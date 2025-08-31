'Sự sống phản chiếu' có thể đe dọa loại người là gì?

Theo Futurism, sự sống nhân tạo ở đây cụ thể là “sự sống phản chiếu”, chỉ những sinh vật được tổng hợp một cách nhân tạo, có cấu trúc phân tử đảo ngược như hình phản chiếu so với sự sống tự nhiên.

Ông John Glass, nhà sinh học tổng hợp đã góp phần tạo ra tế bào sống đầu tiên có bộ gien nhân tạo, cảnh báo trên tờ Financial Times hôm 29.8 rằng con người ngay từ bây giờ nên quyết tâm không tạo ra “sự sống phản chiếu” và cần thông qua các đạo luật nhằm ngăn chặn nguy cơ này có thể xảy ra.



