tư Thiện Hạnh.