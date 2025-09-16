Chàng trai Nga 'nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn'

Câu chuyện của Sasha là minh chứng cho việc: đôi khi, để thay đổi một thành phố, bạn chỉ cần bắt đầu bằng một chiếc túi rác, đôi găng tay và tình yêu chân thành.

Bắt đầu từ một chiếc túi và đôi găng tay

Hai năm trước, Sasha Shakhov, 35 tuổi, rời Nga đến sống và làm việc tại Đà Nẵng qua lời giới thiệu của một người bạn. Là một kỹ sư âm thanh trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, cuộc sống của Sasha vốn gắn liền với những giờ làm việc trước màn hình. Thế nhưng, tình yêu với thành phố biển "có ánh nắng chan hòa" này của anh không chỉ dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên hay ẩm thực. Anh nhận ra: "Tôi muốn làm điều gì đó có ích".

"Tôi quyết định bắt đầu một việc làm ý nghĩa, vừa để giúp đỡ cộng đồng, vừa để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Việc nhặt rác là một lựa chọn khá thuận tiện, bởi bạn chỉ cần ra ngoài và dọn dẹp; không đòi hỏi phải biết tiếng Việt hay cần đến những tổ chức phức tạp", Sasha chia sẻ.

Một chiếc túi và đôi găng tay, bắt đầu từ bãi biển Mân Thái thênh thang sóng vỗ, Sasha Shakhov đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của nhóm "NO trash in Da Nang anymore" - một cộng đồng tình nguyện gần 2.000 thành viên chung tay làm sạch thành phố.

Sasha Shakhov (ngồi gữa) và một số thành viên nhóm "NO trash in Da Nang anymore" ẢNH: NVCC

Tình yêu môi trường không phân biệt quốc tịch, ngôn ngữ hay văn h óa

Thời gian đầu, nhóm chỉ có vài người bạn của Sasha, chủ yếu là những người nói tiếng Nga. 6 tháng trôi qua gần như âm thầm, cho đến khi anh quyết định chia sẻ hoạt động của nhóm lên một số cộng đồng Facebook tại Đà Nẵng.

"Bài viết nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Mọi người bắt đầu tham gia nhóm Facebook, rồi đến trực tiếp các buổi dọn rác. Chúng tôi bất ngờ trước tốc độ lan tỏa đó", anh kể lại.

Và rồi, một cộng đồng dần được hình thành. Họ là nhóm người đến từ Nga, Anh, Úc, Ukraine, Việt Nam... Không phân biệt quốc tịch hay ngôn ngữ, Sasha và các thành viên nhóm "NO trash in Da Nang anymore" chung tay vì một mục tiêu: hành động vì môi trường xanh. Sasha xem đó là một minh chứng cho thấy: hành động nhỏ có thể vượt qua mọi rào cản văn hóa.

Các thành viên người Việt, người nước ngoài cùng chung tay dọn dẹp rác thải ẢNH: NVCC

"Con người cần thấy rằng họ không đơn độc. Và chúng ta cần có nhau. Việc dọn rác không chỉ là làm sạch - nó là cách để làm quen, để trò chuyện, để kết nối", anh nói.

Với bầu không khí thân thiện, cởi mở và cùng chung mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, mỗi buổi dọn rác còn là nơi các thành viên có thể giao lưu với nhau, tạo nên một không gian đa văn hóa. Hoạt động nhặt rác đơn thuần như hành động thiện nguyện và cũng là biểu hiện của nhu cầu chữa lành, kết nối và định vị bản thân trong bối cảnh gieo lại ý thức của mỗi cá nhân trong cuộc chiến chống ô nhiễm.

Vượt qua thách thức bằng hành động

Hoạt động nhặt rác được nhóm duy trì đều đặn vào mỗi chủ nhật cuối tuần tại các địa điểm như bãi biển, khu dân cư, chân cầu Thuận Phước, ven sông Hàn... Đến nay, nhóm "Facebook NO trash in Da Nang anymore" do Sasha thành lập đã có số lượng thành viên lên đến gần 2.000 người. "Đáng tiếc là số lượng thành viên trong nhóm Facebook không phản ánh chính xác số người thực sự sẵn sàng tham gia dọn rác. Để thu hút thêm người tham gia, chúng tôi tích cực hoạt động trên TikTok, tôi cũng đăng bài trong các nhóm dành cho người nước ngoài đang sống tại Việt Nam. Và dĩ nhiên, điều quan trọng là chính mọi người đã lan truyền thông tin rằng mỗi tuần đều có một nhóm các bạn đang âm thầm đi nhặt rác", Sasha chia sẻ.

Bên cạnh đó, bản thân là một người nước ngoài nên việc kết nối với cộng đồng địa phương không phải lúc nào cũng dễ. Sasha cho biết: "Rất nhiều người nói cảm ơn, cả trực tuyến lẫn ngoài đời. Nhưng tiếc là phần lớn dừng lại ở lời cảm ơn. Dù vậy, mỗi tuần lại có người mới đến, người cũ trở lại. Điều đó khiến tôi không bao giờ thấy mình đơn độc".

Các thành viên nhóm "NO trash in Da Nang anymore" sau buổi thu gom rác xung quanh khu vực hồ Hán Thương, Sơn Trà, Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Vượt qua trở ngại bằng tinh thần kiên trì, anh vẫn đều đặn tổ chức 1 - 2 buổi mỗi tuần. Những buổi dọn rác không chỉ dừng lại ở việc làm sạch không gian công cộng mà còn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa người Việt và người nước ngoài.

"Hãy bắt đầu từ chính bạn"

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Sasha cho biết: "Tiếp tục vẫn chỉ là dọn sạch rác thải. Tôi rất hy vọng chúng tôi có thể thay đổi được cách nghĩ và hành vi của mọi người". Với Sasha, sự thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ một chiến dịch hoành tráng. Nó bắt đầu từ một người. Rồi hai người. Rồi một nhóm nhỏ. Rồi một cộng đồng.

Anh chia sẻ thông điệp gửi đến các bạn trẻ Việt Nam: "Đừng quên rằng sự thay đổi tích cực phải bắt đầu từ chính bản thân mỗi người. Mọi hành động đều có hệ quả và sẽ ảnh hưởng trở lại với chính chúng ta. Vì vậy, tốt hơn hết là nên đứng về phía điều thiện".

Sasha Shakhov không phải một nhà hoạt động môi trường, anh chỉ là một người muốn làm điều gì đó có ích, và anh chọn nhặt rác. Từ hành động nhỏ ấy, một cộng đồng đã hình thành. Những góc thành phố bắt đầu thay đổi - trở nên sạch đẹp hơn.

Với nhiều người Việt, sự góp mặt tích cực của bạn bè quốc tế cũng là động lực để nhìn lại chính mình. Chị Huyền Châu - một thành viên của nhóm chia sẻ, ban đầu chị cảm thấy ngưỡng mộ khi thấy những người nước ngoài sống ở Việt Nam nhưng lại rất có ý thức với môi trường, điều đó khiến chị "có chút hổ thẹn" vì bản thân là người Việt mà chưa từng làm được điều tương tự. Chính cảm xúc ấy đã thôi thúc chị tham gia và muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến nhiều người hơn nữa.

Sự có mặt của người nước ngoài trong một hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam không còn là chuyện lạ. Nhưng cách Sasha và nhóm của anh duy trì, lan tỏa và truyền cảm hứng mỗi tuần khiến họ trở thành một phần không thể thiếu trong diện mạo thành phố.

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển bền vững, những hành động như của Sasha và cộng đồng "NO Trash in Da Nang anymore" mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp trong việc làm sạch môi trường, họ còn góp phần tạo nên một hình mẫu về công dân tích cực - điều mà thành phố và rộng hơn là cả đất nước đang rất cần trong cuộc chiến chống ô nhiễm.