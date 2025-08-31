Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Sự sống phản chiếu' có thể đe dọa loại người là gì?
Video Thế giới

'Sự sống phản chiếu' có thể đe dọa loại người là gì?

Trúc Huỳnh - Hạo Nhiên
31/08/2025 07:29 GMT+7

Sự sống nhân tạo vẫn chưa xuất hiện, nhưng ảnh hưởng của nó có thể gieo rắc tàn phá ở mức độ đáng sợ đến mức các nhà khoa học trong lĩnh vực này kêu gọi thế giới phải cấm từ bây giờ, trước khi quá muộn.

Theo Futurism, sự sống nhân tạo ở đây cụ thể là “sự sống phản chiếu”, chỉ những sinh vật được tổng hợp một cách nhân tạo, có cấu trúc phân tử đảo ngược như hình phản chiếu so với sự sống tự nhiên.

Ông John Glass, nhà sinh học tổng hợp đã góp phần tạo ra tế bào sống đầu tiên có bộ gien nhân tạo, cảnh báo trên tờ Financial Times hôm 29.8 rằng con người ngay từ bây giờ nên quyết tâm không tạo ra “sự sống phản chiếu” và cần thông qua các đạo luật nhằm ngăn chặn nguy cơ này có thể xảy ra.


