Cha nghèo ra đi với 3.800 đồng, hiến tạng cứu 7 người

Người cha đơn thân và cuộc sống mưu sinh cơ cực

Dù nhiều lần bị từ chối việc do căn bệnh động kinh, anh N. vẫn gắng gượng kiếm sống. Vì sau lưng anh còn có cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học. Khi con mới 4 tuổi, vợ anh đi bước nữa, để lại cho anh trách nhiệm nuôi nấng.

Một mình vừa bệnh tật vừa nghèo khó, anh N. vẫn chọn ở lại TP.HCM để bám trụ với nghề sơn nước. Hôm đó, tai nạn bất ngờ ập đến. Cú ngã khiến anh chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu. Chỉ hai ngày sau, anh vĩnh viễn rời xa cõi đời, để lại con trai bơ vơ.

Nhưng trong bi kịch tột cùng, anh vẫn kịp để lại một di sản vô giá cho đời, nghĩa cử hiến tạng, cứu sống 7 bệnh nhân đang cận kề cái chết.

"Anh tôi bị động kinh, đi xin việc ai cũng sợ. Thế là ai thuê gì thì làm nấy, khi thì phụ hồ, khi thì sơn nước. Bệnh phát thì nằm nhà, hết thì lại đi làm", anh Nguyễn Tấn Triển - em trai anh N. nghẹn giọng.

Những người quen biết vẫn nhớ đến anh với hình ảnh gầy gò, lưng còng sau những ngày làm việc nặng nhọc, nhưng lúc nào cũng cười hiền, nói chuyện về con trai. Hễ có đồng nào, anh chắt chiu để lo cho con được bữa ăn đầy đặn. Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày.

Hiến tạng - nghĩa cử cao đẹp 'Cho đi là còn mãi'

Sau tai nạn, anh N. được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, hôn mê sâu. Chỉ số Glasgow còn 3 điểm - thấp nhất trong thang đo ý thức. Các bác sĩ hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, hội chẩn liên chuyên khoa, nhưng tình trạng không cải thiện. Ngày 13.6, Hội đồng chuyên môn kết luận anh đã chết não. Giữa nỗi đau đớn ấy, gia đình được bác sĩ vận động hiến tạng.

"Đã có nhiều trường hợp hiến tạng bị gieo tiếng oan là bán tạng, gia đình cũng lưỡng lự. Nhưng rồi nghĩ lại, dù anh mất trong nghèo khó nhưng tạng của anh vẫn có thể giúp cho nhiều người khác tiếp tục sự sống là điều quá ý nghĩa và thiêng liêng đúng với tinh thần cho đi là còn mãi", anh Triển chia sẻ.

7 đơn vị tạng đã được hiến thành công

Ca phẫu thuật lấy - ghép tạng được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, với sự phối hợp của các chuyên gia từ nhiều bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Trung ương Quân đội 108, Nhi đồng 2…

Trong phòng mổ, các bác sĩ tiến hành khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo quản và vận chuyển. Kết quả, 7 đơn vị tạng đã được hiến thành công. Hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; quả tim và một phần gan ghép cho bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế; phần gan còn lại ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; hai giác mạc được giữ lại để ghép cho hai bệnh nhân khác.

Vài ngày sau, thông tin từ các bệnh viện cho biết cả 5 bệnh nhân ghép tạng đều có tiến triển tích cực về sức khỏe, hai giác mạc chuẩn bị được ghép trong thời gian tới. Anh N. khép lại hành trình đời mình nhưng mở ra hành trình mới, sự sống mới cho 7 người khác.

Các bác sĩ mổ lấy tạng tại Bệnh viện Thống Nhất sau khi gia đình đồng ý hiến tạng ẢNH: BVCC

Đứa con thơ trong nỗi mất mát quá lớn

Trong căn phòng trọ đơn sơ ở Bình Dương, cậu bé Long 12 tuổi giờ chỉ còn lại ký ức về cha. Mẹ đã đi bước nữa từ lâu, bé được gửi về ở với cô ruột - một công nhân đang nuôi con nay gánh thêm cháu.

"Bé rất thương ba. Từ ngày anh mất, ai nhắc đến ba là bé lại khóc. Gia đình cố an ủi, nhưng nỗi buồn trong mắt đứa trẻ thì ai nhìn cũng rơi nước mắt", anh Triển kể.

Ở tuổi đáng lẽ được sống trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ, bé đã mất đi điểm tựa lớn nhất. Trong nỗi đau mất mát, gia đình chỉ mong nghĩa cử ấy trở thành điểm tựa tinh thần, giúp bé trai 12 tuổi có thêm nghị lực vươn lên.

Và hơn hết, họ mong xã hội sẽ nhìn câu chuyện này bằng sự thấu cảm, sẻ chia, để cậu bé mồ côi ấy không đơn độc trên chặng đường sắp tới.

"Anh mất nghèo lắm, trong tài khoản chỉ còn 3.800 đồng, chẳng có gì để lại ngoài đứa con chăm ngoan học giỏi. Chúng tôi chỉ mong tất cả phước đức từ nghĩa cử hiến tạng sẽ giúp con anh có một tương lai tốt đẹp hơn", người em trai nghẹn ngào.