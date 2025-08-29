Cùng sống xanh số 122: Biến mảnh vỡ thủy tinh thành tranh độc bản

Anh Lê Hoài Nam ở Hà Đông, Hà Nội cùng bạn bè đã sáng tạo ra những bức tranh nghệ thuật từ chai thủy tinh bỏ đi, góp phần bảo vệ môi trường. Dự án này không chỉ thể hiện đam mê mà còn tạo cơ hội việc làm cho sinh viên mỹ thuật. Tham gia vào phong trào cùng sống xanh, cộng đồng cư dân đã chung tay thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ hành tinh chúng ta.

Bức tranh độc bản được ghép từ những mảnh vỡ thủy tinh tái chế – nghệ thuật từ rác thải thành tác phẩm. Ảnh: Nhật Minh

Đưa tôi ra xem những thùng quà được xếp đầy trước nhà, anh Nam cắt một thùng quà ra vui vẻ: "Đấy em xem, đây là quà của các bạn gái ở trên phố, đóng gói cẩn thận gửi cho nhóm mình. Trong chiếc thùng giấy ấy không chỉ có chai lọ còn nguyên mà còn có cả chai vỡ, chén sành vỡ đều được bỏ vào từng bao nhỏ riêng biệt và xếp gọn gàng".

Những mảnh thủy tinh, chai lọ vỡ được thu gom để tái chế thành tranh nghệ thuật. Ảnh: Nhật Minh

Anh Nam chia sẻ, khi nhóm của anh lập trang trên mạng xã hội và chia sẻ về giải pháp tái chế thủy tinh làm tranh thì nhận được sự ủng hộ không chỉ của người dân Hà Nội mà nhiều bạn trẻ ở các tỉnh xa, thậm chí miền nam cũng mong muốn gửi thủy tinh ra tặng, nhưng nhóm của anh Nam tư vấn cách tái chế đơn giản tự dùng để không phải vận chuyến đi xa tốn kém nhiều chi phí.

Anh Nam thu gom và phân loại chai lọ, thủy tinh để chuẩn bị cho quá trình tái chế Ảnh: Nhật Minh



