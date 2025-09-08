Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Có một thanh niên 19 lần hiến máu cứu người

Trần Trọng Trung
Trần Trọng Trung
Đồng Tháp
08/09/2025 09:00 GMT+7

Từ năm 2016 đến nay, anh Văn Thái Trọng (sinh năm 1992), Bí thư Chi đoàn ấp 2, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp đã có 19 lần tình nguyện hiến máu cứu người.

Dù bận rộn rất nhiều công việc, nhưng hiến máu để cứu người bệnh luôn được anh Văn Thái Trọng xem là trách nhiệm, niềm vui và hạnh phúc của chính mình.

Nhớ lại lần đầu đi hiến máu, anh Trọng bày tỏ: "Lần đầu tiên được vận động đi hiến máu, bản thân rất là sợ. Không biết lấy máu rồi có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, cảm giác rất run và hồi hộp. Nhưng, qua lần hiến máu đầu tiên, hơn nữa thấy những bệnh nhân nghèo đang điều trị mà thiếu máu, không có máu để truyền… đã thôi thúc, như là sức mạnh để tôi tiếp tục tham gia hiến máu các lần sau này. Và đến nay, tôi đã hiến máu được 19 lần. Thật sự, cảm giác bây giờ không còn run sợ như xưa nữa mà là tự nhiên rồi…".

Có một thanh niên 19 lần hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Anh Trọng trong một lần hiến máu nhân đạo

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo ở xã An Long đang trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên - thanh niên và nhân dân nơi đây. Mọi người cùng tích cực hiến tặng, sẻ chia những giọt máu ân tình để cứu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, giành lại mạng sống trong tay tử thần, đúng với câu: "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại". Nhiều đoàn viên thanh niên và người dân ở xã An Long đã noi gương anh Trọng mà tự nguyện hiến tặng những giọt máu hồng nghĩa tình của mình để cứu người.

Anh Văn Thái Trọng vui vẻ chia sẻ: "Đến nay, tôi đã vận động được 25 người tình nguyện hiến máu nhân đạo. Cụ thể như chị Đinh Thị Nhàn có 15 lần hiến máu vừa được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp khen thưởng, anh Trương Văn Nước và anh Phạm Văn Nhớ mỗi anh có 4 lần hiến máu, anh Phạm Văn Tuấn có 3 lần hiến máu và còn nhiều anh, chị được tôi vận động đi hiến máu được từ 1 đến 2 lần…".

Có một thanh niên 19 lần hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận hiến máu của anh Trọng

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chị Đinh Thị Nhàn, ở xã An Long, cho biết: "Tôi thấy anh Trọng hiến máu nhiều lần. Qua anh Trọng vận động, tôi noi gương anh tình nguyện hiến máu để cứu người. Đến nay, tôi cũng tham gia hiến máu được 15 lần".

Ở tuổi 34, chưa lập gia đình, nhưng anh Trọng vẫn nhạy bén, linh hoạt và nhiệt huyết với nhiệm vụ công tác được giao và thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, thể dục, thể thao ở địa phương để có sức khỏe tốt tiếp tục hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu cứu người. Hành động hiến máu nhân đạo của anh Trọng đã được nhiều người biết và khâm phục.

Anh Văn Thái Trọng không ngần ngại cho biết: "Hiến máu thường xuyên có những lợi ích như: được theo dõi, kiểm tra, tư vấn sức khỏe; giảm quá tải chất sắt trong cơ thể; giúp tăng tái tạo máu mới và góp phần giảm nguy cơ đột quỵ, tim mạch… Mỗi lần hiến máu là gửi vào ngân hàng máu của các bệnh viện để cứu những người bệnh đang cần máu. Tôi mong ước có sức khỏe tốt để tiếp tục được hiến máu cứu người".

Với thành tích 19 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo, anh Văn Thái Trọng đã được tôn vinh, khen thưởng. Nổi bật nhất là được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp khen thưởng 2 lần. Tuy nhiên, anh Trọng lại rất khiêm tốn, cho rằng chưa từng nghĩ đến việc mình làm là để được khen thưởng mà chỉ làm theo lương tâm, trách nhiệm và mong muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải Ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải Ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải Ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Có một thanh niên 19 lần hiến máu cứu người - Ảnh 3.

 

