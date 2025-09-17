Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất viện, sức khỏe hiện tại ra sao sau đột quỵ?

Trao đổi với chúng tôi, quản lý cho biết diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chính thức xuất viện hôm 16.9, kết thúc đợt điều trị vật lý trị liệu tại Cần Thơ. Trước đó, sau khi gặp biến cố đột quỵ, nam nghệ sĩ gác lại công việc để tập trung nghỉ ngơi, phục hồi. Sau hơn 1,5 tháng, sức khỏe của sao phim Hương phù sa cải thiện rõ rệt.

Huỳnh Anh Tuấn rạng rỡ sau khi được xuất viện ẢNH: FBNV

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ở hiện tại

Theo dự kiến, Huỳnh Anh Tuấn sẽ xuất hiện trở lại trên các nền tảng mạng xã hội vào tuần tới. Quản lý cho biết thêm định hướng sắp tới của ê kíp sẽ không tập trung vào các video nấu ăn. Thay vào đó, nam diễn viên và các cộng sự sẽ thực hiện những clip với nội dung chữa lành, chia sẻ về hành trình hồi phục của anh khi qua cơn “thập tử nhất sinh”.

Vì giọng nói và tay phải của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vẫn cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn trong 3 - 6 tháng tới, do đó quản lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh trong thời gian này.

Trên trang cá nhân, người đại diện cũng chia sẻ khoảnh khắc đón sao phim Domini: Lối thoát cuối cùng trở về nhà sau quãng thời gian tập trung điều trị. Có thể thấy vẻ ngoài của Huỳnh Anh Tuấn rạng rỡ hơn. Anh có thể đi lại, thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Nhiều khán giả nhận ra ngoại hình của sao nam 6X ốm hơn so với trước đây, đồng thời mong anh cải thiện sức khỏe hơn để trở lại với các dự án nghệ thuật.

Nam diễn viên nhận được lời động viên từ phía người hâm mộ sau biến cố sức khỏe ẢNH: FBNV

Kể từ khi gặp biến cố đột quỵ, tình hình sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Thời gian qua, diễn viên Hương phù sa vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội để tập trung tập vật lý trị liệu.

Quản lý là người thay anh quản lý các kênh, thực hiện những clip nấu ăn để giữ lửa căn bếp vốn là tâm huyết của nam nghệ sĩ. Gần đây, người này thông báo dừng việc nấu ăn vì thấy bản thân không đủ sức và không phù hợp để duy trì công việc.

Trong giai đoạn nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn vắng bóng, nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến anh xuất hiện với mục đích “câu like”. Điều đó khiến người hâm mộ hoang mang, buộc ê kíp phải lên tiếng đính chính. Điển hình là hôm 11.9, quản lý từng phải đăng bài làm rõ: “Tin anh Tuấn mất là tin đồn thất thiệt, dù đã nhiều lần khẳng định nhưng im ắng vài hôm thì tin này lại xuất hiện khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Anh Tuấn vẫn khỏe”.