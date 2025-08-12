Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở 'Sao nhập ngũ'

Thạch Anh
Thạch Anh
12/08/2025 07:54 GMT+7

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp - người từng gây chú ý sau lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - chính thức góp mặt trong chương trình thực tế 'Sao nhập ngũ'.

Trong video được nhà sản xuất Sao nhập ngũ đăng tải tối 11.8, thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng 2 nhân vật trải nghiệm là diễn viên Bình An và diễn viên Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau đó là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở 'Sao nhập ngũ' - Ảnh 1.

Hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng Bình An, Huỳnh Anh trong Sao nhập ngũ

Ảnh: NSX

Hình ảnh này lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả. Ở phần bình luận, nhiều người hào hứng chờ đợi tập phát sóng có sự tham gia của “nam thần quân đội”. Bên cạnh đó, một số người dùng mạng xã hội tò mò về vai trò của thượng úy sinh năm 1996 trong chương trình thực tế này.

Trước đó, từ giữa tháng 7, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng với diễn viên Bình An, Huỳnh Anh được lan truyền trên mạng xã hội gây tò mò. Điều này làm dấy lên đồn đoán thượng úy 29 tuổi sẽ tham gia Sao nhập ngũ 2025. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất khi đó vẫn giữ im lặng, không tiết lộ về sự góp mặt của anh trong chương trình.

Tại sự kiện ra mắt vào đầu tháng 8, khi nhận được câu hỏi liên quan đến “nam thần quân đội”, trung tá Lê Anh Ngọc - đại diện nhà sản xuất chỉ úp mở rằng: “Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không sẽ là một bí mật. Tuy nhiên, ai tinh ý sẽ nhận thấy. Và dù xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông mà chúng tôi tin rằng nội dung đó cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân”.

- Ảnh 2.

Khán giả tò mò về vai trò của Lê Hoàng Hiệp trong Sao nhập ngũ

Ảnh: NSX

Lý do Chi Pu, Diệu Nhi góp mặt trong 'Sao nhập ngũ'

Đến với Sao nhập ngũ, 15 nhân vật trải nghiệm đều có những lý do riêng. Nếu như Độ Mixi, Huỳnh Anh, Tim, Mạc Văn Khoa, Linh Ngọc Đàm hay Hậu Hoàng mong muốn được một lần nữa trở lại với môi trường quân ngũ để thử thách chính bản thân, thì cũng có những nhân vật trải nghiệm ấp ủ nỗi niềm riêng. Xuất thân trong gia đình có truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Chi Pu muốn một lần khoác lên mình bộ quân phục để được học tập, rèn luyện như các thế hệ ông bà, bố mẹ mình đã trải qua.

Với Bình An, nam diễn viên muốn đi để làm lại nhiệm vụ mà mình đã từng không thực hiện được ở lần trước đó. Còn những “tân binh” như LyLy hay Hải Đăng Doo cũng mong muốn được một lần hiểu thế nào là môi trường quân đội. Trong khi đó, Diệu Nhi hài hước cho biết cô còn không có thời gian để hỏi ý kiến của chồng, cứ “xách ba lô lên và đi”.

Cũng trong video giới thiệu nội dung tập 2, các nhân vật trải nghiệm của chương trình được huấn luyện một số tư thế cơ bản trong nội dung đi điều lệnh đội ngũ và một vài động tác khó như ke chân… Chương trình dự kiến lên sóng ngày 13.8 trên kênh YouTube chính thức.

Xem thêm bình luận