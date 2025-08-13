Bên cạnh những nội dung nổi bật trong tập 3 Chiến sĩ quả cảm như khoảnh khắc thót tim khi Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, MONO gặp sự cố ngạt thở hay Lê Dương Bảo Lâm bật khóc nức nở, tình huống cháy nhà ống, một dạng cháy phổ biến và cực kỳ nguy hiểm đã được ê-kíp chương trình tái hiện chân thực trong nhiệm vụ thực chiến.





'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Khi các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy Và Cứu nạn cứu hộ lao vào cứu người, một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lọt vào ống kính đó là hình ảnh vị chỉ huy trong bộ cảnh phục, ánh mắt sắc lạnh, dáng đứng dứt khoát giữa làn khói đặc quánh và tiếng lệnh dồn dập.