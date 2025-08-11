Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MONO ngạt thở, Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu trong show thực tế

Thạch Anh
Thạch Anh
11/08/2025 20:51 GMT+7

Ở tập 3 'Chiến sĩ quả cảm', các nghệ sĩ như Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh, MONO... gặp không ít khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Ảnh 1.

Tiến Luật vượt qua nỗi sợ để hoàn thành nhiệm vụ

Ảnh: NSX

Trong tập 3, các "chiến sĩ" như Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, MONO, Liên Bỉnh Phát... được chia thành 2 tiểu đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai tiểu đội trưởng Tiến Luật và Kiều Minh Tuấn. Họ bước vào thử thách thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, 2 tiểu đội có buổi huấn luyện cùng trung tá Nguyễn Hữu Đạo. Các nghệ sĩ được tiếp cận và sử dụng bộ khí tài chuyên dụng hiện đại, học cách phối hợp đồng đội để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình lên - xuống giếng sâu, đồng thời bảo vệ nạn nhân trong tình huống mô phỏng sát thực chiến.

Đảm nhận vai trò tiểu đội trưởng tiểu đội 1, Tiến Luật phải đối diện với nỗi ám ảnh độ cao. Anh chia sẻ: “Ban đầu tôi không dám nhìn xuống giếng. Nhưng như vậy thì sẽ không biết đồng đội mình lên xuống làm sao nên bắt buộc tôi phải nhìn. Lúc đó chân tôi run dữ lắm”. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ đồng đội và hành động cài thêm dây an toàn từ chỉ huy, nam diễn viên Nụ hôn bạc tỉ đã hoàn thành nhiệm vụ.

MONO ngạt thở, Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu trong show thực tế - Ảnh 2.

MONO gặp sự cố ngạt thở trong quá trình làm nhiệm vụ

Ảnh: NSX

Ở tiểu đội 2, trong tình huống chạy đua với thời gian và áp lực ngày càng tăng, Lê Dương Bảo Lâm đã bày tỏ lòng thán phục dành cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. “Thật sự, tôi đã thực hiện nhiệm vụ kéo dây cứu người bằng cả trái tim của mình. Tôi luôn nghĩ rằng, người tôi đang cứu là người thân của mình. Dù rất mệt, nhưng tôi tự nhủ nhiệm vụ này quan trọng lắm, và tôi phải làm hết sức có thể”, anh chia sẻ.

Phan Mạnh Quỳnh, MONO gặp sự cố

Sau đó, các nghệ sĩ tiếp tục nhập vai thực hiện nhiệm vụ cứu người trong vụ cháy nhà ống, cửa bị khóa từ bên trong, có bốn nạn nhân bị mắc kẹt. Chỉ huy toàn đội trong nhiệm vụ thực chiến này là trung tá Lê Tấn Châu - Công an TP.HCM.

Giữa làn khói mù mịt, MONO bắt đầu loạng choạng, tay gần buông khỏi lăng phun và quay sang báo cáo với đồng đội Liên Bỉnh Phát: “Em không thở được”. Trung tá Châu ngay lập tức ra lệnh cho anh rời khỏi đám cháy, nhưng nam nghệ sĩ đã kiệt sức đến mức phải được dìu ra. MONO được đồng đội nhanh chóng tháo bỏ trang phục, làm thoáng cơ thể. Sau khi bình tĩnh trở lại, nam ca sĩ xúc động chia sẻ: “Nhờ có ngày hôm nay, tôi hiểu rằng những ngày sau này mình sẽ không được bỏ cuộc”.

MONO ngạt thở, Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu trong show thực tế - Ảnh 3.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, lần đầu tiên gặp sự cố nguy hiểm

Ảnh: NSX

Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh và Song Luân được lệnh xông vào bên trong căn nhà. Khi đang thực hiện nhiệm vụ, nhạc sĩ Từ đó loạng choạng bước, xin rời khỏi hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, trung tá Châu lập tức dìu anh ra ngoài. Kể lại khoảnh khắc cận kề sinh tử, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Rất may lúc đó có đồng chí Châu bên cạnh. Tôi không nhớ rõ mọi thứ, chỉ nhớ là đồng chí đã đưa tôi ra khỏi đó”.

Sự cố không chỉ khiến Phan Mạnh Quỳnh bàng hoàng mà còn ám ảnh các đồng đội. Khi MONO và Liên Bỉnh Phát đến hỏi thăm: “Ổn không anh?”, nam ca sĩ bất ngờ bật ngửa về phía sau, khiến cả hai hoảng hốt. Tiến Luật nhận tin không khỏi lo lắng. 

“Ban đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi bắt đầu hoảng loạn. Đỉnh điểm là khi cái nón bị lệch, mặt nạ lỏng mà tôi không hay biết. Tôi cứ hít khói và dần dần không thở được nữa. Khói trong họng, và tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác… Công việc này quá khủng khiếp và vất vả”, Phan Mạnh Quỳnh trải lòng.

