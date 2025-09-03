Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Minh Tú tiết lộ sức khỏe sau chấn thương đứt dây chằng, dập xương

Thạch Anh
Thạch Anh
03/09/2025 21:51 GMT+7

Minh Tú cho biết cô vừa trải qua ca phẫu thuật sau chấn thương. Hiện tại, nữ diễn viên phải gác lại các kế hoạch để tập trung nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Trưa 3.9, Minh Tú gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình sau chấn thương. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã trải qua ca mổ kéo dài vài tiếng: “Lần đầu tiên ngủ qua đêm trong bệnh viện, lần đầu biết thế nào là những cơn đau làm mình trằn trọc không ngủ được. Lần đầu trải qua cảm giác ăn uống, sinh hoạt, thậm chí vệ sinh cá nhân đều phải gắn liền với chiếc giường bệnh”.

Minh Tú tiết lộ sức khỏe sau chấn thương đứt dây chằng, dập xương - Ảnh 1.

Khán giả động viên Minh Tú vượt qua biến cố về sức khỏe

ẢNH: FBNV

Minh Tú sau ca phẫu thuật

Theo siêu mẫu 9X, hành trình chống chọi với biến cố sức khỏe không hề dễ dàng, nhưng mang lại cho cô nhiều bài học, trải nghiệm quý báu. Trong bài viết của mình, Minh Tú gửi lời cảm ơn ê kíp Sao nhập ngũ và các đồng chí quân y khi luôn bên cạnh động viên, tiếp thêm tinh thần để cô vững vàng hơn trong quãng thời gian qua.

Bên cạnh đó, cô gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và đặc biệt là người bạn đời. Theo chân dài 9X, chồng Tây là chỗ dựa tinh thần lớn, luôn ở bên cạnh chăm sóc cô trong những ngày khó khăn.

Minh Tú chia sẻ: “Ca mổ chỉ là bước khởi đầu. Phía trước mình vẫn còn cả một hành trình dài với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Nhưng mình tin, cùng với sự đồng hành và yêu thương từ mọi người, mình sẽ sớm trở lại với phiên bản khỏe mạnh, kiên cường và rực rỡ hơn”.

- Ảnh 2.

Chồng Tây động viên, chăm sóc Minh Tú trong quãng thời gian gặp chấn thương

ẢNH: FBNV

Trước đó, Minh Tú gặp sự cố chấn thương nghiêm trọng, buộc cô phải dừng lại hành trình Sao nhập ngũ 2025. Trong khoảnh khắc chia tay, nữ siêu mẫu bật khóc, bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tiếp tục đồng hành cùng show thực tế này.

Cách đây vài ngày, Minh Tú chia sẻ cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Do đó, nữ siêu mẫu phải tạm dừng mọi kế hoạch để tập trung phục hồi sức khỏe sau chấn thương. Cô viết: “Đôi khi hành trình mà mình lựa chọn không chỉ có niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn đi kèm cả thử thách và nỗi đau”.

Minh Tú hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia nhiều chương trình truyền hình. Hồi tháng 4.2024, chân dài 9X kết hôn với chồng Tây. Người đẹp cũng khẳng định tình yêu mình dành cho người bạn đời “không thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động”. Cô cũng thay đổi từ khi lập gia đình, tập trung cho những người mình thương yêu nhiều hơn.

Tin liên quan

Siêu mẫu Minh Tú bị dập xương, đứt dây chằng

Siêu mẫu Minh Tú bị dập xương, đứt dây chằng

Minh Tú bày tỏ sự tiếc nuối khi phải gác lại kế hoạch để tập trung nghỉ dưỡng. Quãng thời gian này, chồng Tây luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ nữ siêu mẫu.

Khám phá thêm chủ đề

Minh Tú Siêu mẫu Minh Tú chấn thương phẫu thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận