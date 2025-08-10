Nghệ sĩ Phước Sang giờ ra sao?

Sau nhiều năm vắng bóng vì biến cố sức khỏe và nợ nần, nghệ sĩ Phước Sang, người từng được mệnh danh là "Ông vua phim Tết", sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim Làm giàu với ma phần 2.

Sinh năm 1969, Phước Sang từng là một tên tuổi lớn của làng giải trí Việt. Khởi đầu với vai trò diễn viên, ông gây ấn tượng với khán giả nhờ nét duyên hài hước và đã thành lập nhóm hài "Tuổi đôi mươi", quy tụ nhiều gương mặt đình đám như Hoài Sơn, Hữu Nghĩa, Nhật Cường.

Phước Sang trở lại với điện ảnh sau thời gian bạo bệnh Ảnh: Chụp màn hình

Thập niên 2000, Phước Sang tiếp tục khẳng định tài năng khi chuyển hướng sang làm nhà sản xuất phim. Hàng loạt tác phẩm của ông đã trở thành "bom tấn" phòng vé, như Khi đàn ông có bầu, Võ Lâm truyền kỳ, Hồn Trương Ba da hàng thịt và đặc biệt là Công chúa teen và ngũ hổ tướng – bộ phim đã đưa tên tuổi của anh trở thành "Ông vua phim Tết" trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, sau một thời gian thành công rực rỡ, cuộc sống của Phước Sang gặp nhiều biến cố khi làm ăn thua lỗ và phải đối mặt với đột quỵ. Sức khỏe của anh suy giảm, việc đi lại trở nên khó khăn.

Vì vậy, sự trở lại lần này của Phước Sang là một niềm vui lớn đối với người hâm mộ. Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ rằng ban đầu anh và đoàn phim có chút băn khoăn về sức khỏe của Phước Sang. Tuy nhiên, vì muốn người nghệ sĩ tài hoa trở lại với niềm đam mê, đạo diễn đã thuyết phục anh tham gia. Đáp lại tấm lòng đó, Phước Sang đã nhận lời vì tình nghĩa và tình yêu với nghề, đồng thời nhận được mức thù lao xứng đáng với tên tuổi của mình.