Sở Công thương Long An hành động vì an toàn thực phẩm

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" được Sở Công thương Long An triển khai từ ngày 15.4 - 15.5 hằng năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11.12.2014 về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia hành động, khắc phục tình trạng mất an toàn, ô nhiễm thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân". Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản nền nếp, có chuyển biến tích cực.

Sở Công thương Long An thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật và phương thức phòng chống để đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. ẢNH: KHẢ NGÂN

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh, thành trong nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng người bị ảnh hưởng khá lớn, có vụ thiệt hại về người. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An cần phải quyết liệt hơn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Long An về an toàn thực phẩm, Sở Công thương Long An đã ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024, với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Trong đó, Sở Công thương tập trung trọng tâm thực hiện công tác tuyên truyền quy định pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm; quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng trong "Tháng hành động" để người tiêu dùng biết, lựa chọn, nhằm lan tỏa ý thức về quyền của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm sạch, an toàn.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương, nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng sức răn đe, tạo ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sử dụng thực phẩm sạch và đảm bảo chất lượng là một nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, thực tế, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm đã và đang trở thành vấn đề nóng của toàn xã hội vì tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, sử dụng chất cấm, phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm vượt mức cho phép ngày càng trở nên phổ biến… làm mất niềm tin, hoang mang cho người tiêu dùng. Vì vậy, trong tình hình mới, để thực phẩm luôn sạch, an toàn thì sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước là chưa đủ, mà cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, mà trong đó vai trò của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm rất quan trọng.