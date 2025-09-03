Nữ sinh 17 tuổi nhặt rác tại A80 được khen 'tuyệt vời lắm'

"Các em tuyệt vời lắm"

Ở tuổi 17, Nguyễn Khánh Ly, sinh viên Trường CĐ Việt Mỹ Hà Nội, đã quen với việc tham gia và kêu gọi bạn bè đồng hành trong nhiều chiến dịch môi trường.

Sau lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, dòng người dần rời khỏi tuyến đường Liễu Giai - Đào Tấn (Q. Ba Đình, Hà Nội). Khi ấy, Nguyễn Khánh Ly cùng nhóm tình nguyện viên Xanh Hà Nội bắt đầu công việc quen thuộc: thu gom rác.

Khánh Ly chọn cách riêng để bày tỏ tình yêu nước: dọn rác sau lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ đến 11 giờ, 15 bạn trẻ đã gom được 15 bao rác, trong đó có 6 bao rác tái chế. Theo Ly, rác thải chủ yếu là chai nước, áo mưa và vụn nhỏ vương lại trên vỉa hè. Ly chia sẻ: "Hôm nay đông người hơn nên lượng rác cũng kha khá, nhưng khác biệt là nhiều người đã có ý thức hơn, họ dồn rác lại một chỗ thay vì vứt bừa bãi. Nếu hôm nào nhóm gom được ít rác, em còn vui hơn, vì điều đó chứng tỏ cộng đồng đã có ý thức tốt hơn".

Trong lúc dọn dẹp, Ly cho biết nhóm liên tục nhận được sự động viên của người dân. "Có bác tài xế taxi đi ngang còn hô lớn: "Các em tuyệt vời lắm". Nghe những lời giản dị ấy, tụi em thấy hạnh phúc vì công việc mình làm được ghi nhận," Ly kể lại và cho biết chiến dịch cũng có sự góp mặt của những bạn trẻ khác.

Cứ sau mỗi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành là nhóm của Ly lại hì hục nhặt rác ẢNH: NVCC

Đoàn Trương Tú Linh (22 tuổi, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Mình thấy bất ngờ khi các em còn nhỏ tuổi mà lại tổ chức được hoạt động ý nghĩa như vậy. Khi trực tiếp tham gia, mình cảm nhận rõ ràng đây không chỉ là chuyện nhặt rác, mà còn là cách gieo cho mọi người thói quen sống có trách nhiệm hơn với môi trường".

Từ cô bé 15 tuổi đến những chiến dịch xanh

Ít ai biết rằng hành trình gom rác của Khánh Ly bắt đầu từ năm 15 tuổi. Một lần tìm kiếm trên mạng, Ly vô tình biết đến cộng đồng tình nguyện này và đăng ký tham gia. "Lúc ấy em chỉ muốn thử nhặt rác cho vui, không ngờ lại gắn bó lâu dài", Ly nhớ lại.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Ly dần quen với việc tham gia các chiến dịch nhặt rác, chuẩn bị găng tay, bao rác, rồi đồng hành cùng các bạn trẻ trong nhiều hoạt động lớn nhỏ. Trước lễ Quốc khánh năm nay, nhóm đã ra quân trong hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành, mỗi lần đều làm việc tới tận khuya sau khi đám đông rời đi. Chỉ sau 2 ngày, họ đã thu gom được khoảng 40 bao rác, chủ yếu là chai nhựa và túi nilon vứt lại dọc đường.

Điều khiến Ly vui nhất không phải là nhặt được bao nhiêu rác, mà là thấy ý thức cộng đồng đang dần thay đổi ẢNH: NVCC

Điểm đặc biệt trong các hoạt động của Ly và nhóm là việc phân loại rác ngay tại chỗ. Mỗi tình nguyện viên luôn mang theo hai bao: một cho rác vô cơ, một cho rác tái chế. "Chúng mình luôn hướng dẫn nhau phải phân loại rác khi nhặt, để các cô chú công nhân vệ sinh dễ dàng xử lý. Em mong một ngày nào đó Xanh Hà Nội chẳng còn bao rác nào để nhặt, vì mọi người đã có ý thức phân loại và bỏ rác đúng chỗ," Khánh Ly chia sẻ.

Ở tuổi 17, bên cạnh việc học, Ly đã tích lũy cho mình nhiều trải nghiệm từ những chiến dịch môi trường. Điều khiến cô vui nhất không phải là nhặt được bao nhiêu rác, mà là thấy ý thức cộng đồng đang dần thay đổi.