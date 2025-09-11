Cô giáo từng đổ vỡ hôn nhân vượt qua định kiến, nên duyên cùng người mới

Trước khi đến với nhau, Phương Thảo trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, đã có 3 người con. Trong khi đó, Tấn Phong cũng từng đổ vỡ, có một con nhỏ. Vì vậy, cả hai chịu áp lực rất lớn khi "về chung nhà". Tâm sự trong chương trình, Phương Thảo kể sau lần dang dở trước, ba mẹ lo lắng khi cô đi bước nữa. Bản thân nữ khách mời cũng băn khoăn không biết người mới có làm các con mình hạnh phúc, và nếu hôn nhân không trọn vẹn sẽ bị dòm ngó, cười chê.

Phương Thảo - Tấn Phong là khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng lên sóng 12.9 trên VTV9 Ảnh: BTC

Về phần mình, Tấn Phong cho biết anh nhận được sự đồng thuận từ mẹ, dù xung quanh vẫn còn những ý kiến bàn ra tán vào. Gần 5 năm chung sống, cả hai đã dần vượt qua những thử thách, trong đó quan trọng nhất là sự hòa hợp với ba người con của Phương Thảo. Ban đầu, Tấn Phong thừa nhận có phần e dè, nhưng may mắn là các con hiểu chuyện, cảm nhận được niềm vui của mẹ nên cũng mở lòng, dần gắn kết thông qua những bữa ăn hay những buổi đi chơi chung.

Thử thách trong hôn nhân của Tấn Phong - Phương Thảo

Phương Thảo chia sẻ thêm, đôi lúc hai con trai có chút hờn dỗi khi thấy mẹ quan tâm nhiều đến con gái riêng của chồng. Trong những tình huống như vậy, người bạn đời luôn giữ sự ôn hòa, đối xử công bằng và quan tâm đến các con riêng của cô bằng những hành động giản dị như hỏi han việc học, sức khỏe hay cùng đi ăn uống, dạo chơi. Đến nay, dù các con vẫn giữ cách xưng hô là “chú”, nhưng quan trọng là sự chân thành và cách Tấn Phong chăm sóc Phương Thảo đã giúp gia đình ngày càng gắn kết hơn.

Với vai trò giáo viên, Phương Thảo chịu nhiều áp lực từ xã hội và những đánh giá xung quanh. Hiện tại, gia đình nhỏ chỉ chung sống cùng con gái riêng của Tấn Phong và con út của Phương Thảo. Trong khi đó, hai con lớn sống riêng, khiến khoảng cách càng rõ rệt và anh Phong chưa có nhiều cơ hội gần gũi, vun đắp tình cảm.

Trải qua nhiều thăng trầm, cả hai giờ đây đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau Ảnh: BTC

Phương Thảo cho biết con đường đến với nhau của hai người không hề dễ dàng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, công việc của Tấn Phong gặp nhiều trắc trở, cộng thêm nỗi mất mát khi mẹ qua đời khiến anh rơi vào trạng thái suy sụp. Thời điểm đó, nam khách mời thường tìm đến rượu bia để giải tỏa, làm cuộc sống thêm chông chênh. Quãng thời gian này khiến Phương Thảo có lúc lo sợ mình sai lầm khi quyết định đi bước nữa.

Tuy vậy, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương, nữ khách mời đã chọn ở lại, trở thành điểm tựa để khích lệ anh vượt qua khó khăn. Với cô, những thử thách đó là một phần tất yếu của cuộc hôn nhân thứ hai, và giờ đây bản thân hạnh phúc khi người bạn đời đã thay đổi, xây dựng lại công việc cũng như gia đình ổn định hơn.

Khi nhắc đến hành trình vượt qua biến cố, Tấn Phong cho hay chính tình yêu và sự động viên của vợ đã giúp anh lấy lại tinh thần, quyết tâm thay đổi để không làm cô buồn lòng. Nam khách mời xem việc lo lắng cho gia đình, san sẻ công việc nhà là cách bù đắp cho sự hy sinh của vợ.

Cuối chương trình, Tấn Phong bày tỏ mong muốn chăm sóc và yêu thương các con như ruột thịt để các con dần cảm nhận được tình thương chân thành. Về phía mình, Phương Thảo cũng nhắn nhủ rằng dù các con chưa cảm nhận ngay nhưng cô đang hạnh phúc bên người bạn đời hiện tại - người luôn quan tâm và nhắc nhở chị dành nhiều tình cảm cho gia đình.