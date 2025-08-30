Siêu mẫu Minh Tú bị dập xương, đứt dây chằng

Mới đây, Minh Tú đã cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh chấn thương chân và tình hình sức khỏe hiện tại. Chân dài 9X cho biết kết quả chẩn đoán sau chấn thương là đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Vì vậy cô phải tạm dừng mọi kế hoạch để tập trung phục hồi sức khỏe sau chấn thương.

Minh Tú phải dừng mọi dự án nghệ thuật để tập trung nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe Ảnh: NVCC

Trước đó, Minh Tú cùng dàn nghệ sĩ đã trở lại tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chân dài 9X không may gặp chấn thương nghiêm trọng. Điều đó khiến cô buộc phải rời khỏi chương trình để nhập viện điều trị. Trước khi ra về, Minh Tú không giấu được xúc động, bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay đồng đội.

Trong khoảnh khắc nói lời chia tay chương trình, Minh Tú bật khóc chia sẻ: “Đó là sự tiếc nuối khi tôi không thể làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Hy vọng các đồng chí có thể cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành những nhiệm vụ còn lại”.

Chồng Tây động viên Minh Tú khi gặp chấn thương

Ngay khi biết tin vợ gặp tai nạn, chồng Minh Tú đích thân ra sân bay đón cô và đưa thẳng đến bệnh viện để chữa trị. Anh luôn ở bên cạnh cô để động viên, trao đổi với bác sĩ về việc phẫu thuật và lên phác đồ điều trị phục hồi sau chấn thương. Chồng của sao phim Hoa hậu giang hồ cũng sắp xếp công việc, dành thời gian để đưa cô đi làm vật lý trị liệu cũng như hỗ trợ trong các sinh hoạt hằng ngày.

Sự cố chấn thương khiến Minh Tú phải chia tay Sao nhập ngũ Ảnh: NVCC

Minh Tú xúc động chia sẻ: “Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Mình phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, gọt sụn chêm. Một bước ngoặt không hề dễ dàng. Nhưng mình tin rằng mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa, Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe, trân trọng từng khoảnh khắc và những bước đi tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá".

Minh Tú chia sẻ cô đang được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y bác sĩ. Hiện tại, tình hình đã ổn định và người mẫu đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Sao phim Hoa hậu giang hồ bày tỏ lòng biết ơn đối với sự yêu thương, động viên từ mọi người. Tuy gặp phải sự cố ngoài ý muốn nhưng Minh Tú vẫn lạc quan và tự động viên bản thân vượt qua giai đoạn này.