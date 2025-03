Minh Tú 'đáp trả' khi Á hậu Quỳnh Châu đôi co, chất vấn giám khảo

Dàn thí sinh của 4 huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lê Hoàng Phương và Vũ Thúy Quỳnh (từ trái sang) Ảnh: BTC

Sau khi hoàn thành 4 đội hình với tổng số lượng 24 học viên ở tập phát sóng đầu tiên, cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới Miss International Queen Vietnam 2025 chính thức bước vào thử thách. Ở tập 2, các học viên được hướng dẫn kỹ năng tạo dáng trước ống kính, thực hiện thử thách phụ và thử thách chính là chụp ảnh đôi. Trong đó, đội Vũ Thúy Quỳnh gồm: Huỳnh My, Phương Nhã, Thư Kỳ, Thái Dương, Thanh Tường, Châu Sa. Đội Bùi Quỳnh Hoa có các thành viên: Thanh Anh, Thủy Tiên, An Di, Tuệ Vi, Bảo Anh, Khởi My. Đội Lê Hoàng Phương gồm: Lộ Lộ, Mẫn Nhi, Tâm Như, Bảo Linh, Trần Di, Ngọc Thư và đội Chế Nguyễn Quỳnh Châu gồm: Minh Hy, Minh Anh, Song Phúc, Quincy Lê, Alice Dương, Trần Quân.

Bước vào thử thách phụ, các cặp được “về chung nhà” một cách ngẫu nhiên. Chung cuộc, học viên Alice Dương giành được chiến thắng trong thử thách phụ. Điều này đồng nghĩa với việc đội huấn luyện viên Quỳnh Châu nhận được đặc quyền có thể sắp xếp thứ tự thực hiện thử thách chính.

Đội của Bùi Quỳnh Hoa giành chiến thắng đầu tiên trong tập 2 Miss International Queen Vietnam Ảnh: BTC

Với thử thách chính mang chủ đề “Khung hình hạnh phúc Mavis”, mỗi đội có 15 phút tập luyện và 12 phút thực hiện thử thách với 6 ảnh cá nhân và 1 ảnh tập thể. Kết thúc thử thách, dàn giám khảo gồm siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Hữu Long, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như... quyết định chiến thắng của các đội.

Đội của Vũ Thúy Quỳnh chỉ mang về 3 điểm, đồng thời nhận về hàng loạt lời góp ý từ giám khảo trong vai trò huấn luyện viên. Trong khi đó, đội của Lê Hoàng Phương mang về 4 điểm. Đội của huấn luyện viên Quỳnh Châu và huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa cùng nhận được 6 điểm.

Đứng trước tình thế này, giám khảo quyết định lựa chọn bỏ phiếu biểu quyết, nhưng số phiếu lại ngang nhau là 5-5. Sau thời gian trao đổi, các giám khảo quyết định lựa chọn đội Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng. Trước kết quả, huấn luyện viên Quỳnh Châu tỏ ra khó chịu và chất vấn giám khảo: “Tại sao quyết định cuối cùng lại chọn như vậy. Lần đầu tiên chấm cá nhân từng đội bằng nhau, lần thứ 2 là so sánh giữa 2 đội vẫn bằng nhau, thì nếu có lần thứ 3 là tào lao”. Cô cũng đưa ra lời đề nghị giải quyết vấn đề bằng việc cả hai đội sẽ đồng hạng và cùng giành chiến thắng.

Siêu mẫu Minh Tú mất bình tĩnh khi Quỳnh Châu tranh luận gay gắt, thấy giám khảo không công tâm

Ảnh: BTC

Tiếp đó, Quỳnh Châu tỏ ra mất bình tĩnh khi so sánh bố cục giữa đội của mình và Bùi Quỳnh Hoa. Ngay sau đó, Bùi Quỳnh Hoa liền phản pháo, cho rằng đàn chị không nên lựa chọn giải thích mà nhắc đến thành quả của người khác. Khi cả hai đang tranh cãi, giám khảo Hương Giang, Minh Tú đều yêu cầu Quỳnh Châu nên bình tĩnh lại. Minh Tú thẳng thắn: "Châu khoan hãy cãi lại mà nên lắng nghe. Tôi chọn hình của cả hai đội, nhưng nếu đem ra so sánh thì bố cục hình đội Châu rời rạc hơn đội Hoa". Chế Nguyễn Quỳnh Châu lập tức phản bác rằng bố cục ảnh của đội Quỳnh Hoa vẫn bị trống, song siêu mẫu Minh Tú cho rằng mỗi người có quan điểm khác nhau.

Nữ giám khảo thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Rõ ràng ở đây có 10 người, mỗi người có một quyết định riêng. Châu đã chọn là huấn luyện viên thì phải chấp nhận sự quyết định của từng giám khảo. Ví dụ tôi không thích tấm hình đó, mọi người ở đây đều thích thì bắt buộc tôi cũng chịu thôi, biểu quyết mà”.

Trần Di (trái) và Alice Dương phải dừng chân ở tập 2 Miss International Queen Vietnam 2025 Ảnh: BTC

Đến cuối cùng, huấn luyện viên Quỳnh Hoa lựa chọn đội Vũ Thúy Quỳnh được an toàn. Các gương mặt Trần Di và Mẫn Nhi của đội Lê Hoàng Phương, cùng Minh Hy và Alice Dương thuộc đội Quỳnh Châu phải bước vào vòng loại trừ. Cuối cùng, Bùi Quỳnh Hoa quyết định loại học viên Alice Dương với lý do không có sự đấu tranh và giữ lại cơ hội cho chính mình. Trong khi đó, các giám khảo quyết định chọn Trần Di là người thứ hai dừng chân tại cuộc thi.