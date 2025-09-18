TP.HCM: Hơn 500 cơ hội việc làm mở rộng cánh cửa cho người khuyết tật

Sáng 18.9, hàng trăm người lao động, trong đó phần đông là người khuyết tật đến Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM, số 215 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) tìm kiếm cơ hội việc làm khi có nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

Ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết đợt này có 56 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 3.000 vị trí việc làm đang trống. Đặc biệt, trong đó có 28 doanh nghiệp với 522 vị trí tuyển dụng lao động là người khuyết tật, cùng với sự tham gia của gần 500 lao động có nhu cầu tìm việc làm ở TP.HCM.

Hàng trăm người tham gia ngày hội việc làm sáng 18.9 Ảnh: Thanh Mai

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh (62 tuổi, chủ cửa hàng lưu niệm Diệu Linh) cho biết đã gắn bó với nghề làm đồ lưu niệm từ năm 2010, từng tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật.

Cửa hàng đang cần tuyển nhân viên biết đọc biết viết, có tay nghề. Nếu không có thì sẽ được đào tạo, sau vài tháng có thể làm việc được. "Hiện tại, chúng tôi tuyển 5 thợ kết hạt. Trước khi vào làm việc, chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt với các bạn có mong muốn gắn bó với nghề nhằm tìm hiểu nhu cầu, sự phù hợp của ứng viên. Đến nay, cửa hàng có nhiều nhân viên là người khuyết tật đang làm việc", bà Linh nói thêm.

Các doanh nghiệp tư vấn cho người lao động tại ngày hội việc làm Ảnh: Phan Diệp - Thanh Mai

Đại diện công ty MM Mega Market Việt Nam chia sẻ: "Công ty có nhiều vị trí tuyển dụng mà người khuyết tật có thể làm như nhân viên ngành hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng… Ví dụ, có người không đi lại được nhưng biết về thiết kế và vi tính thì vẫn làm ở vị trí nhập số liệu. Trong buổi sáng, công ty đã tư vấn cho một số người đăng ký ứng tuyển. Công ty sẽ dành thời gian đào tạo, thử việc sẽ nhận được 100% lương".

Chị Vũ Thuý Nga - đại diện Công ty TNHH VietNam Concentrix Services cho biết đơn vị đã có kinh nghiệm tuyển dụng, đào tạo việc làm cho 30 người lao động khuyết tật. Đợt này, công ty đến với ngày hội việc làm mong muốn kết nối nhiều hơn với lực lượng lao động là người khuyết tật.

Người khuyết tật tự tin tham gia thị trường lao động

Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM chia sẻ tại ngày hội việc làm cho biết: "Tạo việc làm cho người khuyết tật là vấn đề nhân văn đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Người lao động khuyết tật không phải là gánh nặng của xã hội mà họ là những cá nhân có năng lực, có thể đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước".

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục (thứ 2 bên phải) và ông Bùi Thanh Tuấn (thứ 4 bên trái) tại Shop Ốc Hiếu Ảnh: Phan Diệp

Ngày hội việc làm là dịp để kết nối các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng với người lao động, đặc biệt là người khuyết tật, giúp họ chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề, tự tin tham gia vào thị trường lao động.

Việc đảm bảo việc làm và môi trường làm việc bình đẳng cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất nhân văn với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại ngày hội việc làm, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm gửi tặng những phần quà đến người lao động và trao học bổng cho học viên khuyết tật. Ảnh: Thanh Mai

Ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM chia sẻ: "Sắp tôi chúng mong muốn phối hợp với các đơn vị, người khuyết tật trên từng địa bàn cụ thể để đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản phục vụ công việc. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp để ghi nhận những nhu cầu hay khó khăn của doanh nghiệp và người lao động khuyết tật trong quá trình làm việc, mục đích tạo ra môi trường lao động tốt, hài hòa cùng chia sẻ lòng nhân ái đến với mọi người".