Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Vốn yêu hoa từ bé, chị Đặng Thị Mai Hương quyết định mở cửa hàng hoa tại quê nhà ở thành phố Hải Phòng sau khi rời ngôi trường ĐH Văn hóa Hà Nội mà chị đã gắn bó suốt gần 10 năm.

Chị Hương chăm sóc cây xanh được bón đất vi sinh từ rác hoa Ảnh: Nhật Minh

Yêu hoa thì đơn giản, nhưng gắn bó với nghề hoa thì không dễ. Bằng sự nỗ lực tự thân và luôn cầu thị, xác định khách hàng là trung tâm, đau đáu với trách nhiệm xã hội mà cửa hàng hoa Tường Vi của chị Hương đã ngày một phát triển. Cửa hàng lớn mạnh, lượng phế phụ phẩm của hoa mỗi ngày thải ra môi trường không nhỏ, làm thế nào để người công nhân vệ sinh không phải vất vả với việc dọn rác của cửa hàng? Giải pháp nào để người làm hoa không bị ảnh hưởng đến sức khỏe khi cả ngày tiếp xúc với hoa được trồng và chăm sóc bằng hóa chất? Cách gì để người mua hoa không ngại ngùng khi ngửi, ngắm hoa? Và làm sao để phế phụ phẩm ngành hoa có thêm vòng đời mới có ích cho môi trường?

Thu gom và phân loại hoa đã nghiền, chuẩn bị cho quá trình ủ phân hữu cơ Ảnh: Nhật Minh

Trăn trở nhiều đêm, thực hiện nhiều phương cách nhưng chị Hương vẫn chưa tìm được một giải pháp hiệu quả, cho đến một ngày, chị Hương đi họp lớp thì bài toán đã có lời giải. Trong một lần chị Hương mời bạn học đến nhà chơi. Người bạn thấy đống rác hoa bên hông nhà bèn hỏi chị Hương có muốn biến rác thành tiền không? Lúc đó, chị Hương cho biết, mình không mong muốn bán được thành tiền, mà chỉ mong đống rác đó có thể có giá trị. Người bạn của chị Hương khẳng định việc đó rất đơn giản quan trọng nhất là thực sự chị Hương mong muốn thì bạn của chị sẽ có giải pháp. Sau đó chị Hương đề nghị với bạn mình về hướng dẫn quy trình chuẩn để xử lý rác từ ngành hoa.

Nghiền nhỏ hoa đã qua sử dụng để làm nguyên liệu ủ đất vi sinh Ảnh: Nhật Minh

Đến nay, sau hơn 4 tháng thực hiện, cửa hàng hoa Tường Vi không thải ra ngoài một nhánh hoa, lá nào. Toàn bộ được biến thành đất, trồng lại cho cây và giúp cây lớn khỏe. Không chỉ thế, hoa trồng ở đây còn không cần hóa chất nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe người dùng.