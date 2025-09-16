TP.HCM: Hơn 3.000 việc làm mới, nhiều vị trí ưu tiên người khuyết tật

Ngày 18.9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm cho người lao động đặc biệt là người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM, địa chỉ 215 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ). Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.



Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chia sẻ: "Ngày hội việc làm lần này có 41 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển dụng với 3.127 vị trí với sự đồng hành của 15 doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM. Có 497 lao động khuyết tật đăng ký tìm việc".

Ngày hội việc làm tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tháng 8.2025 Ảnh: Phan Diệp

Đợt này, nhiều đơn vị có kinh nghiệm hỗ trợ, cần người lao động khuyết tật tham gia tuyển dụng như: Công ty cổ phần xã hội Tiếp lửa tuyển nhân viên bán hàng online, số lượng không giới hạn, yêu cầu trình độ 9/12; Thư viện sách nói dành cho người mù tuyển cộng tác viên; Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội đời rất đẹp…

Bên cạnh đó còn có những cửa hàng, đơn vị do chính người khuyết tật làm chủ như Shop Ốc Hiếu tuyển thợ thủ công, học việc làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, yêu cầu biết đọc biết viết, số lượng không giới hạn. Tiệm giặt là Sáng tuyển nhân viên giặt ủi, chăm sóc khách hàng, quản lý vận hành tổng số lượng 30 người…

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu, Shop Ốc Hiếu chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi tham gia ngày hội việc làm. Những ngày hội như thế này có tính kết nối rất lớn giữa người lao động và doanh nghiệp. Đặc biệt, khi người lao động khuyết tật hạn chế trong việc đi lại thì khi đến đây sẽ được gặp gỡ nhiều đơn vị, có nhiều cơ hội tìm việc hơn".

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu - chủ Shop Ốc Hiếu Ảnh: NVCC

Là người khuyết tật, khởi nghiệp trong lĩnh vực nghề thủ công làm các sản phẩm từ vỏ ốc, chị Hiếu tin rằng người khuyết tật có chút bất tiện hơn người bình thường, nhưng nếu cố gắng, kiên trì thì sẽ có việc làm ổn định trong tương lai.

Hiểu được nhu cầu tìm việc, kiếm thu nhập của người khuyết tật, chị Hiếu nhận dạy nghề cả trực tiếp và online miễn phí, hy vọng mọi người có thể tự làm ra sản phẩm để bán.

Bên cạnh đó còn có nhiều vị trí việc làm từ nhân viên bán hàng, tư vấn, nhân viên phục vụ, kế toán, lễ tân, cơ khí... cũng được nhiều doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng. Anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH VietNam Concentrix Services cho biết, đợt này đơn vị cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tư vấn sữa dinh dưỡng… trình độ 12/12 với số lượng 160 người.



Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên trang website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Hotline Phòng Giới thiệu việc làm: 0339163968 Email: sanvieclamhcm@gmail.com.







