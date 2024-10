Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dự khánh thành khu vui chơi trẻ em

Ngày 11.10, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư, dự lễ khánh thành tuyến đường kiểu mẫu, khu vui chơi cho trẻ em và trao học bổng cho học sinh hiếu học tại Long An. Hoạt động này do Tỉnh đoàn Long An phối hợp chính quyền địa phương tổ chức.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết công trình tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - Văn minh - An toàn" được thực hiện tại ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, H.Tân Trụ. Công trình có tổng trị giá 50 triệu đồng, gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng được lắp đặt đúng quy cách, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dân khi lưu thông và 35 cờ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà và học bổng cho học sinh ở H.Tân Trụ, Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Công trình khu vui chơi cho thiếu nhi tại Trung tâm y tế H.Tân Trụ (tỉnh Long An) bao gồm: 1 bộ cầu trượt liên hoàn, đu quay 4 chỗ, thú nhún compposite, bập bênh, với tổng trị giá 40 triệu đồng. Công trình góp phần giúp thiếu nhi có thêm địa điểm vui chơi, nghỉ ngơi; đồng thời giúp các em phát triển toàn diện thể chất và tinh thần. Các công trình này do T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư trao tặng.

Cũng trong chuỗi hoạt động này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến dự khánh thành và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện đa khoa H.Tân Trụ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Trần Hải Phú tại khu vui chơi dành cho trẻ em tại Trung tâm y tế H.Tân Trụ ẢNH: BẮC BÌNH

Dịp này, Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Tân Trụ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 20 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Tân Trụ.