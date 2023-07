Nguyên Khang: Tôi từng mất nhiều cơ hội vì tăng giá cát sê

Nguyên Khang là người dẫn dắt cho chương trình kỷ niệm 30 năm của nhạc sĩ Nhất Huy NVCC/FBNV

Thời của TikToker là thử thách không nhỏ cho nghệ sĩ

* Xin chào MC Nguyên Khang! Được biết anh là người dẫn dắt cho chương trình kỷ niệm 30 năm của nhạc sĩ Nhất Huy, anh sẽ chọn cách kể chuyện như thế nào?

- MC Nguyên Khang: Khang muốn gợi mở ký ức của khán giả với hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy qua những giọng hát gắn với thanh xuân của mọi người. Khang là "Big Fan" của Làn sóng xanh ngày xưa, cũng là fan của anh Nguyễn Nhất Huy, bài nào của anh mình cũng thuộc lòng. Khang từng có thời gian ngồi viết thư tay gửi về đài VOH để bình chọn cho ca khúc mình yêu thích và giúp nó giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng. Từ đó, Khang có cơ hội nhận vé xem lễ trao giải của Làn sóng xanh. Vì thế mình hiểu cảm giác được nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu nó tuyệt vời thế nào. Thời internet chưa bùng nổ, thú thật Khang không biết anh Nguyễn Nhất Huy là ai, chỉ hâm mộ nhưng sau này đọc báo mới biết và ấn tượng với nhiều ca khúc gắn với chuyện tình của anh.

* Được biết anh từng thần tượng Đan Trường, Lam Trường và Cẩm Ly. Nay đứng chung sân khấu anh thấy như thế nào?

- Đã lắm. Khang còn mong muốn có cơ hội mời 3 anh chị và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy vào The Khang Show. Khang muốn được nghe cả bốn người kể nhiều hơn về câu chuyện của họ. Mỗi người có một câu chuyện của riêng mình và là một hành trình cả chục năm để viết nên những tư liệu quý giá về đời và nhạc. Trước mắt với chương trình của anh Huy trong một không gian tuyệt vời như ở Đà Lạt, Khang tin nó sẽ gợi nên cho những khách mời những xúc cảm khó quên. Ngày xưa rất ít những cặp song ca nổi tiếng, song hành cùng nhau qua cả chục năm thế này thì lại còn hiếm hơn. Bên cạnh đó, tình bạn thân thiết của ba nghệ sĩ này cũng là điều rất đáng trân trọng vì để gìn giữ được tình bạn không vụ lợi trong showbiz qua nhiều năm chắc chắn các anh chị phải rất yêu quý nhau.

Nguyên Khang cho biết anh có những nguyên tắc riêng khi làm nghề NVCC

* Sau Covid, Nguyên Khang có cảm thấy thị trường MC đang khó khăn hơn khi sô chậu vơi bớt, các bạn TikToker nổi lên?

- Khang nghĩ đó là thử thách không nhỏ dành cho nghệ sĩ, nói một cách khác nghệ sĩ phải thích nghi để thay đổi chính mình. Nói thật, chúng tôi là những người có cá tính và đôi khi ngại thay đổi bản thân. Nhưng giờ thời thế thay đổi, mình phải thích ứng thôi. Khang thấy có nghệ sĩ từng không quen dùng mạng xã hội, nhưng giờ đã dùng rất thành thạo và xem đó là công cụ hiệu quả để tương tác với fan vì suy cho cùng nó có ích cho công việc của họ. Trước đây, có một chuyên gia công nghệ nói rằng Khang có nhiều mối quan hệ trong showbiz, sao không làm chương trình nào cho riêng mình. Anh bạn đó nói với Khang cách đây cũng 4-5 năm rồi nhưng thời điểm đó Khang cũng chỉ lắng nghe chứ không biết làm sao. Đến gần đây, khi sản xuất The Khang Show, Khang mới thấy điều đó đúng và hơi tiếc nếu mình làm sớm hơn thì đã có thêm nhiều cơ hội cho bản thân. Có thể, Khang cũng có lượng khán giả đông hơn, hoặc ít nhất cũng có chương trình cho riêng mình.

Thành công sớm từng khiến tôi tự mãn

* Bây giờ, MC không chỉ là người dẫn chương trình đơn thuần mà đôi khi họ còn là cái tên bảo chứng rating cho một gameshow. Anh có từng nghĩ phát triển theo hướng đó?

- Khang thấy mình là một người an toàn, thích những nội dung có chiều sâu, và phản ứng khá chậm nên đôi khi không giỏi làm gameshow. Khang nghĩ cũng có thể do làm nghệ thuật là một ngã rẽ bất ngờ của một chàng kỹ sư Bách khoa. Nhiều lúc Khang thấy mình hơi "an toàn trên mức cho phép" (cười). Khang nghĩ, mình cứ là mình, không cần chạy theo hay thay đổi theo những gì người khác đang có, vì đôi khi đó không phải là thế mạnh. Với Khang mỗi ngày được làm nghệ thuật, được nói và gặp khán giả là vui, không hẳn phải cực kỳ đắt show, nổi tiếng đình đám hay cứ viral trên mạng xã hội mỗi ngày, "biết đủ là đủ".

* Thời đỉnh cao những năm 2014-2018, lúc mở tivi là thấy Nguyên Khang với Giọng hát Việt, X Factor, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam, Bước nhảy hoàn vũ, Người hát tình ca, The Remix... anh có nghĩ mình là một "celeb" đình đám, tự mãn khi đứng chung với những nghệ sĩ lớn?

- Không! Mình có là gì so với ánh sáng của các ngôi sao ấy. Khang chỉ tập trung vào việc kiếm tiền lo cho gia đình. Đến giờ, Khang vẫn nghĩ phải luôn nỗ lực mỗi ngày để không bị bỏ lại phía sau. Được đứng chung sân khấu với các anh chị nổi tiếng, Khang nghĩ đó là phúc phần của mình, vì Khang sẽ học được ở họ nhiều điều có ích. Các anh chị không dạy nhưng mình vẫn "học lóm" được mà. Khang học ở họ cách kiểm soát cảm xúc, luôn tươi cười và không để lộ cho người ta thấy việc mình yêu hay ghét ai. Khang nghĩ, càng nổi tiếng, người ta lại càng hòa đồng và thân thiện, khiêm tốn.

* Vậy anh từng có cảm giác sung sướng, thăng hoa như một ngôi sao?

- Khang từng có nhiều thời điểm thăng hoa, nổi tiếng rần rần đấy chứ (cười). Như thời XONEFM chẳng hạn, khán giả yêu thích tính cách và giọng nói của mình trên sóng phát thanh lắm, mà vì không biết mặt nên cái tên Nguyên Khang lúc đó chỉ "nổi tiếng". Sau này, Khang đoạt giải quán quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Cầu vồng của VTV nên có nhiều cơ hội xuất hiện trên sóng giờ vàng nhiều chương trình trực tiếp như Bước nhảy hoàn vũ, The Remix, Sing My Song, X-Factor nên "nổi hình". Thật ra, đó cũng là một trong những thành công quá sớm dẫn đến mình có đôi lúc tự mãn. Khang đã tăng giá cát sê theo mức mình mong muốn, nhưng thật sự nó cũng khiến nhà sản xuất không thích và Khang cũng đánh mất một số cơ hội quan trọng cho chính mình. Khang cũng nhận ra được điều ấy để cố gắng thay đổi, khắc phục sự tự cao ấy cũng như dung hòa được lợi ích của mình và đối tác.

* Nguyên Khang có hối hận vì hành động đó của bản thân?

- Có chứ. Khang thấy mình bồng bột và ảo tưởng bởi danh tiếng và thành công đó của mình. Sau đó, Khang hiểu rằng mình cần phải xác định rạch ròi giữa xây dựng hình ảnh để đi con đường lâu dài và vấn đề "cơm áo gạo tiền". Có những chương trình Khang chấp nhận "lỗ vốn" vì mình quá thích chương trình ấy, hoặc chương trình ấy theo mình nghĩ sẽ mang lại sự thành công cho mình khi tham gia, nó giúp mình nhận được sự yêu quý của khán giả, và với những chương trình như vậy mình không đặt nặng chuyện cát sê. Còn với những chương trình mang tính thương mại, dĩ nhiên, mình sẽ lấy đúng "tiền đong gạo" chứ (cười).

Nguyên Khang nhấn mạnh anh vẫn nỗ lực hằng ngày để không bị bỏ lại phía sau NVCC

* So với lúc Nguyên Khang vào nghề, cát sê của anh tăng bao nhiêu?

- Cát sê không tăng quá nhiều nhưng nếu so với mức sống ổn định ở một thành phố lớn, cát sê một đêm dẫn chương trình của Khang có thể đủ sống một tháng. Nhưng điều đó chưa hẳn là ổn định, vì nó chỉ tồn tại khi bạn đang "đương thời", đang "tỏa sáng". Vì vậy, đối với Khang trong nghề này còn cần học hai chữ "biết điều", vì nếu không, thì ánh hào quang của mình có thể sẽ "vụt tắt".

* Một show có thể xuất hiện nhiều ca sĩ nhưng chỉ có một MC, điều này có nghĩa sự cạnh tranh giữa những MC sẽ cao hơn. Nguyên Khang nghĩ sao về điều này?

- Khang nghĩ cái mình cần lo nhất không phải là cạnh tranh với MC khác, mà là liệu bạn có nằm trong top đầu sự lựa chọn của đối tác hay không? Điều đó rất quan trọng ở khâu xây dựng "nhân hiệu" và tính cách. Vừa nổi tiếng, vừa giỏi chuyên môn và lại dễ thương thì kiểu gì bạn cũng sẽ được để mắt đến. Còn về sự cạnh tranh, thật ra trong nghề Khang không phải tuýp người giỏi giao tế, nên có thể sẽ không có nhiều mối quan hệ thân thiết.

* Có nhiều người thẳng thắn nói rằng không thích MC Nguyên Khang. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Khang nghĩ chuyện đó bình thường mà, thánh nhân còn chưa được huống gì mình. Tuy nhiên, Khang nghĩ người ta không thích mình là sự lựa chọn của họ, còn tính cách là của mình, sao có thể vì họ không thích mình mà phải thay đổi đi tính cách của bản thân để chiều lòng họ. Trong một chương trình, ít khi nào có hai MC nam đứng chung, vì thế, Khang nghĩ không có chuyện cạnh tranh, tranh giành suất dẫn với nhau. Ở Việt Nam, MC nổi tiếng đều có thị phần và thị trường riêng. Cái cần cạnh tranh, chính là bản thân của mình so với ngày hôm qua, có tốt hơn không? Không dẫn show này thì mình còn nhiều cơ hội khác.

* Có phải vì ý chí làm giàu nên anh mở nhiều nhà hàng?



- Khang mở hàng chả cá vì thích món này, để đi đến đâu cũng có chỗ để ăn. Khang kinh doanh được 3 năm nhưng rơi đúng vào thời điểm dịch bệnh rồi giờ lại vào thời điểm kinh tế đang khó khăn nữa. Nó như phép thử khả năng chịu đựng của mình. Kinh doanh cũng giống như giương buồm ra khơi, không biết bầu trời sẽ thế nào, trời yên biển lặng hay sắp bão tố.

Khang không nghĩ mình sẽ đánh giá một con người một sự việc chỉ qua cái nhìn bên ngoài. Ví dụ, một người với bộ quần áo đắt tiền, đi xe sang, ăn nhà hàng xịn chưa hẳn là người giàu. Mà muốn biết sự thực, hãy nhìn ở cách họ cư xử với đồng tiền. Không phải mở nhiều nhà hàng là giàu, mà duy trì được những nhà hàng đó sau những biến cố hay không, đó mới là "giàu". Như The Khang Show đang làm chẳng hạn, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu sau 1 năm, hãy đợi thời gian và sự đón nhận của khán giả mới biết được con đường mình đi là đúng hay chưa.

- Cảm ơn những chia sẻ của MC Nguyên Khang!