Vì sao Minh Tú bật khóc rời ‘Sao nhập ngũ’?

Tập 4 Sao nhập ngũ lên sóng, gây chú ý khi Minh Tú nói lời chia tay chương trình vì chấn thương. Trong khoảnh khắc chia tay, chân dài 9X bật khóc chia sẻ: “Dù mới gặp mọi người trong thời gian ngắn nhưng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc khi được tham gia chương trình”.

Minh Tú cho biết cô gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối, gây khó khăn trong việc di chuyển. Do đó cô không thể tiếp tục đồng hành, thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình. Dù cố gắng giữ bình tĩnh song á quân Asia’s Next Top Model không giấu được nước mắt. Cô bộc bạch: “Ước gì có thể tiếp tục cùng các đồng chí thực hiện nhiệm vụ”.

Minh Tú bật khóc khi nói lời chia tay Sao nhập ngũ Ảnh: NSX

Nói thêm về sức khỏe hiện tại, Minh Tú cho hay: “Sau chấn thương, tôi bị đứt dây chằng chéo khớp gối trước. Tôi phải đi về để xử lý gấp, không thể tiếp tục ở đây cùng các đồng chí thực hiện nhiệm vụ”.

Minh Tú chia sẻ thêm một tuần trước khi nhập ngũ, cô không khỏi hào hứng khi được về lại Sư đoàn 325 - nơi có nhiều kỷ niệm trong mùa trước. “Đó là sự tiếc nuối khi tôi không thể làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Hy vọng các đồng chí có thể cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành những nhiệm vụ còn lại”, cô tâm sự.

Chia sẻ thêm trong phần phỏng vấn, Minh Tú cho biết cô vẫn mong muốn tiếp tục được góp mặt tại chương trình trong tương lai: “Nếu có một mùa Sao nhập ngũ nào nữa hy vọng tôi vẫn có thể trở thành một phần của chương trình”.

Jun Phạm trở lại, Thanh Duy gặp sự cố ở 'Sao nhập ngũ'

Ngay sau giây phút lắng đọng, chương trình lập tức mang đến bất ngờ khi Jun Phạm và Trang Pháp xác nhận tham gia chương trình. Ở tập phát sóng này, 16 chiến sĩ được chia làm 2 đội, lần lượt tham gia các hội thao, dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, huấn luyện vượt mê cung và đu dây qua hồ.

Jun Phạm và Trang Pháp xuất hiện tại Sao nhập ngũ Ảnh: NVCC

Trong hội thao dùng lượng nổ đánh chiếm mục tiêu, Chi Pu và Độ Mixi được đồng đội giao trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, khi tìm cách mở hòm bộc phá, Chi Pu bất ngờ hét lớn vì sợ hãi. Song nhờ sự động viên của mọi người, cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ. “Tôi không biết động lực nào khiến mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đang thực hiện nhiệm, không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn cho đồng đội”, cô nói.

Hậu Hoàng và Thanh Duy cùng nhau “vật vã” trong mê cung. Cả hai liên tục làm nổ bóng bay, va chạm chướng ngại và loay hoay tìm đường ra. Đỉnh điểm, họ tưởng rằng hộp tiếp đạn đã rơi nên phải bò quay lại tìm, nhưng thực chất hộp tiếp đạn vẫn nằm gọn trong túi. Thanh Duy sau đó bị say nắng, phải chườm đá để hồi sức.

Đồng chí Bùi Trung Kiên cũng đã kịp thời hỏi han tình hình sức khỏe của Thanh Duy. Anh nói: “Thế mới biết bộ đội vất vả như thế nào. Huấn luyện như thế này, say nắng, say nóng là chuyện bình thường”.