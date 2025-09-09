Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nữ ca sĩ từng nghỉ hát vì áp lực, giảm 17 kg sau loạt chỉ trích

Thạch Anh
Thạch Anh
09/09/2025 08:18 GMT+7

Sở hữu thế mạnh về giọng hát song hành trình hoạt động nghệ thuật của Hải Yến đối diện với không ít thử thách. Câu chuyện này được cô kể lại trong chương trình 'Chuyện tối cùng sao'.

Ca sĩ Hải Yến tên đầy đủ là Nguyễn Hải Yến, chính thức ra mắt khán giả vào năm 2007 khi tham gia chương trình Vietnam Idol. Tại đây, cô gây ấn tượng bằng giọng hát nội lực mang đậm dấu ấn cá nhân. Tại chương trình Chuyện tối cùng sao, giọng ca 8X khẳng định để có được thành quả như hiện tại là một hành trình dài với nhiều cột mốc đáng nhớ.

- Ảnh 1.

Hải Yến Idol là khách mời của Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 10.9 trên THVL1

Ảnh: NSX

Trước khi theo đuổi con đường ca hát, Hải Yến từng có nhiều năm gắn bó với Taekwondo, thi đấu cho đội tuyển thành phố từ cấp hai đến hết cấp ba. Dù đạt được không ít thành tích, nhưng giọng ca 8X buộc phải dừng lại vì chấn thương đầu gối.

Sau khi nghỉ thi đấu, Hải Yến vẫn giữ thói quen ăn uống như thời vận động viên, khiến cân nặng tăng vọt và ngoại hình trở nên “quá khổ”. Đứng trước lựa chọn cho tương lai, Hải Yến kể lại một cách hài hước: “Tôi từng nghĩ sẽ thi vào khoa sân khấu, có khi trở thành diễn viên hài cũng được, vì ngoại hình lúc đó nhìn đã thấy buồn cười”.

Thế nhưng, một lời khuyên từ người bạn học là ca sĩ Minh Vương M4U đã khiến cô suy nghĩ lại về hướng đi nghệ thuật: “Cậu hát tốt vậy sao không thi thanh nhạc?”. Và như một cơ duyên, Hải Yến quyết định nộp hồ sơ cả hai khoa. Cuối cùng, cô trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Hành trình nghệ thuật của ca sĩ Hải Yến

Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong thời gian đầu, Hải Yến vẫn kiên định theo đuổi đam mê. Chỉ ngay trong năm học đầu tiên, cô đã chứng minh năng lực bằng cách giành giải giọng hát hay của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

- Ảnh 2.

Nhan sắc rạng rỡ của Hải Yến Idol ở hiện tại

Ảnh: FBNV

Cột mốc Vietnam Idol 2007 giúp cái tên Hải Yến vụt sáng, đưa cô đến gần hơn với khán giả cả nước. Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng là áp lực, nhất là với những nghệ sĩ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý. “Lúc đó, truyền thông hỗ trợ rất nhiều, nhưng cũng chính sự kỳ vọng khiến tôi cảm thấy choáng ngợp và không chịu nổi áp lực. Nhiều lúc, tôi tưởng mình không phù hợp với con đường này”, cô thẳng thắn chia sẻ.

Không chỉ vậy, Hải Yến còn đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình. “Tôi từng nghĩ ngoại hình không quan trọng, nhưng sau này hiểu rằng nó thực sự quan trọng nếu điều đó giúp mình tự tin hơn. Tôi giảm hơn 17 kg không phải để đẹp lòng người khác, mà để chính mình cảm thấy khỏe mạnh và nhẹ nhõm”. 

Có giai đoạn, Hải Yến phải tạm dừng ca hát suốt 2-3 năm vì cảm thấy mất lửa nghề và không tìm được hướng đi phù hợp. Cô chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ từ bỏ tình yêu nghệ thuật. Chỉ là lúc đó, tôi chưa tìm được cách để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn”.

Sau thời gian làm kinh tế để ổn định cuộc sống, nữ ca sĩ quay lại sân khấu, nhưng không còn là Hải Yến Idol của ngày xưa. Thay vào đó, cô lựa chọn bước đi như một người mới, không kỳ vọng, không tự tạo áp lực mà làm nghề với tinh thần nhẹ nhàng hơn. “Tôi làm nghề như người mới bắt đầu. Làm vì thích, vì đam mê. Thành công hay không không còn là điều quan trọng nữa, mà là mình có dám làm hay không”.

Là khách mời trong 'Thanh âm hạnh phúc', Hải Yến Idol có những phút trải lòng về sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân với người chồng kín tiếng.

Hải yến Ca sĩ Hải Yến Hải Yến Idol Chuyện tối cùng sao
