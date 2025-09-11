Làm rõ thông tin liên quan đến Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Trên mạng xã hội, có bài đăng cho rằng nam diễn viên qua đời, thậm chí ghép thêm ảnh nghệ sĩ Bình Tinh đến viếng. Điều này khiến nhiều người yêu mến nam diễn viên cảm thấy hoang mang. Về thông tin này, giọng ca cải lương cũng từng phải lên tiếng: “Xin đừng lồng ghép hình ảnh như vậy, tội lắm. Anh Huỳnh Anh Tuấn vẫn bình an mà mọi người, tội nghiệp cho anh”.

Thời gian qua, tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được khán giả quan tâm. Nhiều người mong nam nghệ sĩ sớm phục hồi để trở lại với các dự án nghệ thuật Ảnh: FBNV

Phía Huỳnh Anh Tuấn lên tiếng

Theo quản lý, thời gian qua có những thông tin không đúng về tình hình sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn, do đó ê kíp phải lên tiếng đính chính để tránh gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến nam diễn viên và gia đình. “Tin anh Tuấn mất là tin đồn thất thiệt, dù đã nhiều lần khẳng định nhưng im ắng vài hôm thì tin này lại xuất hiện khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Anh Tuấn hiện vẫn khỏe”, người này cho hay.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đóng kênh ẩm thực, xuất phát từ bài đăng của ê kíp trên trang cá nhân. Quản lý nam nghệ sĩ cho rằng tin này chưa chính xác. “Còn việc quản lý dừng việc nấu ăn thay anh Tuấn đó là việc cá nhân và được anh Tuấn đồng ý, cũng như đã thông báo rõ trước đó. Nên mong anh chị khi đăng tin, nhẹ nhàng giúp ê kíp vì căn bếp nhỏ mà lại quá ồn ào khiến khán giả phiền lòng là điều không nên có”, phía sao phim Hương phù sa bày tỏ.

Bên cạnh đó, phía nam nghệ sĩ khẳng định những thông tin như “quản lý và Huỳnh Anh Tuấn không còn hợp tác nên mở kênh riêng” hay “kênh không đủ kinh phí duy trì”, “tình hình sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn chuyển biến xấu”... đều là thông tin không chính xác.

Huỳnh Anh Tuấn tập trung nghỉ ngơi, điều trị sau biến cố sức khỏe Ảnh: FBNV

“Mọi hoạt động, phát ngôn của quản lý trên danh nghĩa của anh Tuấn đều được ủy quyền, được anh Tuấn thông qua. Kể cả việc quản lý dừng việc nấu ăn cũng được anh Tuấn và gia đình tôn trọng vì đó là nguyện vọng cá nhân. Nên không có bất kỳ vấn đề mâu thuẫn hay trở ngại gì để mọi thứ phải ồn ào như vậy. Rất mong mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng, rộng lượng hơn trong mọi việc”, quản lý Huỳnh Anh Tuấn viết.

Cũng trong bài viết, ê kíp diễn viên Huỳnh Anh Tuấn mong khán giả cập nhật thông tin một cách chọn lọc, tránh bị dẫn dắt bởi những tin sai lệch. “Tất cả những gì được thông báo từ quản lý và từ kênh này về tình hình của anh Tuấn mới là chính xác. Mong sẽ không có thêm chuyện gì ồn ào làm phiền lòng đến mọi người nữa”, phía nam diễn viên bộc bạch.

Kể từ khi Huỳnh Anh Tuấn gặp biến cố sức khỏe, nam diễn viên dành thời gian tập trung điều trị, nghỉ ngơi. Sao phim Hương phù sa được đưa về Cần Thơ để thuận tiện cho việc phục hồi chức năng sau đột quỵ. Trong quãng thời gian này, ê kíp thay Huỳnh Anh Tuấn thực hiện các clip nấu ăn nhằm duy trì căn bếp vốn là tâm huyết của anh.

Gần đây, quản lý nam diễn viên thông báo sau khi đăng tải 3 clip đã được thực hiện, anh sẽ kết thúc việc nấu ăn thay nam nghệ sĩ. “Lý do lớn nhất mà mình quyết định dừng lại là vì mình cảm thấy mình không đủ khả năng duy trì kênh khi không có anh, nếu tiếp tục thì cũng không biết như thế nào nhưng mình bị áp lực”, người này cho hay.