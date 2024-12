Tác giả đoạt giải nhất 'Sống đẹp' mùa 4: Vượt lên nghịch cảnh để sống đẹp

Cuộc thi Sống đẹp mùa 4 - San sẻ yêu thương vừa khép lại với những tác giả, những nhân vật truyền cảm hứng được tôn vinh nhằm lan tỏa những giá trị đẹp, góp phần vun bồi mầm thiện trong mỗi con người.

Tại buổi lễ trao giải, 3 tác giả đoạt giải cao đã chia sẻ về hành trình viết và lan tỏa cái đẹp, sự tử tế của họ qua những bài viết thuyết phục độc giả cũng như ban giám khảo.

Thiếu thốn nhưng vẫn mãnh liệt sống

Anh Đặng Hoàng An - tác giả đoạt giải nhất hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép qua tác phẩm Cho đời thêm xanh, viết về hành trình vượt khó của vận động viên Nguyễn Thị Sari, bất ngờ nói: "Tôi không ngờ mình lại đoạt giải cao như vậy. Tôi nghĩ rằng, trong hành trình hành nhân, ai cũng có khó khăn, song đối với những người yếu thế thì khó khăn càng lớn hơn. Nhưng khi trò chuyện với nhân vật Nguyễn Thị Sari, được hiểu thêm về hoàn cảnh của chị, tôi được truyền động lực rất lớn. Một người không may mắn phải vượt lên số phận đã khó, nhưng với Sari, nhân vật này còn phấn đấu thành một vận động viên nữa. Tôi hy vọng rằng thông qua tấm gương này, mỗi người nếu biết thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn mình sẽ có được cuộc sống an yên".

Tác giả Đặng Hoàng An tại buổi lễ trao giải ẢNH: ĐỘC LẬP

Ít ai biết, chính tác giả Đặng Hoàng An cũng là một nhân vật nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để sống đẹp, do vậy anh đã tìm thấy được sự đồng cảm rất lớn với câu chuyện của nhân vật mà anh viết về.

Với tác giả Nguyễn Ngọc Tấn - người đoạt giải nhất hạng mục truyện ngắn với tác phẩm Bùa mê, câu chuyện của anh cũng hấp dẫn không kém, song cũng cho thấy quá trình đào luyện để viết nên một tác phẩm hay rất gian nan, cần nhiều thời gian.

Tác giả Nguyễn Ngọc Tấn xuất thân từ nghề báo nên cách quan sát, chiêm nghiệm của anh phát xuất từ kinh nghiệm của một người viết lách ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh chia sẻ: "Trải nghiệm viết truyện ngắn của tôi góp nhặt từ những năm tháng tôi làm báo rất khó khăn, và đặc biệt là khi tôi sống giữa đồng bào Gia Rai, thiếu thốn trăm bề". Anh kể, bản thân từng tìm hiểu và nghiên cứu kỹ phong tục của người đồng bào để khắc họa nên nhân vật Uếch trong tác phẩm của mình, đồng thời trau chuốt câu chữ cho tinh và sắc. "Trong cuộc sống làm báo, tôi gặp được rất nhiều người tốt, điều đó như những báu vật cần nhân rộng, lan tỏa và cuộc thi Sống đẹp lần này chính là làm công việc ý nghĩa đó", anh nói.

Câu chuyện của chị Nguyễn Ánh Ly, đại diện nhóm Centech - nhóm tác giả đoạt giải ba hạng mục album ảnh, với tác phẩm album ảnh Một ngày như mọi ngày, ghi lại khoảnh khắc của các nhân viên bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Riêng chị Nguyễn Ánh Ly thì công việc của chị là tổng hợp, ghi chép và báo cáo chứ không trực tiếp trầm mình theo các công nhân để "bắt khoảnh khắc", nhưng qua chị, độc giả biết thêm nhiều điều thú vị về hoạt động góp phần làm xanh, làm đẹp cho đời này.

Chị Nguyễn Ánh Ly chia sẻ cùng khán giả về hoạt động góp phần làm xanh, làm đẹp cho đời của nhóm ẢNH: ĐỘC LẬP

Ca sĩ Nguyên Vũ - thành viên ban giám khảo, nhận xét: "Thông qua các tác phẩm, tôi cảm thấy cuộc sống này quá đẹp. Tôi rút ra được một điều, đó là nếu chúng ta lấy lòng đối lòng, biết san sẻ với nhau, dù là điều bình dị nhất, thì chúng ta sẽ thực sự có được những niềm vui... Tôi không gửi gắm gì to lớn cả, chỉ xin tự nhắc mình rằng: nếu đã có cuộc sống đẹp, hãy lựa chọn cuộc sống đẹp để gieo mầm xanh, trái ngọt cho ngày sau".