Ôn Vĩnh Quang tiết lộ người ơn, chật vật làm nghề vì biến cố sức khỏe

Chiều 16.8, ca sĩ Ôn Vĩnh Quang chính thức ra mắt MV Men nước mắt. Đây là sản phẩm được anh dồn nhiều tâm huyết, cả về tinh thần lẫn tài chính, như một lời tri ân gửi đến khán giả, đồng nghiệp và bạn bè đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường nghệ thuật nhiều biến động.

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang tại sự kiện ra mắt MV Men nước mắt ẢNH: HẢI DUY

Nam ca sĩ cho biết dự án này đã được anh ấp ủ từ lâu nhưng vì điều kiện kinh tế hạn hẹp nên chưa thể thực hiện. "Dù rất muốn ra mắt sớm hơn nhưng lúc đó tôi không đủ khả năng tài chính. Sau nhiều năm tích góp và nhận được sự đồng hành của 'người thương', cuối cùng tôi cũng hoàn thành được điều mà mình ấp ủ bấy lâu", Ôn Vĩnh Quang chia sẻ.

Hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt 12 năm, song Ôn Vĩnh Quang chỉ được biết đến trong một bộ phận khán giả với biệt danh "thánh cover". Anh thừa nhận bản thân ít chú trọng truyền thông, chỉ nghĩ "cứ hát thì mọi người sẽ biết đến". Chính vì vậy, lần này anh muốn khẳng định dấu ấn cá nhân bằng việc cho ra mắt sản phẩm riêng, thay vì tiếp tục hát lại các ca khúc của người khác.

Ôn Vĩnh Quang: 'MC Nguyên Khang là người ơn của tôi'

Trải qua nhiều thăng trầm trong nghệ thuật, nam ca sĩ 9X thừa nhận từng có thời điểm muốn từ bỏ sự nghiệp khi vướng biến cố tình cảm và đối diện với nhiều khó khăn nghề nghiệp. Sau khi rời công ty chủ quản, anh không có mối quan hệ trong giới, cũng không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Thời gian đó, Ôn Vĩnh Quang từng nghĩ đến việc trở về quê để ở gần cha mẹ.

Ôn Vĩnh Quang cho biết MC Nguyên Khang chính là người vực dậy anh trở lại với con đường hoạt động nghệ thuật ẢNH: HẢI DUY

Bước ngoặt đến khi anh tham gia chương trình The Khang Show của MC Nguyên Khang. Phần trình diễn Chỉ còn những mùa nhớ bất ngờ gây sốt, giúp anh nhận được nhiều lời mời trở lại sân khấu. Nam ca sĩ cho biết thêm, chính MC Nguyên Khang là người đã tiếp thêm động lực để anh kiên định với con đường ca hát.

Tại sự kiện, MC Nguyên Khang chia sẻ: "Trước khi Quang muốn khán giả thương mình, điều đầu tiên là Quang phải học cách yêu thương bản thân. Thú thật, tôi là người kéo Quang trở lại với nghệ thuật, không vì điều gì khác ngoài việc em ấy có giọng hát quá tốt và còn rất nhiều đất diễn. Nếu bỏ lỡ, sân khấu sẽ thực sự tiếc nuối".

Suýt chết vì biến cố sức khỏe

Ôn Vĩnh Quang chia sẻ, vốn có sức khỏe tốt nhưng sau nhiều biến cố, anh bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Ba năm trước, trong một chuyến lưu diễn, bệnh bất ngờ trở nặng khi anh đang nghỉ ngơi. May mắn được bạn bè đưa đi cấp cứu kịp thời, song bác sĩ cho biết anh đã suýt chết vì oxy không lên não, thậm chí cận kề nguy cơ đột quỵ.

Thoát khỏi "cửa tử", Ôn Vĩnh Quang phải đối diện với biến chứng mất thính giác một bên tai, đây là trở ngại lớn đối với công việc ca hát. Anh thừa nhận việc nghe âm thanh bị suy giảm, cộng thêm tình trạng thừa cân khiến cột hơi thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát dẫn đến chất lượng trình diễn không được như trước đây. "Tôi thật sự rất sợ… Sợ giọng hát của mình không còn như trước, rồi khán giả sẽ rời bỏ tôi", nam ca sĩ nghẹn ngào.

Ôn Vĩnh Quang đang kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận để chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo ẢNH: FBNV

Song song đó, nam ca sĩ cho biết sau chặng đường làm nghề đủ dài, anh hiểu rằng một nghệ sĩ cần biết sống và giữ gìn hình ảnh ra sao. Tuy vậy, Ôn Vĩnh Quang cũng thừa nhận đôi lúc không khỏi chạnh lòng trước những tin đồn hay bình luận tiêu cực về đời sống cá nhân. Hiện tại, anh cho biết bản thân hài lòng với những gì đang có. Dù đôi lúc vẫn mong muốn giảm cân để xuất hiện chỉn chu hơn trước khán giả, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên anh học cách chấp nhận và trân trọng hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở MV Men nước mắt, Ôn Vĩnh Quang tiết lộ sẽ sớm ra mắt phần 2 trong thời gian tới. Song song đó, anh cũng tiết lộ đang hợp tác cùng hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận để chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.