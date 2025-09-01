Cấp nước Nhà Bè: Hiện đại hóa để phục vụ cộng đồng tốt hơn

Nhân viên Công ty Cấp nước Nhà Bè giám sát mạng lưới phân phối tại Trung tâm điều hành thông minh, đảm bảo cung ứng nước ổn định, an toàn cho người dân Công ty Cấp nước Nhà Bè

Công ty hiện phục vụ 7 phường, 2 xã với hơn 980km đường ống và 168 đồng hồ tổng (DMA). Hệ thống vận hành linh hoạt, đội ngũ chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ giám sát áp lực, lưu lượng và chất lượng nước theo thời gian thực. Khi có sự cố, hệ thống lập tức khoanh vùng, gửi SMS thông báo và đội kỹ thuật nhanh chóng khắc phục. Các tiện ích như hợp đồng điện tử, tra cứu hóa đơn trực tuyến, phản ánh sự cố qua ứng dụng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiếp cận dịch vụ hiện đại.

Chất lượng nước luôn được ưu tiên. Công ty kiểm tra định kỳ tại các điểm DMA, tuân thủ quy chuẩn quốc gia và triển khai hệ thống cảnh báo sớm. Phòng điều hành hoạt động 24/7 để bảo đảm nguồn nước liên tục. Phương châm ‘không để người dân thiếu nước’ đã trở thành nguyên tắc vận hành nhiều năm qua.

Mối quan hệ khách hàng được coi là ‘trái tim’ trong chiến lược phát triển. Công ty mở nhiều kênh tiếp nhận phản ánh như tổng đài 19001210, email, website, ứng dụng CSKH SAWACO, đồng thời khảo sát mức độ hài lòng định kỳ để điều chỉnh dịch vụ. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, đặc biệt cho sinh viên, người thuê trọ.

Khách hàng được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục tại bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Cấp nước Nhà Bè - Ảnh: Công ty Cấp nước Nhà Bè Công ty Cấp nước Nhà Bè

Trong bức tranh đô thị hóa của TP.HCM, nơi áp lực dân số ngày càng đè nặng lên hạ tầng, việc bảo đảm nguồn nước sạch liên tục là một thử thách lớn. Cấp nước Nhà Bè đã chứng minh rằng bằng tầm nhìn chiến lược, công nghệ hiện đại và tinh thần phục vụ, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Từ phòng điều hành 24/7, đội phản ứng nhanh, cho đến những ứng dụng chăm sóc khách hàng thông minh, tất cả đều phản ánh hình ảnh một doanh nghiệp cấp nước năng động, sáng tạo và tận tâm.