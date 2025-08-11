Ngọc Ánh nói về quan điểm hôn nhân sau 2 lần đổ vỡ

Trong chương trình, một khán giả gọi điện chia sẻ về chuyện bị mẹ “ép cưới” người bạn thân từ nhỏ. Chính điều này khiến cô rơi vào tình huống khó xử. Lắng nghe câu chuyện, Ngọc Ánh chia sẻ rằng cha mẹ không nên tạo áp lực cưới xin cho con. Nữ nghệ sĩ cho rằng khi con không đủ chín chắn hay chưa sẵn sàng lập gia đình, việc ép buộc khiến các bạn trẻ thêm lo lắng, thậm chí là tổn thương trong hôn nhân.

Ngọc Ánh là khách mời trong chương trình 'Chị em gỡ rối' Ảnh: NSX

Quan điểm hôn nhân của ca sĩ Ngọc Ánh

Ngọc Ánh tiết lộ bản thân cũng từng chọn sự nghiệp thay vì lập gia đình sớm. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm còn trẻ, cô đã tập trung phát triển nghề hát, đến 34 tuổi mới kết hôn và 39 tuổi mới sinh con đầu lòng. Trong suốt hơn một thập kỷ, nữ danh ca từng bị hỏi rất nhiều về chuyện chồng con nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

“Khi mình có sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ và kinh tế vững vàng thì ai nói gì cũng không quan trọng. Lúc đó, mình có thể chọn thời điểm phù hợp để lập gia đình, mà không bị ràng buộc hay ép buộc bởi bất kỳ ai”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Theo Tô Nhi A, trường hợp ca sĩ Ngọc Ánh lựa chọn phát triển sự nghiệp trước không đơn thuần là vì tài sản hay danh vọng mà vì nữ ca sĩ biết rõ bản thân đang sống đúng với lựa chọn của mình. Chuyên gia tâm lý nhắn nhủ: “Phụ huynh đừng quên rằng có những người không có nhu cầu lập gia đình, không vì lý do giới tính mà vì họ thấy mình không phù hợp với hôn nhân. Việc cha mẹ ép con cái kết hôn để làm vừa lòng bản thân có thể dẫn đến những hậu quả mà chính con cái mới là người gánh chịu”.

Ngọc Ánh cho rằng không nên ép buộc con cái chuyện hôn nhân Ảnh: NSX

Ngọc Ánh chia sẻ thêm bản thân không bao giờ ép con lấy chồng hay can thiệp vào lựa chọn đời sống riêng tư của con. Bởi nữ ca sĩ tin rằng cuộc đời của con là để con sống, con muốn như thế nào thì đó là lựa chọn của bé.

Theo "nữ hoàng rock" ai cũng có quyền trải nghiệm, đến một lúc nào đó, nếu con muốn dừng lại, thì tự khắc con sẽ biết chọn người phù hợp để đồng hành. Việc làm cha mẹ mà đặt áp lực, tạo sức ép cho con cái về chuyện kết hôn là điều khiến giọng ca Anh ba Hưng thấy xót xa. Thay vào đó, Ngọc Ánh khuyên các bậc phụ huynh nên để con tự do trải nghiệm cuộc sống, từ đó tìm được người phù hợp để gắn bó.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh tình yêu là nhu cầu tự nhiên, khi đủ yêu thì việc kết hôn sẽ đến một cách tự nhiên, không cần cha mẹ thúc ép, vì tình yêu đủ sâu sẽ tự biết thời điểm phù hợp để về chung một nhà. “Nếu thật sự tin và thấy hạnh phúc, thì không ai có quyền làm bạn dao động. Nhưng nếu bạn không chắc chắn, nếu trong lòng bạn vẫn còn thấy trống rỗng, bất an, thì vấn đề nằm ở chính bạn, không phải ở mẹ bạn hay xã hội”, cô chia sẻ.