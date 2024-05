Tỉnh đoàn Long An đóng góp 49 kế sách góp phần xây dựng quê hương

Ngày 21.5, HĐND tỉnh Long An tổ chức tổng kết 1 năm triển khai cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" và phát động cuộc vận động này trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Trưởng ban tổ chức cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" phát động cuộc vận động trong năm 2024 BẮC BÌNH

Trong năm 2023, Ban tổ chức cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" đã nhận 128 kế sách, ý kiến đóng góp của 108 cá nhân, tổ chức tham gia. Trong đó có 29 kế sách đủ điều kiện vào vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo tiến hành đánh giá độc lập và xếp hạng các kế sách bằng phiếu kín. Ban Tổ chức đã tiến hành lấy ý kiến công khai với gần 400 lượt tham gia bình chọn. Kết quả có 10 kế sách trong nhiều lĩnh vực được trao giải trong năm đầu tiên phát động.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 5 kế sách gồm "Giải pháp hiến kế xây dựng quê hương Long An trong lĩnh vực đầu tư"; "Đi tìm hướng đi căn cơ và bền vững cho cây lúa Long An"; "Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH và đô thị"; "Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản theo vùng và phát triển Long An thành trung tâm logistics của khu vực ĐBSCL".

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 2 kế sách gồm "Tìm lối đi cho du lịch văn hóa Long An"; "Để ngành Du lịch bứt phá. Lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền có 2 kế sách"; "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công tỉnh Long An". Lĩnh vực tổng hợp có 1 kế sách là "Xây dựng quê hương Long An trên một số lĩnh vực".

Tác giả Nguyễn Thị Như Ngọc nhận giải I sau năm đầu tiên triển khai cuộc vận động BẮC BÌNH

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc, đơn vị Văn phòng UBND tỉnh Long An đoạt giải I với kế sách đóng góp trong lĩnh vực xây dựng đảng và chính quyền: "Xây dựng hệ thống theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri".

Ông Mai Văn Nhiều, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An, cho biết mặc dù là năm đầu tiên triển khai nhưng cuộc vận động nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, cử tri trong và ngoài tỉnh tham gia. Các nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; nhiều cơ quan, tổ chức trong tỉnh tích cực tuyên truyền, triển khai trong hệ thống, trong đó có một số tổ chức có số lượng tham gia đông đảo như Tỉnh đoàn Long An với 49 kế sách tham gia hiến kế. Trong năm 2024, HĐND tỉnh mong sẽ tiếp tục nhận được các sáng kiến, kế sách mới có chất lượng và tính thực tiễn cao hơn cao hơn nữa để tỉnh Long An hoàn thiện hơn trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương.