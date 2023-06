Long An phát động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương'

Ngày 26.6, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An", chính thức công bố phát động và chương trình hành động của cuộc vận động này.

Ban chỉ đạo cuộc vận động còn có sự tham gia của UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An

Theo ông Nguyễn Văn Được, cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" có phương châm "lấy dân làm gốc". Đây là cuộc vận động người dân "hiến kế" xây dựng quê hương Long An trên quy mô lớn đầu tiên của tỉnh. HĐND tỉnh Long An tổ chức cuộc vận động này nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân trong cả nước về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời để khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, lòng yêu quê hương, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của người dân vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Toàn bộ các hiến kế hay, khả thi, phù hợp lòng dân, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp quy định pháp luật, sẽ được HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An nghiên cứu để đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Long An trong tương lai. Các hiến kế đạt giải sẽ được vinh danh và khen thưởng xứng đáng vào đầu mỗi năm (tính từ năm 2024).

Tại lễ phát động, anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, khẳng định Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng tích cực cuộc vận động bằng những nội dung, công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động các cấp Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Long An.



Trên cơ sở cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" do HĐND tỉnh Long An phát động, Bí thư Tỉnh đoàn Long An cho biết Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo, triển khai sâu rộng việc tham gia hưởng ứng cuộc vận động đến 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặt ra chỉ tiêu mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc có ít nhất 3 sản phẩm đảm bảo đạt chất lượng cao tham gia cuộc vận động.