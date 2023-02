Long An huy động hơn 3 tỉ đồng thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên

Ngày 26.2, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên 2023, với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An phát động Tháng Thanh niên năm 2023 trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An BẮC BÌNH

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp Đoàn, Hội ở Long An sẽ tập trung vào hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi…

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Long An đã tiếp nhận và trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc" trị giá 250 triệu đồng; 5 công trình măng non "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng); 2 công trình thanh niên "Nhà tình bạn" hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng); 1 công trình thanh niên "Ánh sáng biên cương" trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động 1 doanh nghiệp tại TP.HCM hỗ trợ H.Tân Hưng thực hiện công trình cầu giao thông nông thôn trị giá 1 tỉ đồng.

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên 2023 BẮC BÌNH

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 nón bảo hiểm) cho học sinh vượt khó học giỏi và 100 phần quà (mỗi phần trị giá 800.000 đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An.



Tổng nguồn lực cấp tỉnh huy động để tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên dự kiến hơn 3 tỉ đồng.

Ngay sau lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Long An đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi như: Tuyên truyền an toàn giao thông, thay nhớt xe miễn phí; Thực hiện mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh"; Thực hiện các công trình "Đường hoa thanh niên", "Đường bích họa"; "Xóa điểm đen, bảo vệ môi trường"; Tuyên truyền chuyển đổi số; Tuyên truyền phòng, chống ma túy và chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, thanh niên…