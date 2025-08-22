Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng

Đoàn Linh - Công Tuấn - Minh Thùy
22/08/2025 21:58 GMT+7

Đèo Thị Sớp ở phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu có 19 năm sống chung với mẹ chồng và được mẹ chồng hướng dẫn cho làm món thịt sấy để đổi món. Không ngờ món ăn lần đầu bà chỉ dám thử với 5kg thịt thì hiện nay, mỗi ngày, xưởng nhà bà Sớp sản xuất lên đến 300kg thịt các loại cung cấp cho thị trường.

Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng

Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng

Bà Đèo Thị Sớp, 75 tuổi, tại phường Đòan Kết, tỉnh Lai Châu chia sẻ về hành trình làm thịt sấy đạt COOP 3 sao, với tâm huyết và sự tận tâm. Dù giá cả không hề thấp, sản phẩm của bà vẫn được yêu thích khắp cả nước. 

Năm đó bà Sớp hơn 30 tuổi. Bà mở quán ăn ở Mường So, Phong Thổ. Sống với mẹ chồng, được mẹ chồng chỉ dạy cho cách chế biến nhiều món ăn. Một ngày nọ, mẹ chồng của bà Sớp gọi bà đến và nói: "Con ơi, thịt tươi thì làm cũng thế rồi, nhưng mà ăn nó cũng phải thay đổi đi, con làm những món thịt sấy truyền thống đi con!...".

Nghe vậy, bà Sớp hỏi mẹ về cách làm và được mẹ chỉ cho từ khâu chọn thịt, đến sơ chế, ngâm tẩm, thời gian cho thịt ngấm gia vị để có được miếng thịt ngon. Mẹ chồng của bà Sớp không chỉ hướng dẫn bà về cách chế biến món ăn mà còn dạy bà cả cách sống, đạo đức kinh doanh phải có tâm để làm ra miếng thịt ngon, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người dùng, có tầm để tạo được uy tín lan xa. Nhờ nghe lời mẹ chồng mà bà khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chồng đi công tác suốt mấy chục năm, bà ở nhà với mẹ chồng, gầy dựng sự nghiệp và nuôi con khôn lớn.

Cùng sống xanh số 121: Vâng lời mẹ chồng, - Ảnh 1.

Đặc sản thịt sấy Tây Bắc ăn kèm xôi nếp cẩm và chẩm chéo.

Ảnh: Nhật Minh

Bà không chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo công ăn việc làm cho hơn 50 người địa phương đến hỗ trợ bà làm hàng. Bà Sớp không giữ bí quyết, bà chia sẻ hết với người làm, rồi ai có khả năng ra mở làm riêng bà cũng ủng hộ, bà chỉ dặn "Các chị cố gắng làm và các chị phải có tâm nhá". Bà dặn những người ra riêng rằng không phải người ta bán cho mình miếng thịt nào cũng làm, phải biết chọn miếng thịt tươi, thịt không bỏ tủ lạnh, thịt khỏe. Một miếng thịt không tươi, không từ heo khỏe thì bà không bao giờ làm.

Cùng sống xanh số 121: Vâng lời mẹ chồng, - Ảnh 2.

Thịt sấy đậm đà hương vị núi rừng, điểm thêm chanh, ớt và rau thơm

Ảnh: Nhật Minh

Bà Sớp chọn từ cây củi. Phải là củi chắc bà mới mua, củi mà nấu ra than hồng, không có khói mới được. Củi đốt làm sao mà giữ được nước thịt trong miếng thịt và khô dần chứ không phải chảy nước ra ngoài. Từ cái dao, cái thớt bà đều làm sạch sẽ. Chính nhờ vậy mà từ kinh doanh bà nuôi 4 người con ăn học, thành tài

Cùng sống xanh số 121: Vâng lời mẹ chồng, - Ảnh 3.

Bà Đèo Thị Sớp cùng bà con chế biến thịt tươi, giữ nghề truyền thống thịt sấy Lai Châu.

Ảnh: Nhật Minh

 

Xem thêm bình luận