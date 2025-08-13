Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu
Video Giải trí

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Hải Duy
Hải Duy
13/08/2025 07:55 GMT+7

Tập 3 'Chiến sĩ quả cảm' vừa lên sóng trên kênh VTV3 khiến khán giả “đứng ngồi không yên” không chỉ bởi loạt khung hình thực chiến cháy nhà ống đầy nghẹt thở, mà còn vì màn xuất hiện đầy khí chất của chỉ huy - Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM.

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Bên cạnh những nội dung nổi bật trong tập 3 Chiến sĩ quả cảm như khoảnh khắc thót tim khi Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, MONO gặp sự cố ngạt thở hay Lê Dương Bảo Lâm bật khóc nức nở, tình huống cháy nhà ống, một dạng cháy phổ biến và cực kỳ nguy hiểm đã được ê-kíp chương trình tái hiện chân thực trong nhiệm vụ thực chiến. 


'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Khi các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy Và Cứu nạn cứu hộ lao vào cứu người, một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lọt vào ống kính đó là hình ảnh vị chỉ huy trong bộ cảnh phục, ánh mắt sắc lạnh, dáng đứng dứt khoát giữa làn khói đặc quánh và tiếng lệnh dồn dập.

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu- Ảnh 1.

Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM

ẢNH: ĐPCC

 

chiến sĩ quả cảm Lê Dương Bảo Lâm Mono Phan Mạnh Quỳnh phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công An TP.HCM
