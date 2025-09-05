Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 123: Đang bán hơn 1 tấn chè/ngày thì nghỉ kinh doanh đi trồng chè bằng vi sinh IMO
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 123: Đang bán hơn 1 tấn chè/ngày thì nghỉ kinh doanh đi trồng chè bằng vi sinh IMO

Minh Thùy - Công Tuấn - Đoàn Linh
05/09/2025 19:00 GMT+7

Chị Bùi Thị Mai, Giám đốc HTX Mây Sườn Đông, ở xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên đang kinh doanh chè với sản lượng hơn 1 tấn/ ngày. Thế nhưng vì không cảm thấy hạnh phúc nên chị bỏ kinh doanh và đi tìm giải pháp trồng chè bằng vi sinh IMO.

Chị Bùi Thị Mai, người nuôi trồng chè ở xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, đã quyết định chuyển hướng sang trồng chè sạch, an toàn không hóa chất nhằm bảo vệ môi trường. Với tâm huyết và nỗ lực, chị không chỉ mang lại sản phẩm chất lượng mà còn tạo ra một môi trường sống tốt hơn.

Cùng sống xanh số 123: Đang bán hơn 1 tấn chè/ngày - Ảnh 1.

Những nương chè xanh mướt ở Mây Sườn Đông, nơi khởi nguồn mô hình trồng chè vi sinh giữa sườn núi Tam Đảo

Ảnh: Nhật Minh

Chị Mai bộc bạch: "Thời điểm đó tôi bán sản lượng chè rất là nhiều, hơn một tấn chè một ngày, đóng gói và bán ra thị trường. Bán với sản lượng nhiều như vậy nhưng vì không kiểm soát được chất lượng đầu vào nên sản phẩm mà tôi bán ra là tôi và gia đình nhà tôi không dám uống. Thậm chí có những bà con cũng không dám uống chè mà họ bán cho tôi. Mặc dù là khách hàng người ta chấp nhận cái điều đó, người ta vẫn mua rất là nhiều, rất là đều nhưng mà bản thân tôi thấy rằng cái thứ mà mình không dám uống, gia đình nhà mình không dám uống, tại sao lại bán cho khách hàngChính vì vậy mà tôi quyết định dừng lại, không kinh doanh chè nữa, mà tôi chuyển sang tìm hiểu canh tác không hóa chất".

Cùng sống xanh số 123: Đang bán hơn 1 tấn chè/ngày - Ảnh 2.

Chị Mai đi cắt nguyên liệu thảo mộc để ủ cùng vi sinh IMO

Ảnh: Nhật Minh

"Trải qua một quá trình thì tôi cũng tìm ra được phương pháp canh tác phù hợp với cây chè là sử dụng các loại vi sinh để cải tạo đất, ngâm ủ các loại thảo mộc bổ sung dinh dưỡng cho cây chè và tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất.

Ba năm đầu tiên tôi để vườn không, lúc đó tôi không có kiến thức, nghĩ rằng đất sẽ tự sạch nhưng thực tế thì nó cũng sẽ tự sạch nhưng sẽ mất thời gian rất nhiều. Và cũng may mắn là tôi được gặp bạn Thu. Bạn ấy có chia sẻ cho tôi về những công thức làm vi sinh IMO để cải tạo đất, ngâm ủ các loại thảo mộc để chăm sóc cho cây chè.

Từ đó vườn chè của tôi đã thích nghi được, phát triển được và tôi đã nhân rộng được ra cho bà con của mình. Khi mà áp dụng công thức đó vào cái vườn của mình, những lứa đầu tiên thì nó chưa có dấu hiệu của sự thay đổi. Tuy nhiên, cái thay đổi rõ rệt nhất là từ những vườn không có giun sinh sống, đất chai lì, thì đất đã bắt đầu có hiện tượng tơi, sốp và bắt đầu có những con giun sinh sống", chị Mai kể.

Cái thứ 2 nữa là trong quá trình canh tác, ở vườn chè sẽ toát lên một cái mùi hương mà ở những vườn khác không có. Thợ hái chè của nhà tôi, họ đi hái ở khắp các vườn chè như thế này và khi họ về đến vườn nhà tôi hái thì họ bảo rằng là đi khắp nơi thì đến vườn chè này là cái vườn chè mà có mùi thơm rất là quyến rũ, rất khác so với lại những cái vườn chè khác. Ở vườn nhà tôi thì lúc đó có ong, có bướm, có các con sâu sinh sống ở đó.

Cùng sống xanh số 123: Đang bán hơn 1 tấn chè/ngày - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa chè vi sinh và văn hóa bản địa, tạo nên sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Mây Sườn Đông

Ảnh: Nhật Minh

