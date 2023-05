Tỉnh đoàn Long An xây cầu cho người dân vùng biên giới

Ngày 14.5, Tỉnh đoàn Long An phối hợp UBND H.Tân Hưng (Long An), Đoàn khối chính quyền và Đoàn Quân sự Q.5 (TP.HCM) tổ chức khởi công xây dựng cầu kênh 30.4 và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho bà con nhân dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi công cầu bắc qua kênh 30.4 ở huyện biên giới Tân Hưng, Long An BẮC BÌNH

Theo anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, công trình cầu bắc qua kênh 30.4 (thuộc ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, H.Tân Hưng, Long An) có chiều dài 25 m, rộng 4 m; tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 592 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Cầu được xây dựng để kết nối các xã, các ấp lại với nhau, giúp cho việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hoá, giao thương trên địa bàn H.Tân Hưng nói chung và địa bàn xã Vĩnh Bửu nói riêng trở nên thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn, đem lại đời sống tốt đẹp và hạnh phúc cho những người dân tại đây. Đây không chỉ là một công trình giao thông quan trọng đối với chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Bửu mà còn góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An.

Dịp này, Đoàn khối chính quyền và Đoàn Quân sự Q.5 (TP.HCM) đã trao tặng 100 phần quà cho 50 hộ dân và 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng; Đoàn thanh niên Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Tân Hưng tổng trị giá 80 triệu đồng.