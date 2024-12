Kết quả cuộc thi Sống đẹp mùa 4 - San sẻ yêu thương

Bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 24.4 - 30.9.2024, cuộc thi Sống đẹp mùa 4 - San sẻ yêu thương đã thu hút 686 tác phẩm tham gia ở các hạng mục: phóng sự - ký sự - ghi chép, truyện ngắn, bộ ảnh. Sau vòng tuyển chọn sơ khảo, ban giám khảo vòng chung khảo gồm: nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, ca sĩ Nguyên Vũ, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, cùng nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã chấm, chọn ra kết quả cho các hạng mục.

Anh Mai Lê Duy Quang, một trong 5 nhân vật được vinh danh, giao lưu tại tọa đàm Sống đẹp mùa 4 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép:

Giải dành cho tác giả:

Giải nhất: Cho đời thêm xanh - Đặng Hoàng An (Long An)

Giải nhì: "Hiệp sĩ bóng đêm" ở Thủ Dầu Một - Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội), Nguyện cả đời chăm sóc bệnh nhân phong - Trần Thị Thúy Vân (Hà Nội)

Giải ba: Những lão nông "lấy lòng đo lòng" - Đăng Huỳnh (Cần Thơ), Anh cả của những "chiến binh mui trần" - Quốc Việt và Hà Lê (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phấn trắng - quân phục xanh - Kim Sơn (Gia Lai)

Giải khuyến khích: Người cựu chiến binh có đàn con "khổng lồ" - Nguyễn Văn Công (Hà Nội), Cánh Én chở mùa xuân - Hoàng Ngọc Thanh (Lâm Đồng), Mệnh lệnh từ trái tim người lính - Võ Thị Mỹ Hạnh (Gia Lai), Câu chuyện của cậu bé khiếm thính - Hoàng Phú (Hà Nội), Chàng trai mù người Mông và khát vọng ở vùng biên - Đào Thọ (Nghệ An)

Giải bài viết được yêu thích nhất (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Cho đời thêm xanh - Đặng Hoàng An (Long An)

Kình ngư Nguyễn Thị Sari (giữa) tham dự ASEAN Para Games 2023, nhân vật trong bài Cho đời thêm xanh Ảnh: TGCC

5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và Ban giám khảo bình chọn: Mai Lê Duy Quang (trong bài Gặp "hiệp sĩ" Mai Lê Duy Quang giữa đời thường - Bảo Vy), Nguyễn Thị Xuân (trong bài Nguyện cả đời chăm sóc bệnh nhân phong - Trần Thị Thúy Vân), Lê Anh Tuấn (trong "Hiệp sĩ bóng đêm" ở Thủ Dầu Một - Nguyễn Duy Khánh), Nhóm thiện nguyện của những lão nông (trong Những lão nông "lấy lòng đo lòng" - Đăng Huỳnh), Huỳnh Thanh Thảo - Én nhỏ (trong Cánh Én chở mùa xuân - Hoàng Ngọc Thanh).

Hạng mục truyện ngắn:

Giải nhất: Bùa mê - Ngọc Tấn (Gia Lai)

Giải nhì: Bóng cả đời tôi - Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên)

Giải ba: Mưa trên đỉnh Tà Năng - Nguyên Hậu (Phú Yên), Cá hề và san hô - Phát Dương (Sóc Trăng)

Giải khuyến khích: Ngồi đợi trăng lên - Hồ Thị Linh Xuân (Sóc Trăng), Người canh đảo - Huyền Trần (TP.HCM), Nắng về trên rẻo cao - Lê Y Pha (TP.HCM), Gánh hát Bậu Ba - Lê Thị Mỹ Thạnh (Phú Yên)

Hạng mục ảnh:

Không có giải nhất, nhì

Giải ba: Một ngày như mọi ngày - Nhóm Centech (Khánh Hòa), Mang niềm vui đến bệnh viện - Nguyễn Trang Kim Cương (TP.HCM)

Biểu diễn xiếc phục vụ các em nhỏ - bộ ảnh Mang niềm vui đến bệnh viện ẢNH: Nguyễn Trang Kim Cương

Giải khuyến khích: Cơm 0 đồng với tấm lòng nhân ái - Vương Lộc (Hà Nội), Người chữa lành cho trái đất - Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội), Hạnh phúc của những đứa trẻ - Jerry (TP.HCM), Vượt qua bão lũ, trao yêu thương đến Lũng Lỳ - Nguyễn Văn Tiệp (Cao Bằng), Giúp em tiếp cận tin học - Ngô Huy Tịnh (Gia Lai), Thiện nguyện tùy tâm - Lê Hà (Hà Nội).